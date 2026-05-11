Quyết định gây ngỡ ngàng ở tuổi trung niên của Mỹ Tâm
GĐXH - Sau thành công vang dội của chuỗi hoạt động âm nhạc, Mỹ Tâm tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đêm nhạc MY TAM LIVE IN USA sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới tại Mỹ.
Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu nhạc trong và ngoài nước, đặc biệt là khán giả hải ngoại đã chờ đợi nữ ca sĩ trở lại sân khấu quốc tế suốt nhiều năm qua.
Đây là concert đáng mong chờ nhất của Mỹ Tâm trong năm nay
Đây được xem là một trong những concert đáng mong chờ nhất của Mỹ Tâm trong năm 2026. Sau 2 năm kể từ đêm nhạc My Soul tại Mỹ vào năm 2024, nữ ca sĩ mới chính thức tái ngộ khán giả nước ngoài bằng một liveshow riêng với quy mô lớn. Sự trở lại lần này đánh dấu hành trình hoạt động bền bỉ của Mỹ Tâm ở thị trường quốc tế và cho thấy sức hút chưa bao giờ giảm nhiệt của nữ ca sĩ đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
Mỹ Tâm sẽ trình diễn những bản ballad sâu lắng, giàu cảm xúc cùng các ca khúc sôi động
Theo những thông tin được hé lộ, MY TAM LIVE IN USA sẽ mang đến một setlist được đầu tư đặc biệt với hàng loạt ca khúc hit đã gắn liền cùng tên tuổi của Mỹ Tâm suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Những bản ballad sâu lắng, giàu cảm xúc cùng các ca khúc sôi động hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm diễn bùng nổ cảm xúc dành cho khán giả.
Đồng hành cùng Mỹ Tâm trong concert lần này tiếp tục là ban nhạc của Hoài Sa – cái tên vốn được xem như "linh hồn" trong nhiều sân khấu live band đình đám của nữ ca sĩ. Với phong cách hòa âm giàu cảm xúc, ngẫu hứng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và ban nhạc Hoài Sa từ lâu đã trở thành "bảo chứng" cho chất lượng nghệ thuật của mỗi đêm diễn.
Mỹ Tâm lần đầu trình diễn ca khúc Tài trên sân khấu Mỹ
Đặc biệt, thông tin khiến cộng đồng người hâm mộ phấn khích nhất chính là việc Mỹ Tâm sẽ lần đầu tiên trình diễn live ca khúc nhạc phim TÀI trên sân khấu tại Mỹ. Ngay sau khi được công bố, nhiều khán giả đã bày tỏ sự háo hức bởi đây là tiết mục mà họ chờ đợi từ rất lâu. Ca khúc OST của bộ phim TÀI từng tạo được hiệu ứng mạnh mẽ nhờ giai điệu cảm xúc cùng phần thể hiện giàu nội lực của Mỹ Tâm.
Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn tiết lộ phiên bản trình diễn lần này sẽ được phối mới hoàn toàn dành riêng cho concert tại Mỹ. Điều này càng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một màn trình diễn đặc biệt, mang màu sắc khác biệt so với bản gốc từng được phát hành trước đó. Với thế mạnh về biểu diễn live cùng khả năng xử lý cảm xúc trên sân khấu, Mỹ Tâm được kỳ vọng sẽ mang đến một tiết mục giàu cảm xúc và đầy bất ngờ.
MY TAM LIVE IN USA ngày 7/6 được dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành một trong những concert nhận được nhiều sự quan tâm nhất mùa hè năm nay
Bên cạnh yếu tố âm nhạc, địa điểm tổ chức liveshow cũng đang trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Theo tiết lộ từ ê-kíp, concert sẽ diễn ra tại một trong những địa điểm biểu diễn nổi tiếng và có quy mô lớn tại Mỹ. Đây cũng chính là địa điểm từng chứng kiến sức hút mạnh mẽ của Mỹ Tâm trong đêm nhạc My Soul năm 2024. Khi đó, hàng nghìn khán giả đã phủ kín khán phòng, tạo nên bầu không khí bùng nổ kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Những khoảnh khắc khán giả đồng thanh hát theo các ca khúc nổi tiếng của Mỹ Tâm từng gây sốt trên mạng xã hội và để lại nhiều cảm xúc cho cộng đồng người Việt xa quê.
Với hiệu ứng tích cực từ dự án phim TÀI cùng lượng người hâm mộ đông đảo tại hải ngoại, MY TAM LIVE IN USA ngày 7/6 được dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành một trong những concert nhận được nhiều sự quan tâm nhất mùa hè năm nay.
