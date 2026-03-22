iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay chỉ từ 10 triệu đồng vẫn sang, xịn chẳng kém iPhone 17
GĐXH - iPhone cũ với chi phí tiết kiệm và dùng được lâu dài, đây lựa chọn sáng giá nhất phù hợp cho từng nhu cầu và ngân sách khác nhau để bạn dễ dàng cân nhắc.
iPhone 16 Pro
Mức giá tham khảo: 20.000.000 - 22.000.000 VNĐ
Đánh giá iPhone 16 Pro
Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm đỉnh cao tiệm cận máy mới với mức giá được tối ưu hơn, iPhone 16 Pro chính là câu trả lời xuất sắc. Dù đã nhường lại ngôi vương cho dòng sản phẩm mới nhất, model này vẫn sở hữu những công nghệ tiên tiến đảm bảo không bị lỗi thời trong nhiều năm tới như khung viền Titan mỏng nhẹ, nút điều khiển camera chuyên dụng và sức mạnh xử lý AI vượt trội. Hiệu năng của máy hoàn toàn dư sức gánh vác mọi tựa game nặng hay các ứng dụng đồ họa phức tạp nhất hiện nay. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng các tính năng Pro cao cấp mà không phải chi trả mức giá đắt đỏ của thiết bị vừa bóc hộp.
iPhone 16
Mức giá tham khảo: 14.000.000 - 16.000.000 VNĐ
Đánh giá iPhone 16
Là mẫu máy tiêu chuẩn vô cùng thành công của thế hệ trước, iPhone 16 đã qua sử dụng mang lại sự an tâm tuyệt đối về cả phần cứng lẫn phần mềm cho người dùng. Bạn sẽ sở hữu một chiếc máy có thiết kế thời thượng với cụm camera dọc mới mẻ, màn hình Dynamic Island tiện lợi và cổng sạc USB-C tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó là vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS vô cùng dài hạn giúp thiết bị luôn hoạt động mượt mà. Đây là phương án ăn chắc mặc bền lý tưởng cho những ai có ngân sách vừa phải nhưng muốn một thiết bị đời mới, hoạt động ổn định để sử dụng lâu dài mà không cần lo lắng về việc nâng cấp.
iPhone 14 Pro Max
Mức giá tham khảo: 14.500.000 - 16.500.000 VNĐ
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
Để thay thế cho các tượng đài đời cũ, iPhone 14 Pro Max hiện tại đang giữ vị thế là chiếc điện thoại màn hình lớn có mức giá dễ tiếp cận cùng hiệu năng vô cùng ấn tượng. Máy sở hữu thiết kế Dynamic Island hiện đại thay thế hoàn toàn cho tai thỏ truyền thống cùng công nghệ màn hình luôn sáng tiện ích. Thời lượng pin của thiết bị này luôn nằm trong top đầu, dư sức đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí liên tục suốt ngày dài. Mức giá đã giảm sâu biến đây trở thành một món hời thực sự cho những người yêu thích dòng máy có không gian hiển thị rộng rãi cùng hệ thống camera sắc nét.
iPhone 15
Mức giá tham khảo: 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ
Đánh giá iPhone 15
Chiếc iPhone 15 tiêu chuẩn đang chứng tỏ mình là một lựa chọn cực kỳ đáng giá ở thời điểm hiện tại khi cân bằng được mọi yếu tố từ hiệu năng, chất lượng ảnh chụp cho đến thiết kế ngoại hình. Máy mang đến trải nghiệm cầm nắm tuyệt vời nhờ các cạnh viền được bo cong mềm mại và mặt lưng kính nhám chống bám mồ hôi hiệu quả. Sự xuất hiện của cổng sạc thế hệ mới và thiết kế màn hình hiện đại giúp thiết bị không hề thua kém các dòng máy cao cấp về mặt tiện ích hàng ngày. Đây là sản phẩm đặc biệt phù hợp cho những ai cần sự gọn nhẹ, đáng tin cậy và không muốn bỏ ra số tiền quá lớn.
iPhone 13 Pro Max
Mức giá tham khảo: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Đánh giá iPhone 13 Pro Max
Với những người dùng có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn khao khát một thiết bị màn hình lớn mượt mà và cụm ba camera đa dụng thì iPhone 13 Pro Max chính là cánh cửa tối ưu nhất. Dù tuổi đời đã khá cao nhưng hiệu năng xử lý kết hợp cùng màn hình tần số quét cao vẫn mang lại trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ ấn tượng và xử lý tốt các tác vụ cơ bản. Người mua chỉ cần lưu ý lựa chọn những cửa hàng uy tín và kiểm tra kỹ tình trạng linh kiện trước khi quyết định xuống tiền. Đây là giải pháp tiết kiệm hàng đầu để trải nghiệm sự sang trọng của dòng máy Pro Max.
Giá sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam hiện nay: Chỉ từ 340 triệu đồng, chỉ ngang Kia Morning: Toyota Vios, Honda City còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B tại Việt Nam vẫn duy trì sức hút nhờ chi phí sở hữu hợp lý và tính thực dụng cao.
Tỷ giá USD/VNĐ hôm nay (21/3): Thế giới và 'chợ đen' cùng tăngGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Ngày 21/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.085 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – tăng 0,27%, lên 99,50 điểm.
Giá xe ô tô Hyundai giảm mạnh tới 220 triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ hiếm thấy, cực dễ muaGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 220 triệu đồng nhờ ưu đãi lớn, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.
Giá vàng hôm nay 21/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji có giảm sâu?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch quanh ngưỡng giá 173,10-176,10 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm liên tiếp 3 phiên.
Xe ô tô điện rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 199 triệu đồng, đi tới 400km/1 lần sạcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô điện mini đô thị giá từ dưới 200 triệu đồng, tầm hoạt động 120–410km/lần sạc đang được bán tại Việt Nam để người tiêu dùng lựa chọn.
Cận cảnh xe ga 125cc giá 18,5 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha gây xôn xao thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã được bắt gặp tại đại lý với thiết kế đẹp lấn át Honda SH Mode, giá bán thậm chí rẻ hơn cả Vision.
SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, trang bị hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng B đang gây sốt dân tình với mức giá siêu rẻ chỉ 255 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Giá bạc hôm nay (20/3): Phục hồi nhưng giá bán vẫn thấp hơn thời điểm mở phiênGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (ngày 20/3) ghi nhận biến động rõ rệt. Ngay từ đầu phiên giao dịch, thị trường có dấu hiệu hồi phục trở lại sau chuỗi giảm trước đó. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra vẫn chưa thể quay lại mức mở phiên.
Giá vàng hôm nay 20/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng lại bao nhiêu sau giảm sốc?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay sau khi giảm lúc vừa mở cửa, giá vàng trong nước đã bật tăng mạnh trở lại theo đà hồi phục của giá thế giới, vàng miếng SJC và nhẫn lên trên 176 triệu/lượng.
Giá iPhone 13 Pro Max cực rẻ, chưa tới 12 triệu đồng sở hữu iPhone khung viền thép, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 13 Pro Max cũ này vẫn cho thấy sức hút cực lớn từ khung viền thép bóng bẩy, màn hình 120Hz mượt mà hay hệ thống camera đa năng vượt trội hơn hẳn iPhone 17e.
Xe máy điện Honda giá 15,8 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, động cơ mạnh, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha chắc chắn chị em hài lòngGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện nhập khẩu nhà Honda gây chú ý trong phân khúc phổ thông nhờ thiết kế giống xe tay ga, động cơ 1.200W mạnh mẽ và quãng đường 80–100 km/lần sạc.