Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giá iPhone 17

iPhone 17 - 256GB: 24.090.000 đồng

iPhone 17 - 512GB: 30.190.000 đồng

Đánh giá iPhone 17

So với iPhone 16, phiên bản iPhone 17 có nhiều nâng cấp vượt trội như màn hình tăng từ 6.1 inch lên 6.3 inch, tần số quét 120Hz mượt mà, chip mạnh, camera được nâng cấp và bộ nhớ tiêu chuẩn 256GB thoải mái lưu trữ trong khi giá không đổi so với iPhone 16.

Vì vậy, iPhone 17 được coi là phiên bản iPhone tiêu chuẩn đáng mua nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Hiện tại, giá iPhone 17 đang được giảm cả triệu đồng, cụ thể như sau:

Giá iPhone Air

iPhone Air - 256GB: 24.790.000 đồng

iPhone Air - 512GB: 30.990.000 đồng

iPhone Air - 1TB: 36.590.000 đồng

Đánh giá iPhone Air

iPhone Air là phiên bản mới xuất hiện thay thế cho mẫu Plus trên dòng iPhone 16. Mặc dù có thiết kế mỏng nhẹ cùng chipset mạnh mẽ như bản Pro Max nhưng iPhone Air lại chưa thật sự chinh phục khách hàng. Vì vậy, nó chính là chiếc iPhone mất giá nhanh nhất trong lịch sử Apple khi mới ra mắt nửa năm đã giảm hơn 8 triệu đồng:

Giá iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro - 256GB: 33.190.000 đồng

iPhone 17 Pro - 512GB: 39.590.000 đồng

iPhone 17 Pro - 1TB: 45.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro là phiên bản thu nhỏ của iPhone 17 Pro Max với trang bị ngang ngửa nhưng kích thước nhỏ gọn hơn nên giá bán rẻ hơn. Nó sẽ phù hợp với những người thích iPhone nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ, có 3 mắt camera đa năng hoặc tài chính không quá mạnh để chọn bản Pro Max.Phụ kiện iPhone

Giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max - 256GB: 36.790.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 512GB: 42.790.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 1TB: 49.790.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 2TB: 62.490.000 đồng

Đánh giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max là phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm mới, trang bị của nó được đánh giá top đầu trong thị trường smartphone tại Việt Nam hiện nay. Bước sang năm 2026, giá iPhone 17 Pro Max cũng được giảm sâu hơn 4 triệu đồng, cụ thể như sau:

Có nên mua iPhone 17 các dòng thời điểm này?

So với thời điểm trong Tết khi nhu cầu đổi máy mới tăng cao, giá bán dòng iPhone 17 hiện tại tiếp tục giảm hấp dẫn hơn, là thời điểm vàng để bạn tranh thủ rinh "dế" xịn với giá "hạt dẻ".

Giá đập hộp dòng iPhone 17 bắt đầu ghi nhận mức giảm hấp dẫn, là thời điểm vàng để khách Việt "lên đời" dế mới với giá bèo sau khi mùa cao điểm Tết qua đi.

Nhìn chung, toàn bộ phiên bản trong dòng iPhone 17 đều được ưu đãi giảm sâu. Trong đó, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn là phiên bản rẻ nhất, được nhiều người quan tâm nhất còn iPhone 17 Pro Max vẫn là "vua flagship" được săn đón.