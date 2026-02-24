Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV nhận Huân chương Cành cọ hàn lâm của Pháp

Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, trong bức thư gửi ngày 27/1, ông Olivier Brochet, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam, thông báo việc “phong danh hiệu Hiệp sĩ - Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques) theo sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ Cộng hoà Pháp” cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội nhận Huân chương Cành cọ hàn lâm của Pháp.

Theo thông báo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm vì sự tận tâm và năng động của ông thông qua chương trình Vietnamica và dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”, qua đó đóng vai trò quyết định trong việc tăng cường hợp tác về khoa học xã hội và nhân văn giữa hai nước Pháp - Việt Nam.

Hai dự án này được thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025, dưới sự chủ trì chuyên môn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tổ chức Đại học Pháp ngữ, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Được biết, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẽ sớm tổ chức lễ trao tặng Huân chương Cành cọ hàn lâm cho hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1976 tại Thanh Hoá, nhận bằng cử nhân (1999) và thạc sĩ (2001) Khảo cổ học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông tu nghiệp sau đại học tại Hà Lan, nhận bằng thạc sĩ (2002) và tiến sĩ (2006) Sử học tại Đại học Tổng hợp Leiden.

Trở về Hà Nội, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở các vị trí giảng viên (2007), Phó Chủ nhiệm khoa (2010), Phó Hiệu trưởng (2016), Hiệu trưởng (2021).

Ông được phong học hàm Phó giáo sư Sử học (2012), Giáo sư Sử học (2019) và tham gia một số tổ chức khoa học và giáo dục quốc tế: Quỹ SEASREP (2012-2018: thành viên hội đồng tuyển chọn và hội đồng quản trị); Quỹ Alexander von Humboldt (2012-2013: học giả; 2017-2023: đại sứ khoa học); Tổ chức SEAMEO-SPAFA (2017-nay: thành viên)… Ông cũng từng thỉnh giảng tại Đại học Montana (Hoa Kỳ, 2009), Đại học Frankfurt (Đức, 2012-2013).