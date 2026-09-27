Vợ doanh nhân của Akira Phan: 'Cảm ơn anh vì đã yêu em không phải bằng những điều thuộc về quá khứ'
GĐXH - Hôn lễ của Akira Phan và Phương Maika tối 26/9 gây xúc động với lời thề yêu thương chân thành. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc và hành trình yêu thương đầy ý nghĩa.
Tối 26/9, hôn lễ của ca sĩ Akira Phan và bà xã Phương Maika diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở TP HCM. Sự kiện quy tụ gia đình hai bên cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết: Song Luân, Tiến Luật, Đoàn Minh Tài, MC Nguyên Khang, người mẫu Kỳ Hân,... đến chung vui.
Trước khi đón bạn đời lên sân khấu tiệc cưới, Akira Phan trình diễn bài hát "Mọi chuyện anh lo", nhạc phẩm do anh sáng tác dành tặng bạn đời. Anh nhiều lần xúc động khi nói lời thề ước hôn nhân: "Dù ngày mai thuận lợi hay khó khăn, anh vẫn chọn ở bên em. Anh không hoàn hảo, nhưng muốn dành phần đời còn lại để trở thành người đàn ông xứng đáng với tình yêu của em".
Trong giai điệu ngọt ngào, nam ca sĩ bước xuống đón cô dâu Phương Maika tiến về sân khấu tròn trung tâm. Cả hai dành cho nhau những lời thề nguyện chân thành trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
Mở đầu buổi tiệc, thông điệp về tình yêu trưởng thành được gửi gắm qua thước phim pre-wedding, kể lại chặng đường cả hai gặp gỡ và quyết định xây dựng tổ ấm khi đã đủ chín chắn. Điểm nhấn của phần lễ là khoảnh khắc Akira Phan xuất hiện trên sân khấu, cất giọng hát ca khúc "Mọi chuyện anh lo" - bài hát do anh đặt sáng tác tặng bạn đời.
Theo Akira Phan, bạn đời luôn chu toàn với gia đình và là điểm tựa tinh thần lớn, giúp một người vốn kiệm lời như anh tìm lại niềm tin, sự cởi mở và giữ "lửa" với nghề ca hát. Còn cô dâu Phương Maika nói về chặng đường chữa lành sau những đổ vỡ hôn nhân. Từng gồng mình làm một người phụ nữ mạnh mẽ vì không có điểm tựa, cô tìm lại cảm giác bình yên, được chở che khi gắn bó Akira Phan.
"Một người từng đổ vỡ vẫn có quyền được yêu. Một trái tim từng tổn thương vẫn có thể tin vào hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu em bằng con người của hiện tại, chứ không phải bằng những điều thuộc về quá khứ", bà xã của Akira Phan nói.
Tại sân khấu chính, đại diện hai gia đình bố mẹ chú rể ông Phan Thanh Bính, bà Võ Thị Kim Sương và gia đình cô dâu gồm ông Trần Tấn Thái, bà Trần Thị Kim Vương - xuất hiện cùng các con thực hiện nghi thức nâng ly khai tiệc. Thay mặt gia đình hai bên, bố ca sĩ gửi lời cảm ơn khách mời và nhắn nhủ các con luôn yêu thương, đồng hành trên chặng đường mới.
Sau phần lễ trang trọng, không khí buổi tiệc chuyển sang màu sắc sôi động và gần gũi. Akira Phan cùng bà xã mang đến tiết mục biểu diễn bất ngờ Cô gái Phương Maika. Cả hai cũng cùng nhau thực hiện nghi thức thắp nến bánh cưới mang tên "The Light Between Us" – tượng trưng cho hai ngọn lửa tình yêu cùng soi sáng chặng đường tương lai.
Buổi tiệc thêm phần sôi động khi Akira Phan thể hiện sáng tác của anh - "Cô gái Phương Maika" và "Hai ta là một" (Khánh Đơn sáng tác). Một số đồng nghiệp lên sân khấu góp vui, trong đó Quách Tuấn Du thể hiện nhạc phẩm "Say một đời vì em".
Sau phần lễ, không khí buổi tiệc chuyển sang màu sắc sôi động và gần gũi. Akira Phan cùng vợ mang đến tiết mục "Cô gái Phương Maika". Cô dâu Phương Maika diện thiết kế được đặt riêng từ NTK Chung Thanh Phong - xuất hiện lộng lẫy bên ông xã trong tiết mục này.
Akira Phan tên thật Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, quê TP.HCM. Anh gia nhập showbiz từ năm 2010 với các bản hit như: Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em,... Năm 2015, anh đứt dây chằng khi đá bóng, phải ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian và từ đó không còn chơi thể thao vận động mạnh. Anh tái xuất năm 2019 với ngoại hình thay đổi rõ rệt, sau đó xác nhận có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.
Phương Maika, 37 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, quen Akira Phan từ tháng 8 năm ngoái qua các buổi tiệc chung. Nam ca sĩ cho biết ban đầu anh không mấy ấn tượng vì thấy Trúc Phương có phần lạnh lùng, ít nói. Tuy nhiên, sự tinh tế và chu đáo của cô đã chinh phục anh.
Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn hồi tháng 5 sau tám tháng hẹn hò. Hiện cả hai sống chung tại căn biệt thự ở phường Bình Phú, TP HCM.
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