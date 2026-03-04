Giá iPhone 13 Pro Max giảm mạnh, rẻ chưa từng có, trang bị cao cấp, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max

Tại thời điểm tháng 3/2026 khi mà iPhone 17 đã bán được gần 6 tháng thì iPhone 13 Pro Max vẫn là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc iPhone cũ khi chỉ từ 11.9 triệu đồng đã có thể sở hữu bản 128GB ngoại hình như mới. Trong khi đó, các phiên bản dung lượng cao hơn gấp đôi có giá tăng từ 1 - 1.5 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max là chiếc iPhone có pin rất tại thời điểm ra mắt với dung lượng 4352 mAh. Cũng chính vì vậy mà nó vẫn cân tốt mọi tác vụ. Chip vi xử lý Apple A15 Bionic cũng vẫn đang cân tốt mọi tác vụ và iPhone 13 với con chip này vẫn đang bán mới tại Việt Nam.

Về khả năng hiển thị, iPhone 13 Pro Max sử dụng màn hình OLED công nghệ LTPO với tốc độ làm mới thích ứng, có nghĩa là nó có thể đi từ 120 Hz mượt mà xuống rất thấp, có khả năng tiết kiệm pin trong quá trình này. Công nghệ này hoàn toàn mới với dòng iPhone không Pro như iPhone 17. iPhone 16 cũng không có màn 120Hz.

iPhone 13 Pro Max sử dụng màn hình OLED công nghệ LTPO

Camera của iPhone 13 Pro Max cũng rất ấn tượng khi có tới ba ống kính với khả năng quay chụp vượt trội. Trong đó, tính năng quay xóa phông mới giúp iPhone 13 Pro Max vượt trội hoàn toàn trước các đối thủ và chỉ thua đàn em iPhone 14 Pro Max mới và Galaxy S23 Ultra.





Camera của iPhone 13 Pro Max cũng rất ấn tượng

Về chất lượng hình ảnh, iPhone 13 Pro Max hoàn toàn vượt trội với khả năng chụp đa dạng, chất lượng ảnh chân thực, màu sắc tươi tắn, độ nét cao. Đặt trong các bối cảnh thông thường, sẽ khó có khác biệt giữa iPhone 13 Pro Max với 17 Pro Max trong đa số bối cảnh. Thậm chí tại thời điểm 2026.

Có nên mua iPhone 13 Pro Max thời điểm này?

Ngay cả khi iPhone 17 ra mắt, sự cao cấp về phần cứng của iPhone 13 Pro Max vẫn không hề suy giảm. Điều hấp dẫn là iPhone 13 Pro Max cũ đang ghi nhận mức giá cực kỳ hấp dẫn.

Tóm lại nếu tài chính không quá mạnh nhưng vẫn muốn trải nghiệm được nhiều tính năng cao cấp của Apple như camera 3 mắt với zoom quang học, màn 120Hz, khả năng hoạt động mượt với nhiều tác vụ thì iPhone 13 Pro Max chính là lựa chọn của bạn tại thời điểm tháng 3/2026 thay vì iPhone 17 có thể tốn gấp đôi.