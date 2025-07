Khai mạc Giải Vô địch Pencak Silat châu Á 2025

6 giờ trước

GĐXH - Trước thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử sau bão số 3, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai nhiều đợt tăng cường hỗ trợ người dân các xã vùng cao khắc phục hậu quả.