Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp'

Thứ sáu, 06:45 21/11/2025 | Đời sống
Mưa lũ dồn dập tràn về phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nhấn chìm nhà cửa, khiến hàng nghìn người bị cô lập phải tìm nơi cao ráo để tránh trú, chờ được ứng cứu.

Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp' - Ảnh 1.

Từ hôm qua đến ngày 20/11, phường Tây Nha Trang chìm trong nước lũ. Nhìn từ trên cao, nước lũ đục ngầu bủa vây các khu dân cư của địa phương này, có nơi cao tới 3-4m. Mọi hoạt động đều tê liệt, cuộc sống bị đảo lộn.

Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp' - Ảnh 2.

Đường Võ Nguyên Giáp và đường 23 Tháng 10 mênh mông nước. Thường ngày, đây là tuyến huyết mạch của ngõ phía Tây Nha Trang, tấp nập người qua lại, nhưng nay đường đã biến thành sông, giao thông bị tê liệt. Lực lượng chức năng dùng xuồng, ca nô để di chuyển nhằm tiếp cận và giải cứu người dân đang bị cô lập.

Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp' - Ảnh 3.

Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang) chìm trong biển nước. Những hộ dân sống phía dưới phải sơ tán lên vị trí cao. Dọc đường 19/5 và bên trong khu vực đậu xe của siêu thị Go!, nước lũ dâng cao gần 1m, hàng loạt ô tô chìm trong nước.

Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp' - Ảnh 4.

Nước lũ bủa vây các khu phố, nhấn chìm nhà cửa. Nhiều ngôi nhà nước dâng lên gần tới nóc. Chủ nhà phải tìm những điểm cao an toàn để tránh trú tạm thời, chờ đợi các đội cứu hộ. Hàng nghìn người bị cô lập trong lũ, chờ được ứng cứu. Nhiều người có thân nhân mắc kẹt trong lũ đã liên hệ cơ quan chức năng và đăng tải thông tin lên mạng xã hội cầu cứu.

“Nước lũ đổ về trong đêm, tràn nhanh vào nhà. Tôi đi làm. Mẹ và vợ không kịp trở tay, bị mắc kẹt từ ngày 19/11 đến nay vẫn chưa liên lạc được", anh Tín rầu rĩ nói.

Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp' - Ảnh 5.

Nút giao Ngọc Hội đã trở thành điểm đỗ ô tô để tránh ngập. Đồng thời, chính quyền địa phương và quân đội đã dựng lều để hỗ trợ người dân tránh trú và trữ lương thực trợ cấp cho người dân. Tại đây, người dân có thể khai báo với cán bộ phường để được hỗ trợ trong lũ.

Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp' - Ảnh 6.

Ngoài ra, nút giao Ngọc Hội cũng trở thành điểm tập kết các phương tiện của cộng đồng và lực lượng chức năng để đi tìm kiếm người còn mắc kẹt trong lũ. Khu vực này có đông người dân đứng chờ cứu hộ, cùng chờ đợi thân nhân chưa được giải cứu khỏi lũ.

Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp' - Ảnh 7.

Xung quanh các cao ốc, chung cư tại phường Nha Trang bị nước lũ bủa vây. Trong lúc chờ nước rút, cư dân sống ở đây được lực lượng chức năng tiếp tế lương thực. “Sống ở đây hơn 10 năm, lần đầu tiên tôi thấy trận lũ lớn như vậy, thật khủng khiếp”, bà Thuận chia sẻ.

Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp' - Ảnh 8.

Tại Khánh Hòa ghi nhận có 162 điểm của 54 xã, phường ngập lũ và 126 điểm của 15 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở và còn hàng nghìn người dân đang bị cô lập trong lũ. Địa phương này tiếp tục cứu hộ, sơ tán người dân trong vùng bị cô lập. Ngoài lực lượng tại chỗ, quân đội đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, bao gồm đặc công nước, hải quân, phòng không - Không quân cùng nhiều phương tiện đến các "điểm nóng" để ứng cứu khẩn cấp.

Hình ảnh chưa từng thấy ở Tây Nha Trang, người dân phải thốt lên 'thật khủng khiếp' - Ảnh 9.

Một góc phường Tây Nha Trang nhìn từ trên cao cho thấy nhiều công trình, chùa, nhà văn hóa thôn của địa phương bị ngập lũ. Tuyến đường sắt chạy qua khu dân cư ở Tây Nha Trang cũng bị ngập nước. Một số người đã đi bộ trên đường ray để tìm đến khu vực cao, nhận tiếp tế nhu yếu phẩm.

Đến chiều 20/11, tại tỉnh Khánh Hòa mưa lũ đã làm 14 người chết, 1 người mất tích, 20 người bị thương. Địa phương này đã di dời hơn 2.700 hộ với 9.635 khẩu ở những khu vực ngập lũ, sạt lở, thấp trũng đến nơi an toàn; thống kê ban đầu tổng thiệt hại khoảng 760 tỷ đồng.

Tòa soạn Quảng cáo
Top