iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay chỉ từ 10 triệu đồng vẫn sang, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 13 Pro Max giảm mạnh, rẻ chưa từng có, trang bị cao cấp, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max GĐXH - Giá iPhone 13 Pro Max rẻ vẫn là một lựa chọn hấp dẫn về phần cứng khi nó có camera 3 mắt zoom quang học, khung thép xịn và màn 120Hz là những điều mà iPhone 17 mới cũng chưa có đủ.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro

Mức giá tham khảo: 20.000.000 - 22.000.000 VNĐ

Đánh giá iPhone 16 Pro

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm đỉnh cao tiệm cận máy mới với mức giá được tối ưu hơn, iPhone 16 Pro chính là câu trả lời xuất sắc. Dù đã nhường lại ngôi vương cho dòng sản phẩm mới nhất, model này vẫn sở hữu những công nghệ tiên tiến đảm bảo không bị lỗi thời trong nhiều năm tới như khung viền Titan mỏng nhẹ, nút điều khiển camera chuyên dụng và sức mạnh xử lý AI vượt trội. Hiệu năng của máy hoàn toàn dư sức gánh vác mọi tựa game nặng hay các ứng dụng đồ họa phức tạp nhất hiện nay. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng các tính năng Pro cao cấp mà không phải chi trả mức giá đắt đỏ của thiết bị vừa bóc hộp.

iPhone 16

iPhone 16

Mức giá tham khảo: 14.000.000 - 16.000.000 VNĐ

Đánh giá iPhone 16

Là mẫu máy tiêu chuẩn vô cùng thành công của thế hệ trước, iPhone 16 đã qua sử dụng mang lại sự an tâm tuyệt đối về cả phần cứng lẫn phần mềm cho người dùng. Bạn sẽ sở hữu một chiếc máy có thiết kế thời thượng với cụm camera dọc mới mẻ, màn hình Dynamic Island tiện lợi và cổng sạc USB-C tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó là vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS vô cùng dài hạn giúp thiết bị luôn hoạt động mượt mà. Đây là phương án ăn chắc mặc bền lý tưởng cho những ai có ngân sách vừa phải nhưng muốn một thiết bị đời mới, hoạt động ổn định để sử dụng lâu dài mà không cần lo lắng về việc nâng cấp.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

Mức giá tham khảo: 14.500.000 - 16.500.000 VNĐ

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

Để thay thế cho các tượng đài đời cũ, iPhone 14 Pro Max hiện tại đang giữ vị thế là chiếc điện thoại màn hình lớn có mức giá dễ tiếp cận cùng hiệu năng vô cùng ấn tượng. Máy sở hữu thiết kế Dynamic Island hiện đại thay thế hoàn toàn cho tai thỏ truyền thống cùng công nghệ màn hình luôn sáng tiện ích. Thời lượng pin của thiết bị này luôn nằm trong top đầu, dư sức đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí liên tục suốt ngày dài. Mức giá đã giảm sâu biến đây trở thành một món hời thực sự cho những người yêu thích dòng máy có không gian hiển thị rộng rãi cùng hệ thống camera sắc nét.

iPhone 15

iPhone 15

Mức giá tham khảo: 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ

Đánh giá iPhone 15

Chiếc iPhone 15 tiêu chuẩn đang chứng tỏ mình là một lựa chọn cực kỳ đáng giá ở thời điểm hiện tại khi cân bằng được mọi yếu tố từ hiệu năng, chất lượng ảnh chụp cho đến thiết kế ngoại hình. Máy mang đến trải nghiệm cầm nắm tuyệt vời nhờ các cạnh viền được bo cong mềm mại và mặt lưng kính nhám chống bám mồ hôi hiệu quả. Sự xuất hiện của cổng sạc thế hệ mới và thiết kế màn hình hiện đại giúp thiết bị không hề thua kém các dòng máy cao cấp về mặt tiện ích hàng ngày. Đây là sản phẩm đặc biệt phù hợp cho những ai cần sự gọn nhẹ, đáng tin cậy và không muốn bỏ ra số tiền quá lớn.

iPhone 13 Pro Max

Mức giá tham khảo: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ

Đánh giá iPhone 13 Pro Max

Với những người dùng có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn khao khát một thiết bị màn hình lớn mượt mà và cụm ba camera đa dụng thì iPhone 13 Pro Max chính là cánh cửa tối ưu nhất. Dù tuổi đời đã khá cao nhưng hiệu năng xử lý kết hợp cùng màn hình tần số quét cao vẫn mang lại trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ ấn tượng và xử lý tốt các tác vụ cơ bản. Người mua chỉ cần lưu ý lựa chọn những cửa hàng uy tín và kiểm tra kỹ tình trạng linh kiện trước khi quyết định xuống tiền. Đây là giải pháp tiết kiệm hàng đầu để trải nghiệm sự sang trọng của dòng máy Pro Max.