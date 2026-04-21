Nhận tin vui ở tuổi 31, Hương Tràm chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu

Những năm ở Mỹ của Hương Tràm: Học tập, phát huy thế mạnh

Nhìn vào "bảng vàng" của Giải Cống hiến năm nay, có thể thấy rất nhiều nghệ sĩ trẻ, đa tài được vinh danh. Họ không chỉ hát mà còn sáng tác, sản xuất, biểu diễn… Chị đánh giá thế nào về xu hướng này?

- Tôi bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi 16 –17 tuổi, và rõ ràng tiêu chí đánh giá nghệ sĩ ở mỗi giai đoạn là khác nhau. Trước đây, một ca sĩ có thể chỉ cần hát tốt là đã được công nhận. Nhưng hiện tại, thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng đòi hỏi nhiều hơn thế.

Chưa bao giờ nghệ sĩ lại phải đáp ứng nhiều yêu cầu như bây giờ. Không chỉ là giọng hát, mà còn là khả năng sáng tác, trình diễn, sản xuất, thậm chí là xây dựng hình ảnh cá nhân. Chính vì vậy, thế hệ nghệ sĩ mới ngày càng toàn năng hơn. Tôi nghĩ đó là một tín hiệu tích cực cho âm nhạc Việt Nam.

Hương Tràm nhận giải trong giải Cống hiến 2026.

Vậy còn thị trường Việt Nam, theo chị có đang bắt kịp xu hướng này không?

Tôi nghĩ là có. Khán giả Việt Nam hiện nay rất tinh tế và có gu thưởng thức cao hơn trước rất nhiều. Điều đó buộc nghệ sĩ phải không ngừng phát triển. Thực tế, tôi thấy các bạn trẻ bây giờ không chỉ giỏi mà là "siêu giỏi". Các bạn có thể làm nhạc, nhảy, sáng tác, thậm chí đóng phim.

Điều đó khiến tôi cảm thấy rất hào hứng. Bởi khi có nhiều nghệ sĩ tài năng, thị trường sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Và bản thân tôi cũng được truyền cảm hứng để cố gắng nhiều hơn nữa.

Sau thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, chị thấy những kỹ năng đó giúp ích như thế nào cho con đường âm nhạc của mình?

Rất nhiều. Một ví dụ gần nhất là những sản phẩm tôi thực hiện tại Mỹ, từ âm nhạc đến vũ đạo. Tôi làm việc với các biên đạo quốc tế và mang những bản dựng đó về Việt Nam. Điều này giúp phần trình diễn của tôi chỉn chu và có chiều sâu hơn.

Không chỉ vậy, tôi còn học được cách làm việc chuyên nghiệp. Khi ở Mỹ, tôi tự làm việc với luật sư, soạn hợp đồng, hiểu cách bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ. Khi trở về Việt Nam, tôi áp dụng những quy trình đó cho ekip của mình. Nhờ vậy, công việc trở nên rõ ràng, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Một Hương Tràm rất tự nhiên trên sân khấu.

Khán giả ngày càng khó tính, điều đó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Chị nhìn nhận điều này ra sao?

- Đúng vậy, đó là một thách thức. Nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ cần phải đối diện và vượt qua. Khi tự đặt mình vào những thử thách, mình mới biết giới hạn của bản thân ở đâu.

Mỗi lần vượt qua một thử thách là một bước tiến. Và khi nhiều nghệ sĩ trẻ dám thử, dám đổi mới, chúng ta sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn cho tương lai của âm nhạc Việt Nam.

Hương Tràm bình thản trước những tranh cãi sau giải Cống hiến

Trở lại với giải Cống hiến, cảm xúc của chị khi tiếp tục được vinh danh là gì?

- Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vinh dự. Năm 17 tuổi, tôi từng được trao giải bởi những nghệ sĩ mà tôi rất kính trọng. Và đến hôm nay, một lần nữa được ghi nhận, đó là một cảm xúc rất đặc biệt.

Điều khiến tôi xúc động hơn là hành trình của mình được khán giả theo dõi, chứng kiến từng bước trưởng thành. Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho những người đã luôn ủng hộ tôi.

Khi chờ đợi kết quả, chị có lo lắng không? Và chị đánh giá thế nào về các đối thủ trong cùng hạng mục?

- Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ được đề cử đều là một mảnh ghép quan trọng của bức tranh âm nhạc Việt Nam. Ai chiến thắng cũng xứng đáng.

Tất nhiên, giải thưởng luôn có yếu tố may mắn. Nhưng với tôi, đó còn là sự ghi nhận cho nỗ lực của cả một tập thể. Album của tôi có nhiều sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, và tôi rất trân trọng điều đó.

Hương Tràm hiện tại đã trở về Việt Nam và tham gia đường đua âm nhạc.

Trước những tranh cãi thường thấy sau mỗi giải thưởng, chị có quan tâm không?

- Nếu là trước đây, có thể tôi sẽ để tâm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi chọn cách không phản hồi. Tôi nghĩ tranh luận là điều bình thường, có cả tích cực lẫn tiêu cực. Quan trọng là mình tập trung vào công việc và giá trị mình tạo ra.

Giải thưởng có tạo áp lực cho chị không?

Có chứ. Nhưng áp lực là điều cần thiết để nghệ sĩ phát triển. Tôi luôn là người cầu toàn, nên càng có động lực để làm tốt hơn. Trong thời gian tới, tôi sẽ có những bước đi táo bạo hơn, hy vọng mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Hương Tràm có từng nghĩ đến việc tham gia một cuộc thi âm nhạc để làm mới mình?

- Tôi chưa bao giờ đóng cửa với bất kỳ cơ hội nào. Hiện nay có rất nhiều chương trình hay, tạo ra nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng là sự phù hợp.

Nếu cảm thấy phù hợp, tôi sẵn sàng tham gia. Còn nếu hiện tại con đường mình đang đi vẫn hiệu quả, thì tôi sẽ tiếp tục.

Sau thời gian sống ở nước ngoài, chị có thay đổi cách làm nghề khi trở về Việt Nam?

- Có. Một thay đổi rõ ràng là tôi sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Ở nước ngoài, tôi gần như không dùng vì muốn tập trung học tập.

Tuy nhiên, tôi nghĩ nghệ sĩ ở đâu cũng cần kết nối với khán giả. Điều quan trọng là mức độ. Nếu quá phụ thuộc vào mạng xã hội, mình có thể đánh mất bản thân. Tôi vẫn muốn giữ sự cân bằng để tập trung vào âm nhạc.

Hương Tràm tự nhận bản thân là người hướng nội.

Hương Tràm tự nhận mình là người hướng nội. Điều đó ảnh hưởng thế nào đến công việc?

- Tôi vốn là người hướng nội. Và dù có cố gắng hướng ngoại hơn, bản chất đó vẫn không thay đổi. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là làm phong phú đời sống nội tâm của mình. Chính sự hướng nội giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn, từ đó sáng tác và thể hiện âm nhạc tốt hơn.

Hương Tràm vẫn luôn tin vào tình yêu

Sau bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật, người ta chỉ biết Hương Tràm về nghệ thuật, còn về chuyện tình cảm thì sao, chị có chia sẻ gì?

- Tôi luôn tin vào tình yêu. Dù đã trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin.

Trước đây, tôi từng đặt ra kế hoạch rằng đến 30 tuổi sẽ có gia đình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Tôi nghĩ mọi thứ cần đúng thời điểm và đúng người.

Bí quyết để chị giữ được năng lượng tích cực và sự trẻ trung là gì?

- Tôi nghĩ đơn giản là mở lòng hơn. Dù là người hướng nội, mình vẫn cần kết nối, tìm kiếm những mối quan hệ tích cực. Trên hành trình đó, tôi gặp được nhiều người bạn quý giá. Họ giống như những "viên ngọc" giúp tôi trưởng thành hơn.

Xoay quanh cuộc sống của Hương Tràm luôn là âm nhạc, là vũ đạo, vậy khi thoát khỏi công việc, chị có sở thích gì?

Tôi thích nấu ăn. Trong thời gian ở Mỹ, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh, tôi tự nấu ăn rất nhiều. Điều đó giúp tôi trở nên tự lập hơn.

Hương Tràm tiết lộ ở Mỹ cô sống tự lập nhiều hơn.

Sau tất cả những thay đổi trong những năm về về trước, điều lớn nhất chị nhận ra là gì?

- Tôi nghĩ đó là sự trưởng thành trong tư duy và cách ứng xử. Khi hiểu rõ bản thân, mình sẽ biết điều gì là quan trọng và cần tập trung vào đâu.

Tôi chọn cách sống cân bằng, giữ giá trị truyền thống nhưng vẫn tiếp nhận cái mới. Và quan trọng nhất, là luôn trung thực với chính mình.

Cảm ơn Hương Tràm về cuộc trò chuyện này!