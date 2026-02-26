Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết
GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm trong những tháng đầu năm 2026, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.
Giá iPhone 17
iPhone 17 - 256GB: 24.090.000 đồng
iPhone 17 - 512GB: 30.190.000 đồng
Đánh giá iPhone 17
So với iPhone 16, phiên bản iPhone 17 có nhiều nâng cấp vượt trội như màn hình tăng từ 6.1 inch lên 6.3 inch, tần số quét 120Hz mượt mà, chip mạnh, camera được nâng cấp và bộ nhớ tiêu chuẩn 256GB thoải mái lưu trữ trong khi giá không đổi so với iPhone 16.
Vì vậy, iPhone 17 được coi là phiên bản iPhone tiêu chuẩn đáng mua nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Hiện tại, giá iPhone 17 đang được giảm cả triệu đồng, cụ thể như sau:
Giá iPhone Air
iPhone Air - 256GB: 24.790.000 đồng
iPhone Air - 512GB: 30.990.000 đồng
iPhone Air - 1TB: 36.590.000 đồng
Đánh giá iPhone Air
iPhone Air là phiên bản mới xuất hiện thay thế cho mẫu Plus trên dòng iPhone 16. Mặc dù có thiết kế mỏng nhẹ cùng chipset mạnh mẽ như bản Pro Max nhưng iPhone Air lại chưa thật sự chinh phục khách hàng. Vì vậy, nó chính là chiếc iPhone mất giá nhanh nhất trong lịch sử Apple khi mới ra mắt nửa năm đã giảm hơn 8 triệu đồng:
Giá iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro - 256GB: 33.190.000 đồng
iPhone 17 Pro - 512GB: 39.590.000 đồng
iPhone 17 Pro - 1TB: 45.990.000 đồng
Đánh giá iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro là phiên bản thu nhỏ của iPhone 17 Pro Max với trang bị ngang ngửa nhưng kích thước nhỏ gọn hơn nên giá bán rẻ hơn. Nó sẽ phù hợp với những người thích iPhone nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ, có 3 mắt camera đa năng hoặc tài chính không quá mạnh để chọn bản Pro Max.Phụ kiện iPhone
Giá iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max - 256GB: 36.790.000 đồng
iPhone 17 Pro Max - 512GB: 42.790.000 đồng
iPhone 17 Pro Max - 1TB: 49.790.000 đồng
iPhone 17 Pro Max - 2TB: 62.490.000 đồng
Đánh giá iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max là phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm mới, trang bị của nó được đánh giá top đầu trong thị trường smartphone tại Việt Nam hiện nay. Bước sang năm 2026, giá iPhone 17 Pro Max cũng được giảm sâu hơn 4 triệu đồng, cụ thể như sau:
Có nên mua iPhone 17 các dòng thời điểm này?
So với thời điểm trong Tết khi nhu cầu đổi máy mới tăng cao, giá bán dòng iPhone 17 hiện tại tiếp tục giảm hấp dẫn hơn, là thời điểm vàng để bạn tranh thủ rinh "dế" xịn với giá "hạt dẻ".
Giá đập hộp dòng iPhone 17 bắt đầu ghi nhận mức giảm hấp dẫn, là thời điểm vàng để khách Việt "lên đời" dế mới với giá bèo sau khi mùa cao điểm Tết qua đi.
Nhìn chung, toàn bộ phiên bản trong dòng iPhone 17 đều được ưu đãi giảm sâu. Trong đó, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn là phiên bản rẻ nhất, được nhiều người quan tâm nhất còn iPhone 17 Pro Max vẫn là "vua flagship" được săn đón.
GĐXH - MPV 7 chỗ Nissan Gravite vẫn được hãng xe Nhật Bản bố trí cấu hình 7 chỗ nhờ lợi thế chiều dài cơ sở rộng rãi, tối ưu không gian cho cả ba hàng ghế.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.
GĐXH - SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 có thêm lựa chọn hộp số sàn dành cho người thích trải nghiệm lái thuần chất, nhưng đồng thời lại bị cắt bỏ một tính năng quan trọng.
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
GĐXH - Hatchback điện được định vị hướng đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị – những người đề cao tính cá tính, linh hoạt nhưng vẫn yêu cầu cao về công nghệ và an toàn.
GĐXH - Tại thời điểm cuối tháng 2/2026, thị trường bất động sản quận Đống Đa cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà phố thương mại, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.
GĐXH - Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng SJC lên trên 185 triệu đồng/lượng.
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế ấn tượng hơn Honda SH Mode vừa ra mắt đang khiến Vision và LEAD phải lép vế, xe có mức giá chỉ 60 triệu đồng.
GĐXH - Xe số gây chú ý với thiết kế trẻ trung, đèn LED hiện đại, động cơ 110cc tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp đi lại hằng ngày.
