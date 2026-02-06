Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cận Tết Nguyên đán 2026
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng được sáp nhập từ quận Tây Hồ cũ cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.
Diễn biến giá cho thuê biệt thự tại 2 phường mới thuộc quận Tây Hồ cũ
Trong khi giá bán tương đối cao vài chục tỷ/căn, thậm chí gần trăm tỷ/căn, thì giá cho thuê của loạt biệt thự tại 2 phường mới Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ cũng chỉ dao động từ 30 đến hơn 180 triệu đồng/căn/tháng.
Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 2/2026, một căn biệt thự thiết kế 2 tầng, rộng 540m2 tại đường Tây Hồ, phường Tây Hồ (tức phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 185 triệu đồng/tháng.
Tại khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, phường Phú Thượng, căn biệt thự có diện tích 500m2 hiện đang được cho thuê với giá 175 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng khá khiêm tốn, trong đó phường Phú Thượng vẫn có phần nổi bật hơn.
2 phường mới của quận Tây Hồ sau sáp nhập
1. Phường Tây Hồ
Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.
2. Phường Phú Thượng
Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như VisionGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hấp dẫn tiếp tục là thế mạnh giúp Mazda CX-5 thu hút khách hàng Việt, áp đảo các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Hyundai Tucson.
Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Dù giá nhiều cành đào rừng lên tới 10–25 triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu, thị trường đào rừng năm nay vẫn sôi động. Nhu cầu tăng mạnh, khách sẵn sàng chi tiền để sở hữu những cành đào độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Nguyên đán 2026.
Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnhGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.
Giá xe máy Honda giảm sốc, thấp chưa từng thấy, SH, Vision, SH Mode chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 2/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh tới 5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC về sát 172 triệu đồng/lượng.
Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội sắm điện thoại xịn giá bèo dịp TếtGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu cả triệu đồng đón Tết Nguyên đán 2026, trang bị mạnh không kém nhiều iPhone 17 Pro Max.
SUV hybrid giá 650 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị ấn tượng, camera AI tích hợp chắc chắn khách Việt sẽ thíchGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - SUV hybrid có khả năng chạy thuần điện tối đa 225 km, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu duy trì ở mức rất thấp, chỉ 3,35 lít/100 km.
Trải nghiệm MPV 7 chỗ Suzuki XL7 hybrid giá 599 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế khỏe khoắn, trang bị đẳng cấp, tiết kiệm xăng hơn Toyota Yaris Cross hybrid, Honda HR-V hybridGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Suzuki XL7 Hybrid lại đi theo hướng khác khi định vị là MPV 7 chỗ hiếm hoi trên thị trường, trong khi Toyota Yaris Cross Hybrid và Honda HR-V Hybrid tạo sức hút ở nhóm xe lai điện cỡ nhỏ cấu hình 5 chỗ.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh tới 5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC về sát 172 triệu đồng/lượng.