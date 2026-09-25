'Trại buôn người' dẫn đầu phòng vé: Doanh thu 15 tỷ đồng sau 2 ngày chiếu sớm
GĐXH - Phim "Trại buôn người" đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả và đạt doanh thu gần 15 tỷ đồng sau 2 ngày chiếu sớm. Với dàn diễn viên nổi bật: NSND Như Quỳnh, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan và kịch bản hấp dẫn, phim được kỳ vọng sớm cán mốc trăm tỷ.
Tối 24/9, phim "Trại buôn người" của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã ra mắt Hà Nội. Sự kiện thu hút hàng trăm khán giả đến từ sớm để chờ giao lưu cùng dàn cast như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Minh Kiên, Khánh My, Tùng Mint, Pông Chuẩn, Đinh Viết Tường, Tuấn Mõ...
Đáng chú ý, dù ngày 25/9 phim mới chính thức khởi chiếu nhưng từ tối 24/9 "Trại buôn người" đã vươn lên dẫn đầu Top 1 phòng vé và đạt gần 15 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam lúc 9h ngày 25/9).
Trong đó, tính riêng đến 22h ngày 24/9, doanh thu trong ngày của phim do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn đã chạm mốc hơn 6,8 tỉ đồng, tương đương với hơn 77.000 vé bán ra trên tổng số 1.227 suất chiếu. Đây là một con số khả quan đối với tác phẩm Việt trong giai đoạn chiếu sớm, đặc biệt là ở thời điểm nhiều phim Việt đứng trước nguy cơ thua lỗ sau khi ra rạp.
Trước đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho bộ phim với nội dung: "Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)".
"Trại buôn người" là dự án phát triển trong 5 năm. Theo ê kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ.
Phim khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống.
Hiện tại, sau những ngày đầu chiếu sớm, "Trại buôn người" nhận hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò ra rạp. Với tốc độ tăng trưởng về mặt doanh thu hiện tại, khán giả kỳ vọng tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh sẽ sớm chạm mốc 100 tỷ đồng trong thời gian sớm.
Trại buôn người chính thức công chiếu từ hôm nay, 25/9.
Dàn sao đổ bộ thảm đỏ "Trại buôn người" tối 24/9 tại Hà Nội:
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