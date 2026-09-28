Trao giải Cuộc thi vẽ tranh, làm thơ "Kể chuyện dưới Trăng"

Cuộc thi đã tạo ra một không gian nghệ thuật ý nghĩa, gắn kết các em nhỏ từ thành thị đến mọi miền Tổ quốc, bao gồm cả trẻ em vùng cao, vùng xa. Ở bất kỳ đâu, ước mơ của các em cũng đều trong trẻo, xứng đáng được trân trọng, nâng niu, lắng nghe và đón nhận.

Theo nhà thơ Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam, đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, cuộc thi mang đến cơ hội độc đáo để các em thể hiện năng lực kể chuyện qua hai ngôn ngữ nghệ thuật: Thi ca và Hội họa. Ở đó, trong tranh có thơ, trong thơ có tranh - bức tranh được diễn tả bằng ngôn ngữ thơ, và bài thơ lại được kể bằng nét vẽ, màu sắc. Sự hòa quyện này kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng, đặt những gạch nối đầu tiên cho hành trình bước vào thế giới sáng tạo nghệ thuật của các em.

Ban Tổ chức và đại diện Ban Giám khảo trao giải cho các tác giả nhí.

"Điều quan trọng là cuộc thi đã nuôi dưỡng cho các em năng lực mỹ cảm thông qua sự quan sát tinh tế những điều nhỏ bé quanh mình. Những câu chuyện về ước mơ, về đêm Trung Thu hay tình cảm đoàn viên được kể bằng các chi tiết rất cụ thể, sinh động. Đó chính là ý nghĩa lớn lao nhất: Dạy các em biết bắt đầu từ những điều bình dị nhất để chắp cánh cho ước mơ vươn ra thế giới rộng lớn", nhà thơ Bảo Ngọc chia sẻ.

Trong vai trò Giám khảo, nhà thơ, nhà báo Huỳnh Mai Liên (Đài Truyền hình Việt Nam) đặc biệt yêu thích những ý tưởng trong trẻo, ngộ nghĩnh, và độc đáo của các em: "Có những ý tưởng khiến tôi ngỡ ngàng vì các bạn chọn hình ảnh đẹp và ý nghĩa. Ông Trăng có hình ảnh của người ông, người bố đã đi xa. Vầng Trăng là những quả bưởi do tay bà chăm bón, để mùa Trung Thu có cả một vườn Trăng. Và qua nhiều bài thơ, các em đều chung ý nghĩa Tết Trung Thu là Tết đoàn viên của gia đình".

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm của các em thiếu nhi mọi miền Tổ quốc. Tác phẩm "Cùng trăng xuống phố" của em Phạm Doãn Tú Uyên được trao giải Nhất. Giải nhì thuộc về tác giả nhí Trần Trúc Linh với tác phẩm "Trăng rằm quê nội" và "Tiệm bánh cung trăng" của tác giả nhí Bảo Thanh giành giải Ba.

Tác giả nhí Tú Uyên chia sẻ về niềm khao khát trăng đêm Trung thu của những đứa trẻ lớn lên ở thành phố biển Đà Nẵng.

"Trăng rằm quê nội" của tác giả nhí Trần Trúc Linh giành giải Nhì.

Bức tranh "Tiệm bánh cung trăng" của tác giả nhí Bảo Thanh giành giải Ba.

Tú Uyên cùng mẹ từ Đà Nẵng ra nhận giải thưởng được trao chiều tối 27/9 tại Hà Nội. Theo mẹ Tú Uyên kể, mùa Trung thu cũng là mùa mưa bão. Ở thành phố biển Đà Nẵng, hằng năm vào mùa này, đêm rằm Trung thu không mưa thì bão. Không có nhiều năm các bé được đón Tết Trung thu dưới ánh trăng vàng.

Tú Uyên cùng bạn bè mình cũng thường đón Trung thu không trăng. Cho nên em vẽ bức tranh Cùng trăng xuống phố, để nói lên ước vọng của các bạn nhỏ ở thành phố biển luôn được cùng trăng xuống phố Tết Trung thu.

Một số hình ảnh tại triển lãm và trao giải "Kể chuyện dưới trăng":

Bé Phạm Doãn Tú Uyên đến từ Đà Nẵng nhận giải nhất.

Hai bức tranh giành giải ý tưởng độc đáo gồm: "Chiếc hộp giữ trăng" của tác giả nhí Trịnh Gia An và "Trăng là bánh phô mai của tác giả Vũ Ngọc Diệp.



Nhà thơ Huỳnh Mai Liên và tác giả nhí Tú Uyên.

Nhà thơ Bảo Ngọc trao giải cho các thí sinh.

Dù được tổ chức trong thời gian khá ngắn nhưng cuộc thi đã nhận được gần 400 tác phẩm dự thi của các em học sinh trên toàn quốc, có cả những ngôi trường ở miền núi phía Bắc rất tích cực tham gia.