Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường

Chủ nhật, 20:00 09/11/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nghe tưởng như kịch bản phim khoa học viễn tưởng, nhưng đây là nỗ lực có thật ở Brazil: mỗi tuần, một nhà máy tại thành phố Campinas (bang Sao Paulo) “tung” ra môi trường khoảng 190 triệu con muỗi.

“Nhà máy muỗi” lớn nhất thế giới

Nhà máy này tọa lạc tại thành phố Campinas thuộc bang Sao Paulo (Brazil) với diện tích khoảng 1.300m2. Bên trong, các nhân viên làm việc không ngừng nhằm bảo đảm gần 200 triệu con muỗi được nuôi đến giai đoạn trưởng thành trước khi được thả ra ngoài tự nhiên để sinh sản.

Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường - Ảnh 1.

Nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới ở Brazil (Ảnh: News).

Nghe có vẻ như một cơn ác mộng, nhưng trên thực tế đây là phương pháp được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus sốt xuất huyết Dengue.

Được biết, trong quá trình nuôi dưỡng và lớn lên tại nhà máy, các chuyên gia sẽ cho loài muỗi vằn Aedes aegypti được nhiễm vi khuẩn Wolbachia. Đây vốn là loại vi khuẩn khiến virus Dengue không thể phát triển trong cơ thể con muỗi. Từ cơ chế này giúp ngăn chặn khả năng truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue sang người. Khi muỗi sinh sản, vi khuẩn này cũng được truyền sang thế hệ con, qua đó giúp duy trì hiệu quả lâu dài.

Quá trình sản xuất muỗi tại nhà máy Campinas bắt đầu với hàng nghìn khay nước được giữ ở nhiệt độ ổn định để ấu trùng phát triển. Khi hóa thành muỗi trưởng thành, chúng được chuyển sang lồng nuôi riêng. Đây là nơi chúng được cung cấp thức ăn yêu thích.

Trong đó, muỗi đực được nuôi bằng dung dịch đường trên bông gòn, còn muỗi cái được cho ăn máu động vật đựng trong túi có bề mặt mô phỏng da người. Sau khoảng 4 tuần, muỗi giao phối và đẻ trứng vào các khay đặt dưới đáy lồng.

Phương pháp Wolbachia hiện được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng Brazil triển khai ở quy mô lớn chưa từng có. Chính quyền nước này cho rằng, đây là nỗ lực cần thiết, bởi số ca mắc sốt xuất huyết tại Brazil ngày càng tăng mạnh.

Riêng trong năm 2024, quốc gia Nam Mỹ này phải trải qua đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử, chiếm hơn 80% tổng số ca nhiễm được ghi nhận trên toàn cầu.

Từ Brazil đến Trung Quốc: Cuộc chiến sinh học chống muỗi

Trước đó tại Trung Quốc cũng ghi nhận nhà máy muỗi có quy mô lớn nằm tại thành phố Quảng Châu. Nhà máy cũng có cơ chế hoạt động tương tự, sản xuất hàng triệu con muỗi mỗi tuần để thả ra môi trường bên ngoài. Chúng là những con muỗi có tác dụng can thiệp vào vòng đời của muỗi cái sống hoang dã.

Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường - Ảnh 2.

Tại đây, máu cừu và nước đường được dùng để mô phỏng gần giống máu và da người nhằm cung cấp nguồn thức ăn cho chúng. Muỗi cái trong điều kiện nuôi dưỡng có thể đẻ 50.000 trứng trong 3 ngày, đáp ứng nhu cần sản xuất hàng triệu con muỗi mỗi tuần.

Tương tự, những con muỗi này khi thả ra ngoài môi trường không gây nguy hiểm cho con người. Chúng được biến đổi để chứa vi khuẩn Wolbachia - một loại ký sinh trùng khiến muỗi cái trở nên vô sinh khi giao phối. Loại ký sinh trùng này ngăn cản trứng muỗi phát triển thành ấu trùng, giảm số lượng muỗi hoang dã trong tự nhiên, từ đó hạn chế nguy cơ lây lan bệnh tật.

Các chuyên gia cho rằng, với khả năng thay đổi môi trường sống của muỗi bằng cách ngăn chúng sinh sản, công nghệ mới mang lại hy vọng cho việc kiểm soát dịch bệnh bền vững, thay vì dùng hóa chất hay các biện pháp tiêu diệt muỗi hàng loạt. Nếu công nghệ này được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới có thể giảm bớt dịch bệnh truyền nhiễm từ muỗi gây tử vong tỷ lệ cao trên thế giới.

Trang Đào
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Phát hiện 40 "lỗ thở" bất thường dưới đáy biển Nam Cực, chuyên gia nói: Trái Đất có thể lâm nguy

Phát hiện 40 "lỗ thở" bất thường dưới đáy biển Nam Cực, chuyên gia nói: Trái Đất có thể lâm nguy

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Dưới lớp băng dày hàng nghìn năm, đáy biển Nam Cực bất ngờ xuất hiện hàng chục "lỗ thở" đáng sợ.

Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 năm

Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 năm

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Khi chưa đầy 10 con được phát hiện lần đầu, một cụ ông ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã mang chúng về nuôi chúng như vịt, nhưng phải 14 năm sau, ông mới biết đây là loài động vật quý hiếm.

Phát hiện mộ cổ 2.500 năm chứa đầy kho báu vẫn nguyên vẹn

Phát hiện mộ cổ 2.500 năm chứa đầy kho báu vẫn nguyên vẹn

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Ngôi mộ Alan tại Alkhan-Kala, phía tây Grozny, Chechnya, chứa đồ trang sức, khí giới và hiện vật niên đại khoảng 2.500 năm.

Coi ChatGPT là bạn thân nhất: Chúng ta đã thực sự cô độc đến mức này sao?

Coi ChatGPT là bạn thân nhất: Chúng ta đã thực sự cô độc đến mức này sao?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Ngày càng nhiều người tâm sự với ChatGPT mỗi ngày chứ không phải với người thân hay bạn thân.

Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây

Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Người đàn ông 39 tuổi gặp nạn khi đang cắt tỉa cây tại một đồn điền.

Phát hiện hành tinh cô độc, nuốt chửng 6 tỷ tấn khí mỗi giây khiến giới thiên văn choáng váng

Phát hiện hành tinh cô độc, nuốt chửng 6 tỷ tấn khí mỗi giây khiến giới thiên văn choáng váng

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một hành tinh trôi nổi tự do đang hấp thụ khí với tốc độ phá kỷ lục trong thiên hà.

Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất

Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Các nhà khoa học Mỹ đã ghép nối các manh mối cổ xưa để tìm ra chân dung vị "thủy tổ" muôn loài, tức động vật đầu tiên của Trái Đất.

Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời

Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Hài cốt của một cậu bé 3 tuổi đã được phát hiện trên bãi đất hoang.

Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?

Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Chỉ một sợi lông chim mà có giá hơn 700 triệu đồng khiến nhiều người choáng váng. Sợi lông đắt nhất thế giới này quý giá đến mức chủ nhân của nó bị cấm mang nó ra nước ngoài.

Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông

Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Người đàn ông muốn câu được một con cá lớn, nhưng không ngờ lại bắt được một con cá khổng lồ dài hơn 2,2 mét, nặng 130kg.

Xem nhiều

Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời

Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời

Chuyện đó đây

Hài cốt của một cậu bé 3 tuổi đã được phát hiện trên bãi đất hoang.

Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây

Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây

Chuyện đó đây
Phóng to 100 lần bức tranh Mona Lisa huyền thoại, chuyên gia giật mình phát hiện 3 bí mật ẩn giấu

Phóng to 100 lần bức tranh Mona Lisa huyền thoại, chuyên gia giật mình phát hiện 3 bí mật ẩn giấu

Chuyện đó đây
Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 năm

Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 năm

Chuyện đó đây
Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?

Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top