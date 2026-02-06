Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cận Tết Nguyên đán 2026

Diễn biến giá cho thuê biệt thự tại 2 phường mới thuộc quận Tây Hồ cũ

Trong khi giá bán tương đối cao vài chục tỷ/căn, thậm chí gần trăm tỷ/căn, thì giá cho thuê của loạt biệt thự tại 2 phường mới Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ cũng chỉ dao động từ 30 đến hơn 180 triệu đồng/căn/tháng.

Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 2/2026, một căn biệt thự thiết kế 2 tầng, rộng 540m2 tại đường Tây Hồ, phường Tây Hồ (tức phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 185 triệu đồng/tháng.

Tại khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, phường Phú Thượng, căn biệt thự có diện tích 500m2 hiện đang được cho thuê với giá 175 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng khá khiêm tốn, trong đó phường Phú Thượng vẫn có phần nổi bật hơn.

2 phường mới của quận Tây Hồ sau sáp nhập

1. Phường Tây Hồ

Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.

2. Phường Phú Thượng

Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

