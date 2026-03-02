Giá iPhone 14 mới nhất giảm cực mạnh, xứng danh iPhone xịn rẻ nhất Việt Nam, thích hợp làm quà 8/3 cho chị em

Giá iPhone 14 mới nhất

iPhone 14

Sau Tết, iPhone 14 đang là một lựa chọn khá hời về giá bán hay nói đúng hơn là một chiếc iPhone ngon, bổ rẻ mà khách Việt có thể cân nhắc lên đời trước Tết. Hiện tại, chỉ hơn 12 triệu đồng là có thể đập hộp iPhone 14, mức giá này rẻ hơn iPhone 17 tới một nửa.

Bảng giá iPhone 14 mới nhất

iPhone 14 - 128GB: 12.09 triệu;

iPhone 14 - 256GB: 14.49 triệu.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 có thân máy bằng nhôm và kính

iPhone 14 có thân máy bằng nhôm và kính rất chắc chắn và khá hấp dẫn người dùng có cùng mặt trước bằng Ceramic Shield cứng cáp và mặt sau bằng kính cường lực với khả năng chống nước IP68. Tuy không độc đáo như Dynamic Island trên iPhone 15 và 16 nhưng nó cũng không gây ra trở ngại gì trong quá trình sử dụng.

iPhone 14 nhỏ gọn và khá nhẹ, nặng 172g và có kích thước(146,7 x 71,5 x 7,80 mm). Cảm giác trên tay với iPhone 14 là rất thoải mái, vì mỏng và nhẹ nên khi lắp ốp iPhone 14 cũng không gây khó chịu.

Màn hình Super Retina XDR 6,1 inch của iPhone 14 vẫn là một trong những màn hình tốt nhất trong tầm giá

Màn hình Super Retina XDR 6,1 inch của iPhone 14 vẫn là một trong những màn hình tốt nhất trong tầm giá về mặt chất lượng, mặc dù không có nâng cấp nào so với thế hệ iPhone 13 và xa hơn là iPhone 12. iPhone 14 thiếu sót lớn nhất về màn là tốc độ làm mới 120Hz điều mà Galaxy S24 và Xiaomi 14 đều có. Tuy nhiên nếu không chơi game đồ họa ở mức 120FPS, người dùng sẽ thây rất ổn.

Camera chính của iPhone 14 không được nâng cấp lên 48MP như iPhone 14 Pro và từ 15 trở lên, nhưng nó có camera được cải tiến theo cách riêng của nó.

Camera góc rộng chính 12MP có cảm biến lớn hơn so với cảm biến trên iPhone 13, với điểm ảnh 1,9 micromet và khẩu độ f/1.7 nhanh hơn. Do đó, người có thể mong đợi những bức ảnh hành động và hiệu suất ánh sáng yếu tốt hơn.

iPhone 14 cũng sở hữu công nghệ chống rung dịch chuyển cảm biến chẳng kém gì các mẫu iPhone Pro, hoàn toàn có thể cho ra chất lượng ảnh xịn sò.

iPhone 14 cũng sở hữu công nghệ chống rung dịch chuyển cảm biến

iPhone 14 cũng được trang bị camera góc siêu rộng được đánh giá là có thể chụp được nhiều cảnh hơn gấp 4 lần và mang lại hiệu suất chụp thiếu sáng tốt hơn gấp 2 lần. Nó cũng tính năng camera TrueDepth cung cấp khả năng lấy nét tự động lần đầu tiên cùng với khẩu độ f/1.9 nhanh hơn.

Để giúp chụp được những hình ảnh sáng hơn trên mọi phương diện, có một tính năng nhiếp ảnh điện toán mới có tên là Photonic Engine. Ở thời điểm 2025, hệ thống camera này vẫn cực ổn và cho ra ảnh đẹp xuất sắc, thua kém với các mẫu mới hơn là không nhiều và cạnh tranh không lép vế trước Xiaomi 14 hay Galaxy S24.

Camera trước trên iPhone 14 hoạt động tốt trong bức ảnh tự sướng, mang lại bức ảnh sáng hơn với nhiều chi tiết hơn ở khuôn mặt và tóc của tôi. Và cây cối xung quanh cũng trông sống động hơn.

iPhone 14 không có camera zoom quang học mà chủ yếu là zoom kỹ thuật số 5x, kém xa so với zoom quang 3x và zoom kỹ thuật số 30x của Galaxy S24. Mặc dù vậy chất lượng ảnh trên iPhone 14 vẫn ở mức khá tốt và gần như chỉ thua kém các đối thủ về tông màu.

Bản nâng cấp video lớn của iPhone 14 là chế độ Hành động, được thiết kế để cung cấp video mượt mà và ổn định khi bạn đang chuyển động. Để bật chế độ này, bạn chỉ cần chuyển đổi một nút trong ứng dụng camera và nhìn chung nó hoạt động khá tốt. Khả năng chống rung video của iPhone 14 là cực tốt thậm chí ngang ngửa Galaxy S24 dù chênh nhau vài năm ra mắt.

Chip của iPhone 14 vừa mới vừa cũ. Đó là A15 Bionic giống như iPhone 13 Pro Max do đó bạn sẽ có được hiệu suất đồ họa được cải thiện đôi chút với GPU 5 lõi.

Cần biết rằng ngay cả iPhone 16e mới ra mắt cũng chỉ có GPU 4 lõi. Nhờ con chip này, iPhone 14 có thể đạt tới 1.32 triệu điểm Antutu trong khi đó, iPhone 15 và iPhone 16 có điểm số lần lượt là 1.47 và 1.58 triệu điểm. Điều này có nghĩa là tuy rẻ hơn khá nhiều nhưng iPhone 14 không yếu hơn là bao.

Chip của iPhone 14 vừa mới vừa cũ.

Trên Geekbench, nơi đo hiệu suất tổng thể, iPhone 14 đạt 1.727 điểm ở lõi đơn và 4.553 điểm ở lõi đa. Chỉ cao hơn một chút so với iPhone 13 (1.668/4.436) nhưng cao hơn nhiều so với đối thủ cùng thời điểm ra mắt là Galaxy S22 (1.204/3.348).

Ở thời điểm 2024, trang bị này vẫn rất mạnh mẽ và có thể làm được đa số tác vụ mà không có độ trễ, thao tác đa ứng dụng không bị khởi động lại. Thử nghiệm cho thấy iPhone 14 xuất video 4K chỉ mất khoảng 28 giây, quá mạnh cho một công cụ sáng tạo nội dung ở mức giá 15 triệu.

Pin tuy iPhone 14 không phải siêu trâu nhưng nó cũng đủ để người dùng mang nó cả ngày

Pin tuy iPhone 14 không phải siêu trâu nhưng nó cũng đủ để người dùng mang nó cả ngày và dùng thoải mái với một lần sạc. iPhone 14 vẫn sử dụng sạc 20W đạt 54% trong 30 phút, tốt hơn một chút so với tuyên bố 50% của Apple khá chậm so với nhiều đố thủ Android nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn tại thời điểm 2025 từ khi bạn thường xuyên dùng đến sập nguồn.

Có nên mua iPhone 14 thời điểm hiện tại?

Có nhiều lý do khiến iPhone 14 giảm giá nhanh. Tuy nhiên chủ yếu là bởi Apple thay đổi chiến lược từ bỏ cổng sạc lightning và thay bằng cổng sạc type-c. Vì vậy dù còn rất mạnh nhưng iPhone 14 cũng vẫn bị loại bỏ.

Tóm lại, nếu không muốn chi quá nhiều tiền cho một chiếc iPhone không Pro, iPhone 14 thực sự vẫn là lựa chọn ngon, bổ, rẻ mà khách Việt có thể cân nhắc với sự thua kém so với iPhone 17 mới không quá lớn.