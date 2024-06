Hơn 70 giờ truy tìm nhóm 'choai choai' mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 15/6, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đã làm rõ một nhóm đối tượng khoản 20 người có hành vi tụ tập, mang theo hung khi hẹn nhau để "giải quyết mâu thuẫn".



Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng vào đêm 8/6.

Nhận thấy đây là những đối tượng có hành vi coi thường pháp luật, có thể gây nguy hiểm cho người khác, Ban Chỉ huy Công an huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tập trung điều tra, truy xét.

Chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ nắm thông tin, Công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ hơn 20 đối tượng thanh, thiếu niên đều trú tại huyện Chương Mỹ, có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi tham gia gây rối.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm đối tượng ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông (Hà Nội) do Nguyễn Xuân Anh Đức (SN 2008) cầm đầu với nhóm đối tượng ở xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ do Đỗ Năng Học (SN 2008) cầm đầu, nên cả hai đã chửi bới, thách thức đánh nhau qua Facebook. Hai bên hẹn đánh nhau tối 8/6 tại thị trấn Chúc Sơn.

Đúng hẹn, cầm đầu hai nhóm đối tượng đã "hội quân" gây chiến. Trước khi đi, các đối tượng của cả 2 nhóm lấy hung khí được cất giấu trước đó, phân phát cho từng đối tượng để sẵn sàng đánh nhau với đối thủ. Hung khí của các đối tượng gồm dao, ống tuýp sắt gắn đầu nhọn…

Nhóm thanh, thiếu niên bị giữ (ảnh tư liệu).

Để che dấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã tháo biển kiểm soát xe máy, dùng khẩu trang bịt kín biển số.

Trong quá trình nhóm của Đức di chuyển từ quận Hà Đông xuống thị trấn Chúc Sơn, các đối tượng liên tục phóng với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét gây náo loạn đường phố, bất an cho những người tham gia giao thông.

Về nhóm của Học, các đối tượng cũng chuẩn bị dao kiếm các loại sẵn sàng đánh nhau. Tuy nhiên, hai nhóm đối tượng đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường mà không gặp nhau.

Đến gần 22h đêm, khi nhóm của Học định giải tán thì bị nhóm của Đức phát hiện.

Đi được một đoạn, thấy nhóm của Học đông người và nhiều hung khí nên nhóm của Đức đã quay xe bỏ chạy.

Thời điểm này, 2 đối tượng đuổi theo nhóm Đức không làm chủ được tốc độ đã phi thẳng xe vào cột điện bên đường...

Quá trình điều tra vụ việc, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm các loại, được các đối tượng sử dụng để gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng gồm Đặng Hải Anh, Trần Hữu Thủy, Đỗ Văn Huynh, Đào Huy Toàn, Trần Hữu Lĩnh, Phạm Văn Phát, Trịnh Duy Anh Tỉnh, Trịnh Duy Hưng, Đặng Đình Tân và Nguyễn Quang Hùng để điều tra làm rõ.

Đối với Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Viết Bảo, Nguyễn Xuân Đức Anh, Đỗ Năng Bảo An, Đỗ Năng Học, Trần Đắc Phong, Lê Công Minh Tiến, Nguyễn Đức Minh Quang đều là các đối tượng có vai trò tích cực khi sự việc xảy ra, nhưng tính đến ngày 8/6/2024, các đối tượng chưa đủ 16 tuổi nên Công an huyện Chương Mỹ đã giáo dục, răn đe, bàn giao cho gia đình, thông báo đến nhà trường, chính quyền địa phương để quản lý giáo dục.

Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với một số đối tượng khác để xử lý.