Khán giả tức giận, đòi đổi cái kết phim "Trạm cứu hộ trái tim" vì vô lý

An Nhiên và Ngân Hà có mâu thuẫn từ lúc nhỏ. Ảnh: NSX.

Theo tình tiết mới nhất, khán giả đã hiểu lý do vì sao dẫn đến chuyện hận thù của An Nhiên và Ngân Hà suốt nhiều năm qua.

An Nhiên hồi bé có ước mơ trở thành diễn viên múa nhưng trong một cuộc thi, Ngân Hà lỡ cầm nhầm giày của An Nhiên khiến An Nhiên bị trượt khỏi cuộc thi, cùng với đó là những lời trách mắng nặng nề của bà Lan với An Nhiên.

Bởi bà Lan lúc đó là giám khảo, bà cho rằng An Nhiên không biết giữ gìn giày cẩn thận thì sao có thể trở thành diễn viên múa. Điều này đã khiến An Nhiên nuôi thù hận mẹ con bà Lan suốt hơn 20 năm.

Nhiều khán giả đánh giá tình tiết này lãng xẹt đến không chấp nhận được.

Người xem cho rằng, đây là mối thù quá trẻ con nhưng được biên kịch dựng lên như mối thù nặng nề giống như bà Lan đã cướp điều gì của gia đình An Nhiên hay phá vỡ hạnh phúc gia đình An Nhiên.

Thù hận chuyện bị lỡ tráo giày nhưng mục tiêu lại nhắm vào gia sản của Ngân Hà. Với tâm lí trẻ con, nếu gặp phải chuyện này thì có thù, có hận nhưng rồi sẽ mau quên chứ không thù dai đến hơn 20 năm như An Nhiên.

Không có cuộc thi này thì có cuộc thi khác, đến thi đại học còn thi lại được, vậy mà biên kịch lại cho thấy cuộc thi này là cuộc thi duy nhất, trượt cuộc thi này thì An Nhiên không thể trở thành diễn viên múa được.

Thêm nữa là việc xây dựng tình tiết không đồng nhất với nhau. An Nhiên trong những tập đầu phim có nói rằng mình là sinh viên tỉnh lẻ có cuộc sống khó khăn phải lên thành phố bán bánh mì rồi chạy ăn từng bữa.

Nhưng đến tập này thì thấy An Nhiên hồi bé và cả mẹ mình từ cách ăn mặc đến phong thái giống như tiểu thư gốc Hà Nội có điều kiện. Điều này được thể hiện qua chi tiết, cô được mẹ đầu tư đi học múa.

"Đạo diễn biên kịch cố chấp, cố tạo drama nhưng vô lý. Chuyện hồi bé mà thù dai vậy thì thực sự hiếm có đứa trẻ con nào như vậy" - khán giả đánh giá.

"Mình tưởng mối thù của An Nhiên phải to lớn hơn mối thù mất bố của Nghĩa thì nó mới dẫn tới việc An Nhiên là trùm cuối giật dây mọi thứ, chứ cái lý do này quá là xàm" - khán giả khác đánh giá.

Thậm chí, có khán giả còn đòi yêu cầu đổi tình tiết này để bộ phim logic hơn như: "Giá tình huống vì cầm giày nhầm nên An Nhiên chấn thương dẫn đến phải từ bỏ sự nghiệp múa; Ngân Hà thì trở thành nghệ sĩ múa số 1 hiện giờ thì có vẻ thù hận của An Nhiên kéo dài 20 năm qua cũng không vô lý.

Tôi không hiểu sao trượt có một cuộc thi thôi, không thi đợt này thì thi đợt khác vậy mà phải thù hằn suốt 20 năm. Thật sự tình tiết phim này cho thấy biên kịch thực sự rất kém khi thiếu kiến thức xã hội, thiếu sự chỉn chu nhất quán".