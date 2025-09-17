Hương Tràm, Vũ, Bùi Công Nam và những ca sĩ nào sẽ góp mặt tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'?
GĐXH - Ban tổ chức "V Fest - Vietnam Today" thông tin, ca sĩ Hương Tràm, Vũ và Maydays chính thức xác nhận tham gia đại nhạc hội.
Ban tổ chức "V Fest - Vietnam Today" đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu. Mới nhất là sự góp mặt của Hương Tràm, Vũ và Maydays, chương trình hứa hẹn mang đến một đêm nhạc đa sắc màu và bùng nổ.
Nữ ca sĩ Hương Tràm sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng khả năng truyền tải cảm xúc sâu lắng. Cô nổi tiếng với những bản Pop Ballad da diết, chạm đến trái tim người nghe, điển hình như: "Em gái mưa", "Duyên mình lỡ"... Sự trở lại của Hương Tràm trên sân khấu V Fest chắc chắn sẽ mang đến những khoảnh khắc đầy xúc cảm và mãnh liệt.
"Hoàng tử Indie" Vũ chinh phục khán giả bằng phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng. Âm nhạc của anh là những câu chuyện tình yêu đầy tự sự, được kể bằng giọng hát ấm áp, thủ thỉ trên nền tiếng guitar mộc mạc. Sự góp mặt của Vũ hứa hẹn sẽ mang đến một không gian âm nhạc lắng đọng, đậm chất thơ, đối lập nhưng hài hòa với những màn trình diễn sôi động.
Là một ban nhạc trẻ, phong cách của Maydays là sự kết hợp giữa Pop Ballad và Rock Ballad, với những ca từ mang tính chữa lành và giai điệu đầy cảm xúc. Gần đây, nhóm đã gây sốt với ca khúc "Phép màu", trở thành hiện tượng mạng xã hội và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với sức chứa lên đến 20.000 khán giả, chương trình "V Fest - Vietnam Today" không chỉ quy tụ những tên tuổi hàng đầu mà còn là nơi giao thoa của những phong cách âm nhạc độc đáo, thể hiện sự đa dạng của V-pop. Sự kết hợp giữa những tên tuổi nổi tiếng và những ban nhạc trẻ đầy triển vọng tại "V Fest - Vietnam Today" sẽ tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc, hứa hẹn đáp ứng mọi gu thưởng thức của khán giả.
Trước đó, Ban tổ chức cũng đã công bố Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara tham gia đại nhạc hội. Cùng với những tên tuổi được yêu mến trong làng nhạc Việt như: Bùi Công Nam, Han Sara, Vinh Khuất, Phan Mạnh Quỳnh, Phương Ly và Vũ Cát Tường đều đã xác nhận tham gia. Đây đều là những nghệ sĩ có phong cách âm nhạc đa dạng và cá tính.
