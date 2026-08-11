Bí quyết tiết kiệm thời gian làm việc nhà ít người biết

Lên lịch trình cụ thể

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, danh sách việc cần làm giúp theo dõi tất cả các ưu tiên của bạn ở nơi làm việc và tiến trình thực hiện. Nó cấu trúc hóa những gì bạn phải hoàn thành và bạn sẽ có cảm giác đạt được thành tựu khi thấy mình đang tiến bộ.

Danh sách này đặc biệt hữu ích khi làm việc tại nhà vì bạn sẽ cần phải tự giác hơn. Một số người chọn làm việc này vào buổi chiều hoặc tối, số khác thì thích tập trung làm việc vào buổi sáng.

Sắp xếp mọi thứ trong nhà ngăn nắp gọn gàng và đúng vị trí

Chắc hẳn một trong những việc khiến chị em tiêu tốn nhiều thời gian nhất đó là dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt nếu nhà bạn có trẻ con thì công việc này còn nhiều hơn bình thường.

Lên lịch trình công việc nhà hàng ngày cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Vì thế, mỗi ngày bạn có thể dành ra một chút thời gian để dọn từng chút như vệ sinh bếp sau khi nấu ăn xong, hay vệ sinh bồn rửa mặt trong quá trình tắm. Như vậy cuối tuần bạn sẽ không phải tốn thêm thời gian để vệ sinh nữa.

Giặt giũ thông minh

Để việc làm sạch quần áo hiệu quả hơn, bạn nên phân loại kỹ càng trước khi cho vào máy. Các đồ cùng loại như cotton dày và vải dệt kim phân loại riêng theo màu sắc. Các đồ nhỏ hoặc mỏng hơn như đồ lót, cần được cho riêng vào một túi khi giặt để bảo vệ sợi vải bị rách, hỏng khi giặt máy.

Dự trữ trong nhà những vật dụng cần thiết để tiết kiệm thời gian

Đó sẽ là những vật dụng bạn thường xuyên sử dụng, có thời gian bảo quản khá dài như: bột giặt, nước rửa chén, nước vệ sinh nhà tắm, nước lau sàn, giấy vệ sinh, dầu gội, sữa tắm... hoặc các loại gia vị như muối, bột ngọt, hạt nêm, dầu ăn, tiêu, ớt bột, hành khô, tỏi… sẽ rất tiện dụng và giúp bạn chủ động, tiết kiệm thời gian khi làm việc nhà hiệu quả.

Dự trữ trong nhà những vật dụng cần thiết để tiết kiệm thời gian.

Không những thế, khi mua hàng với số lượng lớn để sử dụng trong thời gian dài còn giúp bạn tiết kiệm chi phí.

Nên đi chợ một lần cho cả tuần

Cũng theo VTC News, việc lập kế hoạch ăn uống cho cả tuần giúp bạn kiểm soát tốt hơn chế độ dinh dưỡng của gia đình. Khi có danh sách các món ăn cho cả tuần, bạn có thể dễ dàng đảm bảo rằng các bữa ăn đều cân đối và cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất. Điều này cũng giúp bạn tránh tình trạng lãng phí thực phẩm và giảm thiểu tình trạng mua sắm thiếu kế hoạch.

Mỗi tuần, bạn hãy dành hẳn ra 1 buổi để đi chợ, sơ chế thực phẩm đúng cách và bảo quản trong tủ lạnh để những ngày còn lại chỉ cần chế biến thức ăn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi làm việc nhà cực kỳ hiệu quả.

Bạn nên kê ra những thực phẩm nào cần mua, ước tính số lượng để không bị thiếu hụt hoặc dư thừa thực phẩm gây lãng phí, cách này còn giúp bạn tiết kiệm tiền bạc khi không mua về nhà những thứ không cần thiết.

Bên cạnh đó, bạn cần bảo quản thực phẩm đúng cách giúp thực phẩm luôn tươi ngon suốt cả tuần như thực phẩm tươi sống thì sơ chế, chia thành những phần nhỏ, tẩm ướp gia vị cẩn thận rồi bảo quản ngăn đông; rau xanh thì rửa sạch, để ráo, tách riêng từng loại cho vào túi đựng thực phẩm và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

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