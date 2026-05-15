Hơn 130 nhan sắc quốc tế sẽ đến Việt Nam dự Miss World 2026
Chiều 14.5, tại TP.HCM đã diễn ra họp báo khởi động Miss World 2026 với sự tham dự của Chủ tịch Miss World Julia Morley, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri cùng đại diện Công ty Sen Vàng - đơn vị đăng cai cuộc thi tại Việt Nam.
Sự kiện đánh dấu cột mốc mở đầu cho mùa giải Miss World kỷ niệm 75 năm - một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và danh giá nhất thế giới sẽ được tổ chức tại Việt Nam với chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 8 đến tháng 9.2026.
Phát biểu mở màn sự kiện, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết Miss World không đơn thuần là cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình của văn hóa, sự kết nối toàn cầu và lòng nhân ái với tinh thần “Beauty With A Purpose” (Sắc đẹp vì mục đích cao cả).
Tại họp báo, Ban tổ chức công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, Vũng Tàu và TP.HCM - các địa phương đại diện cho vẻ đẹp hiện đại, năng động và giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.
Theo kế hoạch, tại TP.HCM sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật như “Dance Of The World” và đêm chung kết Miss World 2026. Trong đó, phường Vũng Tàu trở thành điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi. Bên cạnh đó, TP. Hải Phòng đăng cai một số hoạt động đồng hành.
Trong khuôn khổ họp báo, Ban tổ chức công bố dàn đại sứ đồng hành cùng Miss World tại Việt Nam gồm Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Huỳnh Minh Kiên.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World cho biết, bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam từ nhiều năm trước.
“Tôi từng đến Việt Nam, đi dọc những dòng sông và cảm nhận vẻ đẹp của con người nơi đây. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đồng hành trên hành trình phát triển không chỉ về nhan sắc hay du lịch, mà còn lan tỏa những giá trị của ‘Beauty With A Purpose’.
Hơn 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam để cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp. Tôi yêu con người Việt Nam và rất hạnh phúc khi Miss World 2026 được tổ chức tại đây”, bà chia sẻ.
Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri bày tỏ sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi. Người đẹp Thái Lan kỳ vọng mùa giải tại Việt Nam sẽ là dịp để bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại họp báo là nghi thức trao tặng sách cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Theo đó, Ban tổ chức trao tặng hơn 1.000 đầu sách với tổng trị giá 100 triệu đồng. Toàn bộ sách sẽ được trao tặng trong Ngày hội sách dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Theo Ban tổ chức, tại Miss World 2026 với sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, mỗi đại diện sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quốc gia mình đến trẻ em Việt Nam.
Dịp này, Ban tổ chức cũng công bố series đồng hành cùng Miss World mang tên Her Journey To Vietnam do Giám đốc vận hành Phạm Tuấn Ngọc sản xuất với sự tham gia của Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Nguyễn Ngọc Kiều Duy.
Chuỗi nội dung sẽ giới thiệu hồ sơ, câu chuyện và hành trình của hơn 130 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Miss World 2026, qua đó giúp khán giả có góc nhìn gần gũi, khách quan hơn về các thí sinh trước thềm cuộc thi diễn ra tại Việt Nam.
