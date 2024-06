An Nhiên phim 'Trạm cứu hộ trái tim' được 'tẩy trắng' khiến khán giả thất vọng

Trạm cứu hộ trái tim tập 38: Vào tù gặp Nghĩa, Ngân Hà tuyên bố chấm dứt ân oán Trong Trạm cứu hộ trái tim sẽ tập 38 lên sóng tối nay (4/6), Ngân Hà vào trại giam gặp Nghĩa và tuyên bố: "Tôi sẽ tha thứ cho anh, dù có thể anh không cần".

Theo diễn biến những tập gần đây của phim Trạm cứu hộ trái tim , An Nhiên (Lương Thu Trang) điên cuồng lên kế hoạch trả thù Ngân Hà (Hồng Diễm). Chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối , Lương Thu Trang cho hay nhân vật An Nhiên chắc chắn sẽ phải trả giá cho những hành động này.

Tuy nhiên, theo kịch bản được hé lộ, An Nhiên sẽ được "tẩy trắng" bằng phân đoạn cứu con gái Ngân Hà. Cụ thể, An Nhiên vốn muốn bắt cóc bé Kitty nhưng đúng lúc định ra tay thì một chiếc xe tải lao về phía cô bé. Với chút lương tâm còn sót lại, An Nhiên đã đẩy bé Kitty ra còn bản thân thì bị xe tông.

An Nhiên cứu bé Kitty nên bị xe tông.

Nữ diễn viên cho hay đây sẽ là phân cảnh giúp khán giả thấy được sự lương thiện của nhân vật An Nhiên và nhờ đó hóa giải được tất cả ân oán trong bộ phim: "Với sự tâm cơ mà An Nhiên thể hiện từ đầu phim tới giờ, chắc chắn nhân vật này sẽ phải trả giá.

Vừa rồi tôi có quay một phân đoạn là cảnh An Nhiên bị ô tô tông trúng. Đây là cảnh khó, khai thác chiều sâu tâm lý của nhân vật và chấp nhận hy sinh vì khi ngã xuống đất, cơ thể ít nhiều sẽ bị thương. Để hoàn thành cảnh quay này chúng tôi mất rất nhiều công sức và thời gian".

Lương Thu Trang cho biết, hành động bộc phát cứu bé Kitty nhằm thể hiện sự lương thiện ẩn chứa trong con người An Nhiên: "Hy vọng khi khán giả xem phân đoạn này xong sẽ thấy được sự lương thiện ẩn sâu trong con người An Nhiên. Những gì An nhiên làm từ trước tới giờ đều do hoàn cảnh xô đẩy".

Lương Thu Trang nhận định An Nhiên tâm cơ là do "hoàn cảnh xô đẩy".

Cũng trong chương trình, Hồng Diễm cho biết trường đoạn An Nhiên cứu bé Kitty là "chìa khóa" hóa giải mọi ân oán của các nhân vật: " Đây là phân đoạn hóa giải mối quan hệ giữa Ngân Hà và An Nhiên. Trường đoạn phim này tuy đau lòng nhưng sẽ hóa giải được tất cả ân oán trong phim này".

Quang Sự cũng nhận định đây là phân đoạn phim giúp khán giả hiểu và có sự cảm thông nhất định cho nhân vật An Nhiên. Cùng với việc hé lộ kịch bản phim, VTV Kết nối cũng cho biết phim Trạm cứu hộ trái tim sẽ kết thúc ở tập 51, kéo dài hơn 6 tập so với dự kiến ban đầu.

Trong khi các diễn viên tỏ ra rất hào hứng với phân cảnh An Nhiên cứu bé Kitty và hóa giải mối quan hệ với các nhân vật khác, khán giả lại có phản ứng khác hẳn. Nhiều người không hài lòng khi An Nhiên được "tẩy trắng" chỉ với một hành động đơn giản. Thêm vào đó, tình tiết này cũng bị cho là không phù hợp với sự phát triển tâm lý nhân vật, không đủ sức nặng để nhân vật phản diện như An Nhiên có thể "quay đầu".

Bên cạnh đó, việc bộ phim kéo dài thêm 6 tập so với dự kiến ban đầu cũng không nhận được sự đồng tình từ phía khán giả. Nhiều tình tiết trong phim Trạm cứu hộ trái tim trước đó đã bị đánh giá là phi lý, dài dòng, việc phim càng kéo dài càng cho thấy sự lan man của kịch bản.