Hoa hậu Việt Nam sở hữu penthouse hơn 300m2, đang sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân có nhan sắc ra sao?

Đặng Thu Thảo là một trong những hoa hậu được công chúng Việt Nam yêu mến nhờ vẻ đẹp thanh lịch và đời tư kín tiếng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 khi mới 21 tuổi, gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, được truyền thông ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Sau khi đăng quang, người đẹp quê Bạc Liêu không hoạt động showbiz quá sôi nổi mà lựa chọn lối sống nhẹ nhàng, tập trung vào các hoạt động thiện nguyện và kinh doanh. Năm 2017, cô kết hôn với doanh nhân Trung Tín và dần rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo gia đình. Dù ít xuất hiện trước truyền thông, Đặng Thu Thảo vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng, được xem là biểu tượng nhan sắc gắn liền với sự giản dị và chuẩn mực của hoa hậu Việt.