Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"
GĐXH - Sau nhiều năm gắn liền với những bản ballad giàu cảm xúc, Hương Tràm chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng một diện mạo hoàn toàn mới. Ngày 1/7, nữ ca sĩ ra mắt MV gái NGHỆ, ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lời của nhà văn Hà Quang Minh.
Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, đây còn là lời tri ân của Hương Tràm dành cho quê hương Nghệ An thông qua ngôn ngữ thời trang, văn hóa và âm nhạc dân gian được kể theo cách trẻ trung, hiện đại.
Hương Tràm mang cả chợ cá Cửa Lò vào MV.
Khác với hình ảnh quen thuộc trước đây, "gái NGHỆ" đánh dấu bước chuyển rõ nét trong phong cách nghệ thuật của Hương Tràm. Ca khúc lựa chọn hướng đi dân gian đương đại khi kết hợp chất liệu ví giặm với pop, electro và rock. Bản phối mang tiết tấu dồn dập, sử dụng nhiều âm thanh điện tử hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của những câu hát đậm chất xứ Nghệ, tạo nên không gian âm nhạc vừa gần gũi vừa mới mẻ.
Phần lời được xây dựng trên mạch ví giặm quen thuộc, mở đầu bằng câu ca dao "Đường vô xứ Nghệ quanh co", từ đó khắc họa chân dung cô gái Nghệ qua chính ngôn ngữ đời thường của người miền Trung.
Thay vì sử dụng những mỹ từ sáo mòn, ca khúc để nhân vật tự bộc lộ cá tính bằng những câu nói mộc mạc như: "Đã thương thì thương cho chắc, đã trục trặc thì trục trặc cho luôn". Hình ảnh cô gái Nghệ hiện lên chân thành, thủy chung nhưng cũng mạnh mẽ, thẳng thắn, ghét sự hứa hẹn loanh quanh.
Đặc biệt, chữ "NGHỆ" trong tên bài hát được Hương Tràm lý giải mang ba tầng ý nghĩa: nghệ thuật - điều cô được thừa hưởng từ gia đình; nghệ sĩ – con đường cô đang theo đuổi; và Nghệ An – quê hương nơi cô sinh ra, lớn lên. Ba lớp nghĩa ấy hòa quyện để tạo nên một sản phẩm vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa chứa đựng tình yêu sâu nặng với mảnh đất xứ Nghệ.
Hình ảnh Hương Tràm trong MV quảng bá về văn hóa xứ Nghệ. Clip: NVCC
Nếu phần âm nhạc mang hơi thở truyền thống trong chiếc áo hiện đại thì phần hình ảnh lại khiến khán giả bất ngờ khi biến những không gian rất đời thường thành sàn diễn thời trang đầy cá tính.
Một trong những điểm nhấn thú vị nhất của MV là cảnh chợ cá Cửa Lò được Hương Tràm biến thành sàn catwalk độc đáo. Không cần những bối cảnh xa hoa hay phim trường hiện đại, nữ ca sĩ lựa chọn chính khu chợ nhộn nhịp của ngư dân để kể câu chuyện về quê hương. Những gian hàng hải sản, những con đường nhỏ ven biển, các góc phố quen thuộc đều trở thành phông nền thời trang đầy cảm hứng.
Màu sắc của đội tuyển Sông Lam Nghệ An xuyên suốt MV gái Nghệ từ đầu đến cuối.
Bên cạnh đó, Hương Tràm còn đưa lên MV hàng loạt hình ảnh rất gần gũi với người dân thành Vinh như: chiếu hoa, khăn trải bàn nhựa, ghế nhựa dùng trong đám cưới hay những khoảng sân tập thể. Tất cả được sắp đặt khéo léo để tạo thành một ngôn ngữ thị giác riêng, vừa hài hước, vừa mang tính nhận diện mạnh mẽ, khiến những vật dụng bình dị bỗng trở thành chất liệu thời trang sáng tạo.
Điểm gây chú ý khác là việc Hương Tràm cùng dàn vũ công đồng loạt khoác lên mình áo đấu của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đây không đơn thuần là một chi tiết tạo hình mà giống như một tuyên ngôn về bản sắc địa phương. Chiếc áo màu vàng quen thuộc của đội bóng xứ Nghệ xuất hiện xuyên suốt MV, từ những cảnh phơi áo trên dây, sân vận động cho tới màn trình diễn freestyle football, góp phần tạo nên bầu không khí rất đặc trưng của vùng đất miền Trung.
Không cần đến những thương hiệu thời trang xa xỉ, Hương Tràm lựa chọn chính chiếc áo bóng đá gắn bó với nhiều thế hệ người Nghệ để thể hiện niềm tự hào quê hương. Đây là cách kể câu chuyện bản sắc bằng thời trang một cách gần gũi nhưng vẫn đầy sức thuyết phục.
Tại buổi họp báo ra mắt MV, Hương Tràm cũng chia sẻ nhiều về hành trình cảm xúc phía sau dự án đặc biệt này. Nữ ca sĩ cho biết, động lực lớn nhất đến từ lời nhắn nhủ của NSND Tiến Dũng – người bố của cô đã dành cả cuộc đời gắn bó với dân ca ví giặm.
"Bố từng nói với Tràm rằng, nếu một ngày nào đó con đi chậm lại và có thời gian, hãy làm điều gì đó, dù nhỏ thôi, để hướng về quê hương mình. Tràm luôn ghi nhớ điều đó", nữ ca sĩ xúc động chia sẻ.
Theo Hương Tràm, cô là người rất cẩn trọng với những sản phẩm mang yếu tố văn hóa. Chỉ khi cảm thấy đã thực sự hiểu và đủ chín muồi về cảm xúc, cô mới quyết định bắt tay thực hiện MV.
Điều khiến nữ ca sĩ bất ngờ là sau khi chia sẻ ý tưởng với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca khúc được hoàn thành chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ. Với cô, điều đó chỉ có thể xảy ra khi cảm xúc của người nghệ sĩ đã được tích tụ từ rất lâu và chờ đúng thời điểm để bùng nổ.
Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của MV là phần hò ví giặm do chính NSND Tiến Dũng thể hiện. Sự xuất hiện của người cha không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn tạo nên cuộc đối thoại đẹp giữa hai thế hệ. Một người dành cả đời gìn giữ dân ca ví giặm, người còn lại đưa những giá trị ấy bước vào không gian âm nhạc và thời trang đương đại.
Khi được hỏi về việc tham gia làn sóng nghệ sĩ khai thác chất liệu văn hóa dân gian, Hương Tràm thẳng thắn nhìn nhận mình là người đến sau. Tuy nhiên, cô không xem đó là bất lợi.
"Tràm là người tiếp nối những gì các anh chị đi trước đã làm và cũng tiếp nối những điều bố Tràm đã theo đuổi từ rất lâu. Dòng chảy văn hóa luôn cần được gìn giữ và làm mới. Tràm không nhận mình là người tạo xu hướng, nhưng sẽ cố gắng tiếp nối để làm nó đẹp hơn mỗi ngày", nữ ca sĩ chia sẻ.
Hương Tràm sinh năm 1995 tại quê Nghệ An, là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của V-pop. Cô được biết đến sau khi đăng quang cuộc thi Giọng hát Việt 2012 và sở hữu chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Hương Tràm ghi dấu ấn với nhiều bản hit như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa và Ngốc. Năm 2013, cô nhận giải Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.
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