Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max cũ đang rất rẻ tại Việt Nam vẫn không bị lạc hậu trước iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc
Giá iPhone 14 Pro Max cũ đẹp bản 128GB có giá chỉ từ 13.59 triệu đồng, bản 256GB từ 14.69 triệu đồng còn bản 512GB từ 15.69 triệu đồng. Mức giá này bằng chỉ một 1/3 so với mức giá hiện tại của iPhone 17 Pro Max và giá dự kiến của iPhone 18 Pro Max.
iPhone 14 Pro Max hiện rẻ chỉ bằng nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn có nhiều trang bị cao cấp ngang ngửa như màn Dynamic Island, camera zoom quang học 3x cùng khả năng quay video cực kỳ mạnh mẽ.
Bảng giá iPhone 14 Pro Max cũ
iPhone 14 Pro Max 128GB: 13.59 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max 256GB: 14.39 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max 512GB: 15.29 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
Về mặt trang bị, iPhone 14 Pro Max tỏ ra không thua kém những người anh em của mình là bao khi được trang bị màn hình Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin.
Apple cũng đã bổ sung màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường.
Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước.
Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.
iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.
iPhone 14 Pro Max có màn 120Hz với Dynamic Island, chip đủ mạnh để cân mọi tác vụ kèm camera với zoom mạnh mẽ thực sự là lựa chọn an toàn cho người dùng muốn sở hữu iPhone không mới nhưng vẫn đảm bảo được giá trị sử dụng cao so với iPhone 17 Pro Max và iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.
Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH ModeGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá từ 70 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía cả SH và SH Mode.
Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air BladeGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc đang khiến Honda SH Mode phải lép vế bởi thiết kế đậm chất châu Âu, mức giá hấp dẫn chỉ 49 triệu đồng.
Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Chiều 26/2, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu điều chỉnh mạnh.
Bất ngờ số lãi về tay khi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 12 thángGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau TếtGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm trong những tháng đầu năm 2026, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.
MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV 7 chỗ Nissan Gravite vẫn được hãng xe Nhật Bản bố trí cấu hình 7 chỗ nhờ lợi thế chiều dài cơ sở rộng rãi, tối ưu không gian cho cả ba hàng ghế.
Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ nhỏ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.
Chi tiết SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 giá 350 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ có giá ra sao khi về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 có thêm lựa chọn hộp số sàn dành cho người thích trải nghiệm lái thuần chất, nhưng đồng thời lại bị cắt bỏ một tính năng quan trọng.
Giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tăng nhiệt đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - Hatchback điện được định vị hướng đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị – những người đề cao tính cá tính, linh hoạt nhưng vẫn yêu cầu cao về công nghệ và an toàn.