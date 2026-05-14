Bà xã quê Ninh Bình của Văn Thanh gây chú ý với 2 mẫu áo dài trong ngày trọng đại sắp tới

Sau lễ Vu quy vào ngày 12/5, hậu vệ Vũ Văn Thanh tiếp tục khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đăng tải bộ ảnh diện áo dài cùng vợ Trần Bích Hạnh. Nam cầu thủ hóm hỉnh đặt câu hỏi cho người hâm mộ: "Mọi người chọn đỏ hay trắng, riêng Thanh thì chọn Hạnh". Động thái này không chỉ là cách khoe khéo sự ngọt ngào mà còn là bước chuẩn bị cho lễ ăn hỏi và đám cưới chính thức diễn ra vào ngày 16/5.