Măng tươi có độc không? 3 nhóm người có thể bổ sung vào thực đơn nhưng cần nhớ kỹ điều này

Măng có vị đặc trưng, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu và thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Bên cạnh hương vị, loại thực phẩm này còn cung cấp chất xơ, trong khi hàm lượng chất béo tự nhiên thấp. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của món ăn không chỉ phụ thuộc vào bản thân măng mà còn liên quan đến cách chế biến và những thực phẩm đi kèm.

Theo thông tin dinh dưỡng được cung cấp bởi ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, có 3 nhóm người có thể cân nhắc bổ sung măng vào thực đơn. Dù vậy, cần hiểu đúng vai trò của thực phẩm này, đặc biệt là vấn đề an toàn khi ăn măng tươi.

Măng tươi là loại thực phẩm dễ chế biến, có thể nấu thành nhiều món ăn ngon. (Ảnh minh hoạ)

Những ai nên cân nhắc bổ sung măng vào thực đơn?

1. Người muốn kiểm soát cân nặng

Măng tươi có hàm lượng chất béo thấp và cung cấp chất xơ, có thể giúp bữa ăn đa dạng hơn mà không nhất thiết làm tăng nhiều năng lượng nếu được chế biến đơn giản. Chất xơ góp phần tạo cảm giác no, hỗ trợ xây dựng khẩu phần ăn cân đối. Khi sử dụng măng để thay thế một phần món ăn nhiều dầu mỡ, người muốn kiểm soát cân nặng có thể giảm lượng năng lượng nạp vào, tùy thuộc vào cách lựa chọn và chế biến thực phẩm.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ ăn măng là có thể giảm cân. Măng xào nhiều dầu, nấu cùng thịt mỡ hoặc chế biến với các loại nước sốt giàu năng lượng vẫn có thể khiến tổng năng lượng của bữa ăn tăng lên đáng kể.

Để sử dụng măng hợp lý, người nội trợ có thể lựa chọn các món măng luộc sau khi đã xử lý an toàn, măng nấu cùng rau củ hoặc các món canh ít dầu mỡ. Đồng thời, cần kết hợp thực phẩm giàu protein, rau xanh và những nguồn tinh bột phù hợp để bảo đảm khẩu phần ăn đầy đủ dưỡng chất.

Măng tươi giàu chất xơ có thể góp mặt trong thực đơn kiểm soát cân nặng và hỗ trợ tiêu hóa khi được chế biến đúng cách, ăn với lượng phù hợp. (Ảnh minh hoạ)

2. Người ăn ít rau, dễ bị táo bón

Một trong những thành phần đáng chú ý của măng là chất xơ. Chất xơ trong thực phẩm góp phần làm tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và giúp duy trì hoạt động tiêu hóa bình thường. Với những người thường xuyên ăn ít rau củ, việc bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu chất xơ, trong đó có măng đã được chế biến an toàn, có thể góp phần cải thiện chất lượng khẩu phần ăn.

Tuy nhiên, măng không phải là giải pháp duy nhất để phòng ngừa hoặc cải thiện táo bón. Hiệu quả còn phụ thuộc vào tổng lượng chất xơ trong chế độ ăn, lượng nước uống, mức độ vận động và thói quen đi vệ sinh.

Người dễ bị táo bón nên duy trì việc ăn đa dạng rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt; uống đủ nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể và vận động thường xuyên. Không nên chỉ tăng lượng măng mà bỏ qua những yếu tố này.

Đặc biệt, nếu đang bị đầy bụng hoặc khó chịu đường tiêu hóa khi ăn măng, người dùng nên giảm lượng ăn và theo dõi khả năng dung nạp của bản thân. Táo bón kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm đau bụng dữ dội, nôn ói hay có máu trong phân cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

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3. Người cần kiểm soát mỡ máu

Đối với người có cholesterol máu cao hoặc cần kiểm soát mỡ máu, điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn hợp lý, giảm các nguồn chất béo bão hòa dư thừa và tăng cường thực phẩm giàu chất xơ.

Măng có thể được sử dụng như một phần của khẩu phần ăn đa dạng. Khi măng được dùng để thay thế một phần món ăn nhiều mỡ động vật, đồng thời giảm lượng dầu mỡ trong quá trình chế biến, bữa ăn có thể trở nên phù hợp hơn với mục tiêu kiểm soát năng lượng và chất béo.

Tuy nhiên, cần phân biệt lợi ích của việc xây dựng chế độ ăn lành mạnh với tác dụng điều trị trực tiếp của một loại thực phẩm. Hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định ăn măng có thể trực tiếp làm giảm cholesterol máu hoặc điều trị rối loạn lipid máu.

Người bị mỡ máu cao không nên chỉ tập trung vào việc ăn măng mà cần xem xét tổng thể khẩu phần, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng và thực hiện các hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Măng không thể thay thế thuốc hạ mỡ máu khi đã có chỉ định.

Vì sao măng tươi có thể gây ngộ độc nếu chế biến sai cách?

Cách sơ chế măng tươi an toàn là bóc vỏ, thái mỏng, luộc kỹ và đổ bỏ nước luộc trước khi chế biến thành món ăn.

Mặc dù có thể được sử dụng trong chế độ ăn đa dạng, măng tươi lại có một lưu ý đặc biệt về an toàn thực phẩm. Một số loại măng chứa hợp chất cyanogenic glycoside, có khả năng giải phóng hydrogen cyanide (HCN), một chất độc có thể gây ngộ độc nếu măng không được xử lý đúng cách.

Mức độ nguy cơ phụ thuộc vào loại măng, hàm lượng hợp chất sinh cyanide và cách sơ chế, chế biến. Vì vậy, không nên ăn măng tươi sống hoặc chỉ trụng sơ qua nước nóng rồi sử dụng.

Để giảm nguy cơ, người nội trợ cần chú ý các bước sau:

- Bóc bỏ phần vỏ, thái măng thành lát mỏng hoặc miếng nhỏ để thuận lợi cho quá trình xử lý.

- Luộc măng kỹ với đủ nước, sau đó đổ bỏ nước luộc.

- Không sử dụng nước này để nấu canh hoặc chế biến món ăn khác.

Với măng cần xử lý nhiều lần theo đặc tính của từng loại, nên tiếp tục luộc và thay nước theo hướng dẫn an toàn phù hợp; không mặc định chỉ luộc một lần là đủ cho mọi loại măng. Không ăn măng sống hoặc măng chỉ trụng sơ, kể cả khi măng đã được thái mỏng. Chọn măng có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tươi và không có dấu hiệu hư hỏng.

Đáng lưu ý, việc ngâm măng hoặc luộc sơ không bảo đảm loại bỏ hết nguy cơ. Người chế biến cần thực hiện đầy đủ quy trình xử lý, không dựa vào màu sắc, mùi vị hay cảm quan để kết luận măng đã an toàn.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngộ độc sau khi ăn măng như buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, khó thở hoặc rối loạn ý thức, cần đến cơ sở y tế ngay. Không tự xử lý tại nhà khi có dấu hiệu bất thường nghiêm trọng.

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Ăn măng thế nào để vừa ngon vừa an toàn?

Măng có thể làm phong phú thực đơn gia đình, nhưng không nên được xem là thực phẩm có khả năng giảm cân, trị táo bón hay hạ cholesterol nếu chưa có đủ bằng chứng khoa học cho những tác dụng cụ thể đó.

Theo định hướng dinh dưỡng của ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, điều cần quan tâm là cách sử dụng thực phẩm trong tổng thể chế độ ăn. Với măng, người dùng nên ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ, kết hợp đa dạng rau củ và các nguồn protein, đồng thời kiểm soát lượng muối, đường trong món ăn.

Quan trọng nhất, măng tươi phải được sơ chế và nấu chín đúng cách trước khi ăn. Khi bảo đảm an toàn thực phẩm và sử dụng với lượng phù hợp, măng có thể là một lựa chọn trong bữa cơm gia đình, thay vì bị loại bỏ hoàn toàn chỉ vì lo ngại về độc tố.

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