Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

Những ngày cận Tết, tại các điểm tập kết đào rừng tại Hà Nội, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm. Từng xe tải chở đào nối nhau về Hà Nội, đáp ứng nhu cầu chơi đào rừng ngày càng tăng của người dân Thủ đô.

Anh Dương Xuân Thu (Sóc Sơn, Hà Nội), một lái buôn đào rừng có nhiều năm kinh nghiệm, cho biết năm nay thị trường đào rừng tiếp tục giữ giá tốt, lượng khách ổn định, thậm chí tăng rõ rệt so với những năm trước. "Có nhiều khách sẵn sàng chi cả mấy chục triệu đồng chỉ để chơi một cành đào đẹp, độc", anh Thu chia sẻ.

Theo anh Thu, cũng như nhiều năm trước, năm nay anh tiếp tục tuyển chọn kỹ được khoảng 50–70 cành đào rừng loại to, dáng đẹp, độc, lạ giá dao động từ 10–25 triệu đồng/cành, chủ yếu phục vụ nhóm khách "vip". Đáng chú ý, khoảng 70% số cành giá cao này đã được khách đặt mua từ trước, giúp các lái buôn yên tâm thu mua, vận chuyển về Hà Nội.

"Khách đã chơi đào rừng rồi thì rất khó bỏ. Họ thích vẻ tự nhiên, cổ kính, không trùng lặp của từng cành đào. Khi đào về đến Hà Nội, chúng tôi còn vận chuyển tận nhà, cắm và chỉnh dáng cho khách", anh Thu nói.

Cành đào rừng, giá hơn 20 triệu được bày rực rỡ bắt mắt trong nhà của khách chơi đào.

Không chỉ phân khúc cao cấp, đào rừng tầm trung cũng bán rất chạy. Trung bình mỗi ngày, anh Thu bán được hơn 60 gốc, cành đào. Giá phổ biến dao động từ 1–5 triệu đồng/cành, tùy kích thước, thế và độ già của cành. Những cành nhỏ có giá mềm hơn, trong khi các cành dáng độc, hoa dày, nụ đều có thể lên tới cả chục triệu đồng.

"Năm nay, các loại đào thế, đào ghép hay mai đều tăng giá, nên nhiều người chuyển sang chơi đào rừng, bình quân một ngày tôi bán được 50-60 cành đào", anh Thu phấn khởi chia sẻ.

Đánh giá về chất lượng đào năm nay, anh Thu cho rằng đào rừng đẹp hơn nhiều so với mọi năm. Hoa đỏ, dày, nụ đều, dáng cành khỏe. Tuy nhiên, do thời tiết ấm, đào có xu hướng nở sớm. Để khắc phục, các lái buôn phải chia nhỏ nguồn hàng, nhập về nhiều đợt khác nhau.

"Chúng tôi thường đưa hàng về rải rác, từ đầu tháng Chạp đến sát Tết. Từ rằm tháng Chạp trở đi vẫn tiếp tục nhập thêm để đảm bảo đào nở đúng dịp", anh Thu nói.

Hiện nay, đặc biệt là thời điểm buổi trưa hoặc cuối ngày, khách đến chọn mua đào khá đông.

Ở góc độ tiểu thương, anh Nguyễn Văn Đoàn (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết mỗi năm anh tiêu thụ từ 800 đến 1.200 cành đào rừng, tùy tình hình thị trường.

"Năm nay hoa đều, màu tươi, dáng cành đẹp hơn những năm trước. Tuy nhiên, đào đẹp cũng khó kiếm hơn vì nắng nóng kéo dài, lại nhuận 1 tháng", anh Đoàn nhận xét.

Theo anh Đoàn, khó khăn lớn nhất của nghề buôn đào rừng nằm ở khâu nhập hàng và chăm sóc. Nếu nhập không đúng thời điểm, đào nở sớm thì rất khó bán, giá thấp. Mỗi cành đào đều phải được theo dõi kỹ, canh nước từng ngày, thậm chí có những đợt phải thức đêm để xử lý hoa.

Nguồn đào rừng được anh Đoàn thu mua từ nhiều địa phương như Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa. "Chỗ nào có đào đẹp là chúng tôi đi. Khó nhất là đi đường rừng, đường núi nhỏ, trơn trượt, có đoạn một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Có hôm mưa phùn, sương mù dày, đi xe máy rất nguy hiểm nhưng vẫn phải đi để kịp nguồn hàng", anh chia sẻ.

Chi phí vận chuyển cũng là bài toán lớn. Mỗi chuyến xe chở đào về Hà Nội có chi phí khoảng 10–12 triệu đồng. Từ giờ tới Tết, anh Đoàn phải thực hiện khoảng 7–8 chuyến, mỗi chuyến chở hơn 100 cành đào.

Dự kiến, các tiểu thương sẽ bán đào rừng đến ngày 29 Tết. Nếu thuận lợi, anh Đoàn kỳ vọng năm nay có thể tiêu thụ khoảng 1.000–1.100 cành đào, trong đó phân khúc giá từ 2–4 triệu đồng/cành vẫn là lựa chọn chủ đạo của nhiều gia đình, bên cạnh những cành đào giá cao dành cho người chơi sành sỏi.