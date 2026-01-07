Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Hòn đá chặn cửa bất ngờ hóa thành bảo vật triệu đô

Thứ tư, 12:00 07/01/2026 | Tiêu điểm

 Khối hổ phách nặng 3,5 kg từng bị dùng làm chặn cửa ở Romania được xác định trị giá hơn 1,1 triệu USD, gây chấn động giới khoa học.

Hòn đá chặn cửa bất ngờ hóa thành bảo vật triệu đô - Ảnh 1.

Một khối hổ phách hóa thạch vô cùng quý giá, trông giống như một tảng đá. Đây là khối rumanite lớn nhất từng được tìm thấy.

Một câu chuyện hy hữu vừa được ghi nhận tại Romania khi một hòn đá tưởng chừng vô giá trị, được dùng làm chặn cửa suốt nhiều thập kỷ, lại được xác định là khối hổ phách khổng lồ trị giá khoảng 1,1 triệu USD.

Phát hiện bất ngờ từ vật dụng quen thuộc

Theo báo cáo của El País, một phụ nữ cao tuổi ở vùng Colti, đông nam Romania, đã tìm thấy hòn đá nặng 3,5 kg trong lòng suối gần nhà. Bà mang về và sử dụng nó như một vật chặn cửa bình thường.

Không ai ngờ rằng đây chính là một trong những khối hổ phách nguyên vẹn lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.

Khối hổ phách này, còn gọi là rumanite, nổi tiếng với sắc đỏ sẫm đa dạng và được khai thác tại khu vực Colti từ thập niên 1920. T

rong nhiều năm, nó nằm ngay trong ngôi nhà của bà, thậm chí từng bị bỏ qua bởi cả những tên trộm trang sức. Sau khi bà qua đời năm 1991, người thân thừa kế ngôi nhà mới nghi ngờ giá trị thực sự của hòn đá.

Giá trị khoa học và bảo tàng

Khi được bán lại cho nhà nước Romania, khối hổ phách được các chuyên gia tại Bảo tàng Lịch sử Krakow (Ba Lan) thẩm định. Kết quả cho thấy nó có niên đại từ 38 đến 70 triệu năm.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Buzau, ông Daniel Costache, khẳng định phát hiện này mang ý nghĩa lớn cả về khoa học lẫn trưng bày bảo tàng.

Từ năm 2022, khối hổ phách được công nhận là bảo vật quốc gia của Romania và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Buzau, nơi nó được tìm thấy. Giá trị ước tính của khối hổ phách lên tới khoảng 1 triệu euro, tương đương 1,1 triệu USD.

Hòn đá chặn cửa bất ngờ hóa thành bảo vật triệu đô - Ảnh 2.

Nhựa hình thành dưới một cành cây bị gãy. (KevinDyer/Canva)

Câu chuyện này gợi nhớ đến trường hợp tại Michigan (Mỹ), khi một người đàn ông cũng dùng một hòn đá làm chặn cửa trong nhiều năm, sau mới phát hiện đó là thiên thạch trị giá 100.000 USD.

Hổ phách vốn là nhựa cây hóa thạch qua hàng triệu năm, thường giữ lại các mẫu vật sinh học như côn trùng, mạng nhện hay thậm chí vi sinh vật. Đây là nguồn tư liệu quý giá giúp các nhà khoa học nghiên cứu hệ sinh thái cổ đại.

Trong những năm gần đây, nhiều phát hiện hổ phách cổ đại đã được ghi nhận ở Ecuador, Đức, Anh và thậm chí cả Nam Cực, cung cấp bằng chứng về rừng nhiệt đới cổ xưa và sự tồn tại của các loài sinh vật đã tuyệt chủng.

Khối hổ phách từ Romania không chỉ có giá trị kinh tế khổng lồ mà còn mở ra thêm một cánh cửa để giới khoa học hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của Trái Đất.

Theo Science Alert
null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

16 hố bí ẩn gần Stonehenge hé lộ sự thật gây chấn động

16 hố bí ẩn gần Stonehenge hé lộ sự thật gây chấn động

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Các nhà khoa học xác nhận 16 hố khổng lồ gần Stonehenge, Anh được đào đồng loạt năm 2480 trước Công nguyên, hé lộ nghi lễ cổ đại đầy bí ẩn.

Sao chổi liên sao chuẩn bị tiến gần Trái Đất nhất

Sao chổi liên sao chuẩn bị tiến gần Trái Đất nhất

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Sao chổi liên sao 3I/ATLAS được Hubble và tàu Juice ghi nhận rõ nét khi tiến gần Trái Đất nhất vào cuối tháng 12/2025.

Phát hiện hàng trăm loài mới trong thử nghiệm khai thác khoáng sản đáy biển

Phát hiện hàng trăm loài mới trong thử nghiệm khai thác khoáng sản đáy biển

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nghiên cứu tại vùng Clarion-Clipperton ghi nhận 788 loài mới và cho thấy rõ tác động của hoạt động thử nghiệm khai thác kim loại.

Núi lửa quái vật ở Mỹ “đánh thức” sự sống dưới lòng đất

Núi lửa quái vật ở Mỹ “đánh thức” sự sống dưới lòng đất

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Những gì đang diễn ra ở Công viên quốc gia Yellowstone của Mỹ có thể tiết lộ nhiều điều về sự sống ngoài hành tinh.

Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - "Người ăn xin giàu nhất thế giới" sở hữu khối tài sản 75 triệu rupee (hơn 22 tỷ đồng) sau 40 năm hành nghề.

NASA bất ngờ phát hiện một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậu

NASA bất ngờ phát hiện một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậu

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Vùng đất ngoài hành tinh mà con người vẫn nhìn thấy ngày nay có thể từng sở hữu khí hậu đặc trưng của Đông Nam Á.

Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tục

Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tục

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Sự xuất hiện của con báo đốm mới tại Arizona, đặc biệt là việc nó quay trở lại cùng một khu vực nhiều lần trong khoảng thời gian 10 ngày, là một dấu hiệu tốt.

Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ Trung Quốc 32 tuổi đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi xây dựng được sự nghiệp vững chắc tại Nhật Bản nhờ công việc thu gom phế liệu.

Hé lộ bí ẩn của hiện tượng "ma trơi"

Hé lộ bí ẩn của hiện tượng "ma trơi"

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng “ma trơi” có thể bắt nguồn từ tia sét siêu nhỏ giữa các bong bóng khí mê-tan và không khí.

Phát hiện loài sinh vật hiếm chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, du khách nối đuôi nhau đến tận nơi xem

Phát hiện loài sinh vật hiếm chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, du khách nối đuôi nhau đến tận nơi xem

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Đó là loài sinh vật đặc biệt nào?

Xem nhiều

Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?

Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?

Tiêu điểm

GĐXH - Nếu tìm được máy bay MH370 mất tích bí ẩn, liệu có thể khôi phục dữ liệu trong hộp đen để làm rõ sự thật.

Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Tiêu điểm
Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Tiêu điểm
Loài thủy quái đáng sợ nhất hành tinh

Loài thủy quái đáng sợ nhất hành tinh

Tiêu điểm
Phát hiện loài sinh vật hiếm chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, du khách nối đuôi nhau đến tận nơi xem

Phát hiện loài sinh vật hiếm chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, du khách nối đuôi nhau đến tận nơi xem

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top