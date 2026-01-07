Hòn đá chặn cửa bất ngờ hóa thành bảo vật triệu đô
Khối hổ phách nặng 3,5 kg từng bị dùng làm chặn cửa ở Romania được xác định trị giá hơn 1,1 triệu USD, gây chấn động giới khoa học.
Một câu chuyện hy hữu vừa được ghi nhận tại Romania khi một hòn đá tưởng chừng vô giá trị, được dùng làm chặn cửa suốt nhiều thập kỷ, lại được xác định là khối hổ phách khổng lồ trị giá khoảng 1,1 triệu USD.
Phát hiện bất ngờ từ vật dụng quen thuộc
Theo báo cáo của El País, một phụ nữ cao tuổi ở vùng Colti, đông nam Romania, đã tìm thấy hòn đá nặng 3,5 kg trong lòng suối gần nhà. Bà mang về và sử dụng nó như một vật chặn cửa bình thường.
Không ai ngờ rằng đây chính là một trong những khối hổ phách nguyên vẹn lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.
Khối hổ phách này, còn gọi là rumanite, nổi tiếng với sắc đỏ sẫm đa dạng và được khai thác tại khu vực Colti từ thập niên 1920. T
rong nhiều năm, nó nằm ngay trong ngôi nhà của bà, thậm chí từng bị bỏ qua bởi cả những tên trộm trang sức. Sau khi bà qua đời năm 1991, người thân thừa kế ngôi nhà mới nghi ngờ giá trị thực sự của hòn đá.
Giá trị khoa học và bảo tàng
Khi được bán lại cho nhà nước Romania, khối hổ phách được các chuyên gia tại Bảo tàng Lịch sử Krakow (Ba Lan) thẩm định. Kết quả cho thấy nó có niên đại từ 38 đến 70 triệu năm.
Giám đốc Bảo tàng tỉnh Buzau, ông Daniel Costache, khẳng định phát hiện này mang ý nghĩa lớn cả về khoa học lẫn trưng bày bảo tàng.
Từ năm 2022, khối hổ phách được công nhận là bảo vật quốc gia của Romania và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Buzau, nơi nó được tìm thấy. Giá trị ước tính của khối hổ phách lên tới khoảng 1 triệu euro, tương đương 1,1 triệu USD.
Câu chuyện này gợi nhớ đến trường hợp tại Michigan (Mỹ), khi một người đàn ông cũng dùng một hòn đá làm chặn cửa trong nhiều năm, sau mới phát hiện đó là thiên thạch trị giá 100.000 USD.
Hổ phách vốn là nhựa cây hóa thạch qua hàng triệu năm, thường giữ lại các mẫu vật sinh học như côn trùng, mạng nhện hay thậm chí vi sinh vật. Đây là nguồn tư liệu quý giá giúp các nhà khoa học nghiên cứu hệ sinh thái cổ đại.
Trong những năm gần đây, nhiều phát hiện hổ phách cổ đại đã được ghi nhận ở Ecuador, Đức, Anh và thậm chí cả Nam Cực, cung cấp bằng chứng về rừng nhiệt đới cổ xưa và sự tồn tại của các loài sinh vật đã tuyệt chủng.
Khối hổ phách từ Romania không chỉ có giá trị kinh tế khổng lồ mà còn mở ra thêm một cánh cửa để giới khoa học hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của Trái Đất.
