Hoa đẹp đến mấy cũng chớ cắm tháng 7 âm lịch nếu không muốn rước xui xẻo

Hoa tulip

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, cây cảnh góp phần làm đẹp thêm ngôi nhà. Việc đặt chậu hoa, cây cảnh phù hợp trong nhà không chỉ tạo không gian sống dễ chịu, thoải mái mà còn cải thiện được vận may cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, theo phong thủy, không phải loại cây, hoa nào cũng thích hợp. Một trong những cây hoa đó là hòa tulip.

Do vậy không nên đặt hoa tulip trong phòng làm việc. Ngoài ra, hoa tulip còn có thể phá phong thủy phòng làm việc, khiến đường công danh của gia chủ có thể không may mắn và hay gặp xui.

Hoa đại

Hoa đại là loại hoa thường xuất hiện tại các đình chùa, miếu phủ hoặc các công trình tôn giáo. Đây là loại hoa gắn liền với sự linh thiêng, thanh tịnh.

Cây đại được trồng ở những nơi thờ tự nên nhiều người cho rằng loại cây này là "cây của chùa", không thích hợp để trồng trong sân nhà. Vì vậy, trong dân gian có quan niệm kiêng kỵ trồng cây hoa đại ở nhà riêng.

Hoa đại là loại hoa thường xuất hiện tại các đình chùa, miếu phủ hoặc các công trình tôn giáo. Đây là loại hoa gắn liền với sự linh thiêng, thanh tịnh.

Ngoài ra, hoa đại có mùi thơm khá nồng, nếu đặt trong không gian kín, nó có thể tạo ra cảm giác ngột ngạt.

Hoa ly lửa

Thông tin trên VTC News, hoa ly lửa hay còn được biết đến với tên gọi loa kèn lửa, hoa móng hổ, cây ngọt nghẽo, ngót nghẻo, huệ lồng đèn, thuộc chi bả chó, họ tỏi độc. Tất cả các thành phần của hoa ly lửa đều chứa chất độc nguy hiểm. Đặc biệt, phần rễ củ của cây chứa rất nhiều chất độc colchicine, alkaloid gloriocine.

Nếu bị trúng độc từ cây hoa ly lửa, nạn nhân sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, đau rát cổ họng, tiêu chảy dẫn tới mất nước. Nếu không xử lý kịp thời, chất độc có thể gây tiêu cơ vân, tắc ruột, suy hô hấp, co giật, hôn mê... Nếu nạn nhân là phụ nữ, chất độc của hoa ly lửa còn có thể gây chảy máu âm đạo.

Hoa ly lửa là một loài cây cực kỳ độc, gây nguy hiểm tới sức khoẻ thậm chí là tính mạng của con người. Vì vậy, bạn tuyệt đối không được tới gần cũng như không trồng loài cây này trong gia đình mình.

Xương rồng bát tiên

Xương rồng bát tiên còn có tên cây hoa bát tiên, cây hoa mão gai. Cây có nhiều giống loài, màu sắc, có nhựa mủ và gai chi chít trên thân. Những chiếc gai nhọn này có thể đâm vào tay gây trầy xước nếu không cẩn thận.

Trong phong thủy, loại cây này mang "sát khí".

Trong phong thủy, loại cây này mang "sát khí". Nếu trồng những loại cây này trong phòng khách sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, gây cãi lộn, không thể sống hòa hợp.

Phòng khách nên đặt các cây hoa chiêu tài như trúc phú quý, lan quân tử, dứa cảnh nến đỏ. Những loại cây này tượng trưng cho như ý cát tường. Không chỉ đem đến vận may mà còn tạo ra một vẻ thẩm mỹ rất đặc biệt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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