Hưng quyết tâm tỏ tình thêm lần nữa với Trang

Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 phim "Bước chân vào đời", Hưng đưa Trang tới bệnh viện khám nhưng cô nàng tỏ ra sợ hãi, lấm la lấm lét. "Sai thì phải sửa, chửa thì phải đẻ" - Hưng vừa động viên, vừa nêu quan điểm rõ ràng với "crush".

Trang đùn đẩy cho Hưng vào làm thủ tục giúp mình và dặn anh cứ nhận làm người yêu hay chồng. Hưng vui như mở cờ trong bụng, dặn Trang ngồi chờ mình ở ngoài.

Hưng đưa Trang đi khám, anh vui mừng khi được cô nàng mở lòng. Ảnh VTV

Sau khi khám xong, Hưng mua một bó hoa thật đẹp để chúc mừng Trang. "Đã có anh đứng tên làm chồng thì anh sẵn sàng đón nhận rồi" - Hưng không giấu nổi niềm vui. Về kết quả khám, Hưng cho rằng "đến đây rồi thì chắc như cua gạch" như thể động viên Trang yên tâm không có bầu với kẻ phản bội, lừa tình như Dũng.

Hưng chuẩn bị bó hoa đẹp để tặng Trang và tỏ tình. Ảnh VTV

Trước đó, sau khi Trang bị Dũng lừa tình, tưởng Trang dính bầu với Dũng, Hưng "xung phong" sẵn sàng làm bố của đứa trẻ. Tuy nhiên, sau tất cả, khi anh chính thức tỏ tình thì Trang lại từ chối với lý do anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn cô.

Ở diễn biến khác trong tập phim, tại bữa cơm cùng gia đình Lâm, Thương đã đứng lên và gửi lời cảm ơn tới Lâm và bà Hạnh. "Có điều này em chưa kịp nói, em sợ nói ra sẽ thành sáo rỗng mất nhưng em vẫn phải nói. Em cảm ơn cô và anh, đã giúp 3 chị em em lúc khó khăn nhất, đặc biệt là anh Lâm. Nếu như không nhờ anh tác động, có lẽ mọi chuyện đã không êm xuôi được nhanh như vậy", Thương nói.

Thương bày tỏ lòng biết ơn tới cô Hạnh và Lâm đã giúp đỡ mấy chị em trong thời gian qua. Ảnh VTV

Trước hành động của Thương, Lâm cười và bảo Thương quá khách sáo. Anh cũng không quên hỏi thăm Trang và cho rằng thời điểm này, Trang nên tập trung vào việc tốt nghiệp trước.

Tập 34 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 11/5 trên VTV3.

