Hồ Ngọc Hà ấn tượng với phong cách thời trang những ngày ở Milan

Mới đây, Hồ Ngọc Hà được lựa chọn là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện thời trang "The Store Show" ra mắt Bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Gucci tại Milan (Ý). Đây cũng là lần thứ 4 nữ ca sĩ trở lại Milan kể từ khi chính thức đảm nhận danh xưng danh giá "Friend of House" (Bạn thân thương hiệu) của Gucci.

Tại đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý với xu hướng thời trang mang phong cách tối giản nhưng vô cùng xa xỉ. Khác với những lần trước, Hồ Ngọc Hà không lựa chọn những bộ cánh lộng lẫy, quyến rũ mà chuyển sang phong cách khỏe khoắn, hiện đại với tông trầm như đen, xanh tím than và nâu.

Không chỉ dừng lại ở tư cách khách mời, sức ảnh hưởng của Hồ Ngọc Hà còn được thể hiện ở sự đón tiếp dành cho khách mời đặc biệt từ CEO của Gucci. Tại sự kiện, cô được bố trí vị trí hàng ghế đầu, đồng thời sánh đôi cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach.

Trước đó, cũng trong tháng 9, Hồ Ngọc Hà có chuyến đi mang nhiều dấu ấn cá nhân tại Thượng Hải (Trung Quốc) khi tham dự Triển lãm trang sức của BVLGARI. Trong vai trò là "Bạn thân thương hiệu" của nhãn hàng danh tiếng, Hồ Ngọc Hà được đón tiếp trang trọng với những ưu ái dành cho ngôi sao quốc tế.

Thời trang sân bay của Hồ Ngọc Hà khi lên đường đến Milan.

Trong vai trò "Bạn thân thương hiệu" của Gucci, Hồ Ngọc Hà ưu tiên diện các thiết kế của nhà mốt danh tiếng, giúp cô nâng tầm đẳng cấp của một ngôi sao quốc tế.

Khi dạo phố ở Milan, nữ ca sĩ tiếp tục lựa chọn phong cách tối giản.

Nữ ca sĩ nâng tầm outfit bằng các phụ kiện đều đến từ nhà mốt Gucci và khoăng choàng lông.

Dù kín đáo và tối giản nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn mang đến phong thái nổi bật trên phố.

Tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà hội ngộ Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach.

Thần thái sang chảnh của Hồ Ngọc Hà thậm chí nhận được lời khen lấn án cả Hoa hậu Hoàn vũ.

Ở một sự kiện khác, Hồ Ngọc Hà diện mẫu thiết kế look số 12 thuộc BST GUCCI CORE. Nữ ca sĩ phối khéo léo chiếc áo khoác lông dáng ngắn màu nâu khoác hờ bên ngoài đi kèm quần jeans ống suông giúp tôn triệt để đôi chân dài.

Cô kết hợp cùng túi xách Gucci Starlet handbag họa tiết Monogram, kính mát bản to, mang đến sự ấn tượng và nổi bật.







