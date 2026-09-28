NSND Trung Anh ở tuổi hưu vẫn miệt mài với nghề, cân bằng giữa giảng đường và phim trường

'Con gái' NSND Trung Anh là diễn viên múa, hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng GĐXH - Trương Thảo My mới đây đã vào vai Minh - con gái NSND Trung Anh trong phim "Đội bóng đá nữ Làng Xuân" của VFC. Vai diễn này giúp cô có nhiều trải nghiệm mới lạ.

Ở tuổi hưu vẫn bận rộn với giảng đường, phim trường

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Trung Anh vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các vai diễn trên màn ảnh. Ở tuổi hưu, ông không lựa chọn cuộc sống hoàn toàn nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc, vừa đứng lớp vừa nhận lời tham gia một số dự án phim phù hợp.

Việc duy trì cùng lúc hai công việc đòi hỏi nam nghệ sĩ phải sắp xếp thời gian khá linh hoạt. Tuy nhiên, NSND Trung Anh cho biết điều khiến ông phải cân nhắc nhiều hơn không phải là việc đi dạy ảnh hưởng đến đóng phim hay ngược lại, mà thực tế lịch giảng dạy khiến ông phải bỏ bớt những lời mời đóng phim.

NSND Trung Anh và học trò đã tham gia cùng một bộ phim gần đây.

Nam nghệ sĩ xác định công việc tại trường là công việc chính, dù thu nhập không cao. Bởi vậy, khi bước vào năm học, ông ưu tiên thời gian cho giảng đường và chỉ có thể nhận những vai diễn phù hợp với lịch dạy.

"Tôi thấy lịch đi dạy ảnh hưởng nhiều đến đóng phim chứ không phải ngược lại. Bởi vì, tôi phải bỏ phim nhiều. Khi vào trường dạy thì tôi xác định đây là công việc chính dù thu nhập rất thấp. Tôi yêu công việc nên thoải mái chấp nhận điều này", NSND Trung Anh chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim "Khế ước bán dâu".

Quan điểm ấy phần nào cho thấy cách nam nghệ sĩ nhìn nhận công việc ở tuổi hưu. Với ông, giá trị của một công việc không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở niềm vui và ý nghĩa.

Là diễn viên có nhiều năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh, NSND Trung Anh cho rằng mình có những kinh nghiệm nhất định có thể truyền lại cho sinh viên. Đứng lớp cũng mang đến cho ông những niềm vui rất riêng. Đó có thể là khi một sinh viên hiểu bài, tiến bộ trong chuyên môn hoặc thể hiện sự nghiêm túc với nghề. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến nam nghệ sĩ cảm thấy công việc giảng dạy có ý nghĩa.

"Thực ra, tôi cảm thấy có chút kinh nghiệm để truyền lại cho sinh viên. Và khi bạn nào học tốt thì tôi cảm thấy vui. Đó chỉ là những niềm vui nho nhỏ nhưng với tôi là có ý nghĩa", ông nói.

Tạo hình của NSND Trung Anh trong phim "Lằn ranh".

Chính vì vậy, dù đã nghỉ hưu, NSND Trung Anh vẫn dành thời gian cho giảng đường thay vì hoàn toàn nghỉ ngơi. Công việc này cũng trở thành một phần trong nhịp sống hiện tại của nam nghệ sĩ.

Bên cạnh giảng dạy, NSND Trung Anh vẫn nhận lời tham gia các dự án phim khi thời gian cho phép. Với một diễn viên đã có nhiều năm làm nghề, việc tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh không chỉ là công việc mà còn là sự gắn bó với nghệ thuật.

Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng vai diễn, nam nghệ sĩ chủ động cân nhắc dự án dựa trên lịch trình của mình. Khi công việc giảng dạy đã được xác định là ưu tiên, những lời mời đóng phim cũng cần được sắp xếp sao cho không ảnh hưởng đến việc đứng lớp.

Cách làm này giúp NSND Trung Anh duy trì được cả hai công việc mà ông yêu thích. Một bên là giảng đường, nơi ông truyền lại những kinh nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên; một bên là phim trường, nơi ông tiếp tục hóa thân vào những nhân vật mới.

Ở tuổi hưu, việc tiếp tục đi diễn cũng đặt ra yêu cầu về sức khỏe và cách sắp xếp thời gian. Với lịch trình vừa giảng dạy vừa tham gia nghệ thuật, việc giữ nhịp sinh hoạt phù hợp, phân bổ thời gian nghỉ ngơi và lựa chọn công việc vừa sức trở thành điều cần thiết để ông có thể theo nghề lâu dài.

NSND Trung Anh hạnh phúc khi làm việc ở tuổi hưu.

Tuổi hưu không có nghĩa là dừng lại

Với NSND Trung Anh, cuộc sống sau tuổi hưu không nhất thiết phải gắn với việc nghỉ ngơi hoàn toàn. Nếu sức khỏe và thời gian cho phép, ông vẫn muốn tiếp tục làm việc, tiếp tục đóng góp bằng những kinh nghiệm mình có.

Giữa giảng đường và phim trường, nam nghệ sĩ tìm cách cân bằng bằng việc chủ động lựa chọn công việc, sắp xếp lịch trình và không nhận quá nhiều dự án cùng lúc. Điều quan trọng với ông là được làm nghề trong khả năng của mình và cảm thấy công việc ấy mang lại niềm vui.

NSND Trung Anh cân bằng sức khỏe và công việc.

Ở một chặng đường khác của sự nghiệp, NSND Trung Anh vẫn giữ sự gắn bó với nghệ thuật theo cách riêng. Không còn đặt nặng chuyện phải xuất hiện thật nhiều.

Với NSND Trung Anh, tuổi hưu vì thế không phải là điểm kết thúc của công việc. Đó đơn giản là một giai đoạn mới, khi ông có thể tiếp tục làm nghề theo nhịp độ phù hợp hơn, vừa giữ sức khỏe, vừa làm công việc mình yêu thích và truyền lại những gì đã tích lũy được cho thế hệ sau.

NSND Trung Anh sinh năm 1961, có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật và sở hữu hàng trăm vai diễn trên sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Ông từng gây chú ý với các vai trong Mê lộ, Những đứa con của làng, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Người phán xử, Về nhà đi con, Đấu trí, Thương ngày nắng về... Nam nghệ sĩ giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2015, được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019 và nhận giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2019

Ông Khiêm (NSND Trung Anh) tức giận khi Minh (Thảo My) bỏ đại học để theo nghiệp cầu thủ GĐXH - Minh đỗ đại học nhưng luôn tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chờ cơ hội để bước vào sân chơi chuyên nghiệp.



