Kế hoạch lừa tình, tiền khó tin của người phụ nữ 48 tuổi với ‘phi công trẻ’ quen qua mạng xã hội

Theo tư liệu vụ án, Phó Thị Thúy Hà (48 tuổi, quê Thái Nguyên) đã có gia đình. Trong một lần tới ngân hàng vay tiền, Hà quen biết chị L. (nhân viên ngân hàng). Thấy chị L. xinh đẹp, Hà lén lút lập tài khoản Facebook, Zalo lấy tên "Hoàng Mai" và dùng hình ảnh của nữ nhân viên trên để làm đại diện.

Năm 2019, qua mạng xã hội Facebook, Hà dùng tài khoản giả mạo trên kết bạn, làm quen cùng anh Nguyễn Ngọc B. (34 tuổi). Qua trò chuyện, Hà tự giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội và chưa lập gia đình.

Qua tấm hình đại diện trên mạng xã hội, anh B. bắt đầu "say nắng" cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Sau một thời gian chuyện trò qua lại, anh B. nảy sinh tình cảm và muốn kết hôn cùng Hà.

Tới năm 2020, Hà ly thân chồng rồi chuyển vào tỉnh Bình Dương sinh sống. Tại đây, người phụ nữ này cặp kè với người đàn ông khác và có một con chung.

Trong khoảng thời gian này, do thiếu tiền tiêu xài, Hà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh B.

Nghĩ là làm, Hà nhắn tin bày tỏ tình cảm với anh B. và đồng ý tiến tới hôn nhân. Thậm chí, đối tượng còn khoe với người bạn trai quen qua mạng rằng, sau khi kết hôn sẽ nhận được một căn nhà tại Hà Nội làm của hồi môn.

Khi nhận thấy "con mồi" đang say trong hơi men tình ái, Hà lấy lý do cần tiền sửa chữa nhà cửa, mua váy cưới… để dụ anh B. chuyển tiền. Do nhẹ dạ cả tin, anh B. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 900 triệu đồng.

Hà bị tòa tuyên phạt 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: TL

Mặc dù quen biết, chuyện trò đã lâu, nhưng anh B. chưa bao giờ gặp Hà. Mỗi lần anh B. gọi video, Hà đều tìm cách né tránh. Cho tới một ngày vào năm 2022, anh B. bất ngờ phát hiện tài khoản Facebook của chị L. có hình ảnh giống với tài khoản "Hoàng Mai". Khi trao đổi qua lại, chị L. cho biết bản thân đã bị đối tượng xấu lấy ảnh để mạo danh.

Tới lúc này, biết mình bị lừa chiếm đoạt tài sản, anh B. đã tới trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phó Thị Thúy Hà.

Với hành vi đã gây ra, Hà bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 10 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".