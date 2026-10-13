Xe máy điện Honda CUV e: giảm mạnh tại đại lý, chạy bốc, pin bền, cần lưu ý điều gì khi mua?

Xe máy điện Honda CUV e: giảm mạnh tại đại lý

Giá xe Honda CUV e: giảm trong tháng 10/2026





Tháng 10/2026, Honda CUV e: thu hút sự chú ý khi một số đại lý xe máy tư nhân tại TP.HCM chào bán mẫu xe điện này với giá khoảng 37-39 triệu đồng, thấp hơn 6-8 triệu đồng so với mức giá đề xuất 45 triệu đồng của phiên bản không kèm pin.

Trong khi đó, thông tin trên Dân trí, tại hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm, giá niêm yết vẫn ở mức 45 triệu đồng cho bản không kèm pin và 65 triệu đồng cho bản đi kèm hai pin. Đây là diễn biến đáng chú ý với một mẫu xe máy điện từng được Honda triển khai theo hình thức cho thuê trước khi chuyển sang bán trực tiếp.

Mức giá dưới 40 triệu đồng có thể khiến Honda CUV e: dễ tiếp cận hơn, nhưng người mua cần tìm hiểu kỹ xe được bán theo gói nào, pin có đi kèm hay không, phí thuê pin và dịch vụ đổi pin được tính ra sao. Với xe điện sử dụng pin hoán đổi, giá mua ban đầu chưa phản ánh toàn bộ chi phí sở hữu trong nhiều năm.

Theo chính sách bán hàng được Honda Việt Nam công bố, CUV e: có hai lựa chọn chính: mua xe kèm hai pin với giá đề xuất 65 triệu đồng hoặc mua xe không kèm pin với giá 45 triệu đồng, đã gồm hai bộ sạc.

Người mua phiên bản không kèm pin có thể đăng ký thuê hai pin với phí dịch vụ được công bố là 250.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, giá thực tế tại thị trường có sự chênh lệch. Theo ghi nhận ngày 8/10/2026, một số đại lý tư nhân tại TP.HCM chào bán xe ở mức 37-39 triệu đồng, trong khi các HEAD vẫn niêm yết 45 triệu đồng cho bản không kèm pin và 65 triệu đồng cho bản kèm pin.

Một số cửa hàng ủy nhiệm còn có chương trình ưu đãi riêng, chẳng hạn miễn phí dịch vụ đổi pin trong một thời gian nhất định hoặc tặng phụ kiện.

Như vậy, nếu chỉ xét giá mua xe ban đầu, Honda CUV e: tháng 10/2026 có ba mốc đáng quan tâm: 37-39 triệu đồng tại một số đại lý tư nhân, 45 triệu đồng cho bản chính hãng không kèm pin và 65 triệu đồng cho bản chính hãng kèm hai pin.

Người mua nên xác nhận trực tiếp với cửa hàng về tình trạng xe, hóa đơn, chế độ bảo hành, số lượng pin đi kèm và điều kiện tham gia dịch vụ pin trước khi đặt cọc. Với xe giá thấp hơn niêm yết, cần hỏi rõ đây là chương trình giảm giá thực tế, hàng tồn kho hay ưu đãi có điều kiện.

Xe máy điện Honda CUV e: có gì đáng chú ý?

Honda CUV e: tại Việt Nam được phân phối theo hai hình thức sở hữu pin





Honda CUV e: tại Việt Nam được phân phối theo hai hình thức sở hữu pin. Khác biệt chính nằm ở chi phí ban đầu và cách người dùng tiếp cận nguồn năng lượng, thay vì là sự khác nhau về cấu hình động cơ giữa hai phiên bản.

Bản không kèm pin có giá đề xuất 45 triệu đồng, phù hợp với người muốn giảm số tiền bỏ ra ban đầu và chấp nhận thanh toán phí dịch vụ pin định kỳ. Theo chính sách Honda công bố, gói này bao gồm hai bộ sạc; người dùng có thể đăng ký thuê hai pin với mức phí được công bố 250.000 đồng/tháng.Bản kèm hai pin có giá đề xuất 65 triệu đồng. Phương án này phù hợp với người muốn sở hữu pin cùng xe và hạn chế khoản phí thuê pin hàng tháng. Dù vậy, người mua vẫn cần tính đến khả năng suy giảm dung lượng pin theo thời gian và chi phí thay thế khi hết vòng đời sử dụng.

Đối với khách hàng mua xe tại đại lý tư nhân với giá 37-39 triệu đồng, cần đặc biệt xác nhận gói xe cụ thể. Mức giá được ghi nhận trong tháng 10 là dành cho bản thuê pin, không đồng nghĩa người mua được sở hữu luôn hai pin như gói xe 65 triệu đồng.

Chi phí pin là một trong những yếu tố quan trọng khi tính toán giá Honda CUV e: và tổng chi phí sử dụng xe. Theo chính sách bán hàng Honda Việt Nam công bố đầu năm 2026, khách mua xe không kèm pin có thể đăng ký thuê hai pin với phí 250.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, chính sách dịch vụ đổi pin được đề cập tại một số đại lý trong tháng 10 có mức phí 350.000 đồng/tháng. Hai khoản này cần được phân biệt khi hỏi giá, bởi thuê pin và sử dụng dịch vụ đổi pin có thể là những gói dịch vụ khác nhau.

Nếu tính riêng khoản thuê pin 250.000 đồng/tháng, người dùng sẽ trả 3 triệu đồng trong một năm và 15 triệu đồng trong năm năm, chưa tính điện năng sạc, bảo dưỡng và các chi phí liên quan khác.

Nếu áp dụng gói đổi pin 350.000 đồng/tháng, tổng phí tương ứng là 4,2 triệu đồng mỗi năm và 21 triệu đồng trong năm năm.

Lưu ý trước khi mua xe máy điện Honda CUV e:

Một số cửa hàng ủy nhiệm còn có chương trình ưu đãi riêng,

Theo Tạp chí Thời trang vàng, việc lựa chọn Honda CUV e: lúc này là thời điểm hợp lý nếu bạn đang tìm kiếm một phương tiện hiện đại, có kết nối thông minh qua màn hình TFT 7 inch và muốn trải nghiệm hệ thống đổi pin tiện lợi.

Để tránh rủi ro, người mua cần:

- Xác nhận tình trạng xe: Hóa đơn, bảo hành và gói dịch vụ pin đi kèm.

- Kiểm tra trạm đổi pin: Hệ thống pin hoán đổi chỉ phát huy tác dụng khi bạn có trạm đổi pin gần nhà hoặc trên lộ trình làm việc.

- So sánh: Nếu ưu tiên chi phí đầu tư thấp nhất hoặc quãng đường di chuyển xa, hãy cân nhắc thêm các mẫu xe có pin cố định hoặc xe chạy xăng cùng phân khúc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa sở hữu pin (bản 65 triệu đồng) và thuê pin (bản 45 triệu đồng hoặc giá đại lý tư nhân) chính là chìa khóa để bạn có được trải nghiệm hài lòng nhất với Honda CUV e:.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.