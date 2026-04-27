Hoa hậu Việt Nam sở hữu penthouse hơn 300m2, đang sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân có nhan sắc ra sao?

Thứ hai, 15:39 27/04/2026 | Chăm sóc da
GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 14 năm giành vương miện hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân trong căn penthouse hơn 300m2. Ngoài cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, khán giả còn ngưỡng mộ nhan sắc xinh đẹp của cô.

GĐXH - Đặng Thu Thảo gây sốt với bộ ảnh áo dài truyền thống. Khán giả không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của cô nhưng cách phản hồi của nàng hậu mới khiến nhiều người thiện cảm.

Đặng Thu Thảo từ sau khi kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín đã có cuộc sống trong căn penthouse hơn 300m2. Được biết, căn penthouse này nằm ở khu chung cư cao cấp thuộc phường Bến Nghé (TP.HCM).

Trong cuộc sống hôn nhân, Đặng Thu Thảo sống hạnh phúc viên mãn bên chồng doanh nhân và 3 thiên thần nhí. Điều đặc biệt, nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2012 ngày càng xinh đẹp, ngọt ngào. Gây chú ý nhất trong tổng thể nhan sắc của người đẹp chính là làn da trắng đều màu và tươi tắn.

Để sở hữu làn da đẹp như vậy, Hoa hậu Việt Nam 2012 phải rất kỹ tính trong việc chăm sóc da. Đặng Thu Thảo rất chú trọng các bước dưỡng ẩm, khóa ẩm vào cuối ngày để da có điều kiện tái tạo, đồng thời giúp da mềm mại, căng bóng khi thức dậy.

Tiết lộ chu trình chăm sóc da cuối ngày, Đặng Thu Thảo cho thấy ngoài các bước cơ bản như tẩy trang, rửa mặt, cô đặc biệt chú trọng khâu dưỡng ẩm.

Quá trình làm sạch da, bà mẹ hai con ưu tiên sử dụng nước tinh khiết hoặc nước máy lọc nhằm hạn chế kích ứng, tránh để da tiếp xúc nhiều với các loại hóa chất khử khuẩn có trong nước.

Sau khi da được làm sạch mỹ phẩm, mồ hôi, bụi bẩn, Đặng Thu Thảo sử dụng essence nhằm bổ sung độ ẩm cấp tốc cho da, cân bằng độ pH. Cô thường thấm ướt essence với bông tẩy trang, sau đó đắp trực tiếp lên da khoảng vài phút.

Tiếp đó, người đẹp dùng serum chứa thành phần HA có tác dụng bổ sung độ ẩm, giữ ẩm lâu hơn, đồng thời làm dịu da, nhờ đó ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện. Bước tiếp theo, Đặng Thu Thảo thoa thêm một lớp serum có chức năng chống lão hóa, se khít lỗ chân lông.

Vùng da quanh mắt cũng được cô chú trọng chăm sóc, thoa kem dưỡng mắt một cách nhẹ nhàng nhằm cải thiện nếp gấp, quầng thâm.

Tiếp theo, người đẹp thoa mặt nạ ngủ cho môi để hạn chế khô nẻ, cải thiện độ mềm mượt, căng bóng. Cuối cùng, bà mẹ hai con thoa một lớp kem dưỡng có chức năng khóa ẩm, trẻ hóa da rồi dùng cây lăn massage giúp mỹ phẩm thẩm thấu sâu vào da, cải thiện tuần hoàn máu và độ săn chắc cho da.

Đặng Thu Thảo là một trong những hoa hậu được công chúng Việt Nam yêu mến nhờ vẻ đẹp thanh lịch và đời tư kín tiếng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 khi mới 21 tuổi, gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, được truyền thông ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Sau khi đăng quang, người đẹp quê Bạc Liêu không hoạt động showbiz quá sôi nổi mà lựa chọn lối sống nhẹ nhàng, tập trung vào các hoạt động thiện nguyện và kinh doanh. Năm 2017, cô kết hôn với doanh nhân Trung Tín và dần rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo gia đình. Dù ít xuất hiện trước truyền thông, Đặng Thu Thảo vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng, được xem là biểu tượng nhan sắc gắn liền với sự giản dị và chuẩn mực của hoa hậu Việt.

