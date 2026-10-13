Xe máy điện giá 35 triệu đồng thiết kế hiện đại, chạy 158km/lần sạc, cốp 34 lít sẽ cạnh tranh ra sao nếu về Việt Nam?

Trải nghiệm xe máy điện giá 20 triệu đồng cốp 21 lít, đi tới 200km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện được trang bị cốp 21 lít, động cơ công suất cực đại 1.550W, bản dùng pin được công bố đi tới 200km/lần sạc.

Xe máy điện thiết kế hiện đại, chạy 158km/lần sạc, cốp 34 lít

Xe máy điện TVS Orbiter

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, thị trường xe máy điện Đông Nam Á đang trở nên sôi động khi các nhà sản xuất liên tục giới thiệu những sản phẩm mới, hướng đến nhu cầu di chuyển xanh trong đô thị. Trong đó, TVS Orbiter là cái tên đáng chú ý khi sở hữu thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích thực dụng và phạm vi hoạt động công bố lên tới 158km/lần sạc.

Theo thông tin được công bố, TVS Motor Philippines đã giới thiệu trước mẫu xe điện Orbiter, bên cạnh phiên bản nâng cấp của dòng iQube. Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng danh mục xe điện của hãng tại khu vực Đông Nam Á.

TVS Orbiter được phát triển theo định hướng xe máy điện đô thị, với thiết kế nhỏ gọn và những đường nét đơn giản.

Khác với nhiều mẫu xe tay ga sử dụng kiểu dáng bo tròn truyền thống, Orbiter mang phong cách hiện đại, thân xe liền mạch và phần đầu tương đối gọn.

Xe có chiều dài 1.855 mm, rộng 728 mm và cao 1.284 mm. Chiều cao yên đạt 760 mm, trong khi khoảng sáng gầm ở mức 165 mm. Những thông số này cho thấy Orbiter hướng đến khả năng sử dụng linh hoạt trong thành phố, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển qua các tuyến đường đông đúc.

Chiều cao yên 760 mm cũng là một lợi thế đáng chú ý đối với khách hàng có vóc dáng nhỏ, bởi người lái có thể dễ dàng chống chân và kiểm soát xe khi dừng đèn đỏ hoặc xoay trở trong bãi đỗ.

Orbiter sử dụng bánh trước kích thước 90/80-14 và bánh sau 90/90-12, kết hợp hệ thống chiếu sáng LED. Điểm đáng chú ý khác nằm ở cốp chứa đồ dung tích 34 lít. Đây là con số tương đối lớn trong phân khúc xe máy điện đô thị, phù hợp với nhu cầu mang theo áo mưa, túi xách và các vật dụng cá nhân.

Với người sử dụng xe để đi làm, đi học hoặc mua sắm, cốp rộng có thể mang lại giá trị thực tế lớn hơn những trang bị thiên về hình thức.

Bên cạnh đó, TVS Orbiter còn được giới thiệu với một số tính năng hỗ trợ người lái như ga tự động, hỗ trợ giữ xe khi dừng trên dốc và chế độ hỗ trợ lùi.

TVS Orbiter còn được giới thiệu với một số tính năng hỗ trợ người lái

Tính năng hỗ trợ lùi đặc biệt hữu ích khi cần đưa xe ra khỏi vị trí đỗ chật hẹp, trong khi hỗ trợ giữ xe trên dốc giúp người lái thuận tiện hơn khi dừng tại những đoạn đường nghiêng.

Mẫu xe còn có cổng sạc USB, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hai chế độ lái Eco, City. Nhìn chung, Orbiter không tập trung vào hiệu năng quá cao mà ưu tiên sự thuận tiện và dễ sử dụng, đúng với nhu cầu của nhóm khách hàng đô thị.

Tại thị trường Ấn Độ, TVS Orbiter được trang bị mô-tơ điện không chổi than đặt tại bánh sau, có công suất tối đa khoảng 3,4 mã lực và mô-men xoắn 30 Nm.

Phiên bản V2 sử dụng pin dung lượng 3,1 kWh, cho phạm vi hoạt động công bố lên tới 158 km sau mỗi lần sạc. Với bộ sạc 650 W, thời gian sạc từ 0 lên 80% khoảng 4 giờ 10 phút. Đây là cấu hình phù hợp với những khách hàng sử dụng xe để đi làm hoặc di chuyển quãng đường trung bình mỗi ngày.

Chẳng hạn, nếu một người đi làm khoảng 20 km/ngày, phạm vi 158 km theo công bố tương đương gần tám ngày sử dụng về mặt lý thuyết.

Nếu di chuyển 30 km/ngày, xe có thể đáp ứng khoảng năm ngày trước khi cần sạc lại, trong điều kiện đạt được quãng đường công bố. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế sẽ phụ thuộc vào tốc độ, tải trọng, địa hình, nhiệt độ môi trường và thói quen tăng tốc.

Nếu lấy dung lượng pin 3,1 kWh chia cho quãng đường công bố 158 km, mức tiêu thụ điện lý thuyết của Orbiter vào khoảng 1,96 kWh/100 km.

Với giá điện giả định 3.000 đồng/kWh, chi phí năng lượng tương ứng khoảng 5.900 đồng/100 km, chưa tính hao hụt khi sạc. Nếu di chuyển 1.000 km mỗi tháng, tiền điện theo phép tính này vào khoảng 59.000 đồng, chưa tính tổn thất điện năng và những khoản chi phí sử dụng khác.

Để so sánh, một mẫu xe tay ga chạy xăng tiêu thụ 2 lít/100 km sẽ cần 20 lít nhiên liệu cho 1.000 km. Với giả định giá xăng 29.050 đồng/lít, chi phí nhiên liệu tương ứng khoảng 581.000 đồng. Như vậy, nếu chỉ xét năng lượng tiêu thụ theo các giả định trên, xe điện có thể tiết kiệm đáng kể so với xe tay ga chạy xăng.

Dù vậy, người mua vẫn cần tính đến giá xe ban đầu, tuổi thọ pin, chi phí thay thế pin, bảo dưỡng và khả năng tiếp cận nguồn sạc.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc TVS Orbiter được phân phối tại Việt Nam. Vì vậy, mọi nhận định về giá bán và khả năng cạnh tranh trong nước chỉ mang tính dự báo.

Giá xe máy điện TVS Orbiter nếu về Việt Nam cạnh tranh ra sao?

Theo Tạp chí điện tử Thời trang vàng, hiện TVS Motor Philippines vẫn chưa công bố giá bán chính thức của Orbiter tại thị trường này. Dựa trên định vị sản phẩm và mức giá của iQube tại Philippines, Orbiter được kỳ vọng sẽ có giá thấp hơn để tiếp cận nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn, dễ sử dụng. Nếu được bán với mức giá khoảng 85.000 peso Philippines, tương đương khoảng 35 triệu đồng, Orbiter có thể trở thành một trong những mẫu xe điện đáng chú ý ở nhóm phổ thông tại thị trường Philippines.

Nếu được đưa về Việt Nam, Orbiter sẽ bước vào phân khúc xe máy điện đô thị đang có nhiều lựa chọn.

Trong đó, VinFast là một trong những đối thủ đáng chú ý nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe điện phổ thông đến những dòng xe có pin dung lượng lớn.

Với Orbiter, lợi thế có thể nằm ở thiết kế gọn gàng, chiều cao yên dễ tiếp cận, cốp rộng 34 lít và các tính năng hỗ trợ người lái.

Nếu giá bán tại Việt Nam thực sự quanh mức 35 triệu đồng, Orbiter sẽ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với khách hàng muốn một chiếc xe điện phục vụ đi lại hằng ngày nhưng không cần tốc độ quá cao.

Tuy nhiên, mức giá 35 triệu đồng hiện chỉ là con số dự kiến tại Philippines, không phải giá niêm yết chính thức và càng chưa phải giá bán tại Việt Nam.

Nếu được nhập khẩu, giá xe còn chịu ảnh hưởng của chi phí vận chuyển, thuế, phân phối, bảo hành và các yếu tố thị trường khác.

Có thể đặt ra ba kịch bản giá bán giả định. Nếu giá từ 30–35 triệu đồng, TVS Orbiter sẽ có lợi thế tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông, đặc biệt là người mua xe điện lần đầu.

Nếu giá từ 35–40 triệu đồng, mẫu xe cần chứng minh giá trị thông qua chất lượng hoàn thiện, độ bền pin, tính năng và chính sách bảo hành.

Nếu giá vượt 40 triệu đồng, Orbiter sẽ gặp nhiều thách thức hơn khi người tiêu dùng có thể lựa chọn các mẫu xe điện có công suất hoặc phạm vi hoạt động lớn hơn.

Ở góc độ người mua, ngoài giá bán và thông số kỹ thuật, yếu tố quan trọng là khả năng bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện.

VinFast hiện có lợi thế đáng kể về sự hiện diện thương hiệu và hệ thống dịch vụ tại Việt Nam. Trong khi đó, TVS sẽ cần đầu tư mạng lưới phân phối và hậu mãi nếu muốn cạnh tranh lâu dài.

Đối với khách hàng đang sử dụng Honda Vision hoặc các mẫu xe tay ga chạy xăng, Orbiter cũng có thể trở thành lựa chọn chuyển đổi sang xe điện nếu giá bán hợp lý và việc sạc pin thuận tiện.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: TVS Orbiter là xe máy điện đô thị, còn Honda SH Mode thuộc nhóm xe tay ga chạy xăng có định vị và mức giá cao hơn. Vì vậy, nhận định Orbiter “sang hơn SH Mode” mang tính cảm nhận thiết kế, không phải kết luận có thể chứng minh bằng thông số kỹ thuật.

Nhìn về thời gian tới, sự xuất hiện của những mẫu xe như TVS Orbiter cho thấy các hãng xe đang ngày càng chú trọng kết hợp thiết kế, tiện ích và chi phí sử dụng trong phân khúc xe điện phổ thông.

Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá khoảng 35 triệu đồng, TVS Orbiter có thể tạo thêm sức ép cạnh tranh lên các mẫu xe điện đô thị hiện có. Dù vậy, khả năng thành công sẽ phụ thuộc nhiều vào giá bán thực tế, độ bền sản phẩm, chính sách bảo hành và hệ thống hậu mãi.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.