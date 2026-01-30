Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?
GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán, dọc nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội như Giảng Võ, Tân Mai, Lạc Long Quân… không khí mua sắm hoa Tết đã bắt đầu rộn ràng.
Ngày 29/1, ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, bên cạnh đào Nhật Tân quen thuộc, đào rừng từ các tỉnh vùng cao tiếp tục "xuống phố", được bày bán với nhiều mức giá khác nhau, phục vụ đa dạng nhu cầu của người dân.
Tại phố Tân Mai (phường Tương Mai) – một trong những điểm bán đào lớn của Hà Nội, hàng trăm cành và gốc đào rừng được vận chuyển từ Sơn La, Điện Biên, Lai Châu… tập kết dọc hai bên đường.
Đào rừng có đặc điểm thân xù xì, dáng tự nhiên, hoa thưa nhưng cánh dày, màu hồng đậm, mang vẻ đẹp mộc mạc, hoang dã nên vẫn được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết.
Theo các tiểu thương, thời điểm này chủ yếu là người dân đi tham khảo giá, chọn dáng đẹp để "giữ hàng", lượng mua sẽ tăng mạnh từ khoảng 20 tháng Chạp trở đi.
"Đào rừng năm nay không quá khan hiếm nhưng chi phí vận chuyển tăng nên giá nhỉnh hơn so với năm trước", một người bán đào trên phố Lạc Long Quân cho biết.
Về giá bán, đào rừng có sự chênh lệch khá lớn tùy theo kích thước, dáng thế và số lượng nụ. Những cành đào rừng nhỏ, chiều cao khoảng 1–1,5m, phù hợp cắm lọ hoặc trưng bày không gian nhỏ, được bán với giá từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng/cành.
Các cành to hơn, nhiều nụ, dáng đẹp có giá dao động từ 500.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng/cành.
Đối với đào thế (đào cành) được bán với mức giá phổ biến từ 1,2 triệu đồng trở lên. Những gốc đào rừng dáng cổ thụ, thân to, thế đẹp, được chăm sóc kỹ có thể được rao bán với giá vài triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu hoa nụ đều và dáng độc lạ.
Trong khi đó, đào Nhật Tân – "thương hiệu" hoa Tết lâu năm của Hà Nội cũng đã bắt đầu xuất hiện trên các tuyến phố.
So với đào rừng, đào Nhật Tân có ưu điểm hoa dày, cánh đều, dễ điều chỉnh thời gian nở. Giá đào Nhật Tân năm nay nhìn chung ổn định, cành nhỏ từ vài trăm nghìn đồng, đào thế dao động từ 1,5 triệu đến vài triệu đồng tùy loại.
Nhiều người dân cho biết, tùy điều kiện kinh tế và không gian trưng bày mà lựa chọn đào rừng hay đào Nhật Tân.
"Nhà nhỏ nên tôi chỉ mua một cành đào rừng vừa phải, giá khoảng 300.000 đồng, có không khí Tết là được", chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Phương Liệt, TP Hà Nội)) chia sẻ.
Theo dự báo của các tiểu thương, thị trường đào Tết sẽ tiếp tục sôi động hơn trong những ngày tới. Giá bán có thể biến động nhẹ tùy thời tiết và sức mua, song nhìn chung đào rừng và đào Nhật Tân vẫn là hai dòng sản phẩm chủ lực, đáp ứng nhu cầu chơi hoa Tết của người dân Thủ đô với nhiều phân khúc giá khác nhau.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
dao-rung-xuong-pho-Ha-noi
