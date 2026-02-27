Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất

Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm trong những tháng đầu năm 2026, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc

iPhone 14 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max cũ đẹp bản 128GB có giá chỉ từ 13.59 triệu đồng, bản 256GB từ 14.69 triệu đồng còn bản 512GB từ 15.69 triệu đồng. Mức giá này bằng chỉ một 1/3 so với mức giá hiện tại của iPhone 17 Pro Max và giá dự kiến của iPhone 18 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max hiện rẻ chỉ bằng nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn có nhiều trang bị cao cấp ngang ngửa như màn Dynamic Island, camera zoom quang học 3x cùng khả năng quay video cực kỳ mạnh mẽ.

Bảng giá iPhone 14 Pro Max cũ

iPhone 14 Pro Max 128GB: 13.59 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max 256GB: 14.39 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max 512GB: 15.29 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic

Về mặt trang bị, iPhone 14 Pro Max tỏ ra không thua kém những người anh em của mình là bao khi được trang bị màn hình Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin.

Apple cũng đã bổ sung màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường.

iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh

Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước.

Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.

iPhone 14 Pro Max có màn 120Hz với Dynamic Island

iPhone 14 Pro Max có màn 120Hz với Dynamic Island, chip đủ mạnh để cân mọi tác vụ kèm camera với zoom mạnh mẽ thực sự là lựa chọn an toàn cho người dùng muốn sở hữu iPhone không mới nhưng vẫn đảm bảo được giá trị sử dụng cao so với iPhone 17 Pro Max và iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.