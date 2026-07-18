Khi con trưởng thành, nhiều cha mẹ mới nhận ra mình đã sai ở 4 điều

Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, phỏng vấn 70 gia đình có con thành đạt, chuyên gia giáo dục người Mỹ Margot Machol Bisnow đã rút ra một kết luận đáng suy ngẫm: Không có phương pháp nuôi dạy con hoàn hảo, nhưng có những sai lầm lặp đi lặp lại khiến nhiều phụ huynh cùng thốt lên: "Ước gì tôi đã không làm thế."

Là tác giả cuốn sách Nuôi dạy một doanh nhân: Làm thế nào để con bạn đạt được ước mơ, Bisnow đã trò chuyện với hàng chục doanh nhân trẻ cùng cha mẹ của họ để tìm hiểu những yếu tố tạo nên thành công. Điều bất ngờ là, thay vì chỉ chia sẻ bí quyết, nhiều phụ huynh lại thành thật nói về những điều họ hối tiếc nhất trong hành trình nuôi dạy con.

Chuyên gia giáo dục người Mỹ Margot Machol Bisnow

Quá đặt nặng điểm số mà quên con cần được phát triển đúng thế mạnh

Một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất là việc cha mẹ quá coi trọng thành tích học tập.

Không ít doanh nhân thành công từng là học sinh xuất sắc, nhưng cũng có người từng học hành chật vật, thậm chí bỏ đại học vì nhận ra con đường đó không phù hợp với mình.

Điều này khiến nhiều phụ huynh nhìn lại và nhận ra họ từng dành quá nhiều thời gian thúc ép con học tập, trong khi ít quan tâm đến sở thích, đam mê hay năng lực thực sự của con.

Theo họ, kiến thức ở trường rất quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định tương lai. Khi một đứa trẻ được theo đuổi điều mình yêu thích, động lực và khả năng sáng tạo mới có cơ hội phát huy tối đa.

Quản lý con quá chặt

Một sai lầm khác được nhiều cha mẹ thừa nhận là luôn muốn kiểm soát cuộc sống của con.

Vì lo lắng, họ can thiệp vào hầu hết quyết định của con, từ việc học đến các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi con gặp khó khăn, cha mẹ đều nhanh chóng đứng ra giải quyết thay.

Bisnow cho biết nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ chỉ nhận ra điều này khi con bước vào đại học hoặc bắt đầu sống tự lập.

Không còn bố mẹ ở bên, nhiều bạn trẻ lúng túng trong việc giải quyết các tình huống đơn giản vì trước đó chưa từng được tự mình đối mặt.

Theo các bậc phụ huynh này, khả năng xử lý vấn đề, thích nghi và đưa ra quyết định chỉ có thể hình thành khi trẻ được trải nghiệm, kể cả phải va vấp và mắc sai lầm.

Một sai lầm được nhiều cha mẹ thừa nhận là luôn muốn kiểm soát cuộc sống của con. Ảnh minh họa

Không cho con làm việc nhà vì nghĩ như vậy mới thương con

Chính Margot Machol Bisnow cũng thừa nhận đây là điều bà từng hối tiếc.

Trong nhiều năm, bà tự làm hầu hết mọi việc trong gia đình như dọn phòng, giặt quần áo hay nấu ăn để con có thêm thời gian học tập. Thế nhưng sau này, các con của bà lại nói rằng chúng ước được học những kỹ năng ấy từ sớm.

Qua các cuộc phỏng vấn, Bisnow nhận thấy nhiều gia đình thành công đều đồng tình rằng việc nhà không chỉ giúp trẻ biết chia sẻ trách nhiệm mà còn rèn luyện tính tự giác, khả năng chăm sóc bản thân và tinh thần độc lập.

Khi trưởng thành, đa số con cái đều sẽ có thời gian sống xa gia đình. Những kỹ năng tưởng chừng đơn giản như nấu ăn, giặt giũ hay sắp xếp cuộc sống cá nhân lại trở thành hành trang vô cùng cần thiết.

Cha mẹ luôn giữ con trong "vùng an toàn"

Nỗi sợ con thất bại khiến nhiều cha mẹ vô tình dạy con né tránh thử thách.

Không ít phụ huynh cho biết trước đây họ luôn khuyên con chọn những con đường an toàn, ổn định và tránh mọi rủi ro.

Tuy nhiên, khi chứng kiến con dám từ bỏ công việc ổn định để khởi nghiệp, chấp nhận thất bại rồi cuối cùng đạt được thành công, họ mới thay đổi suy nghĩ.

Theo họ, thất bại không phải điều cần né tránh mà là một phần của quá trình trưởng thành. Mỗi lần vấp ngã đều giúp con tích lũy kinh nghiệm, tăng khả năng thích ứng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì vậy, thay vì ngăn cản, cha mẹ nên trở thành người động viên, giúp con tự tin theo đuổi điều mình thực sự mong muốn.

Không có cha mẹ hoàn hảo, chỉ có cha mẹ luôn đồng hành cùng con

Sau nhiều năm nghiên cứu, Margot Machol Bisnow cho rằng không tồn tại một công thức nuôi dạy con đúng cho mọi gia đình.

Điều quan trọng nhất không phải là cha mẹ chưa từng mắc sai lầm, mà là luôn sẵn sàng lắng nghe, điều chỉnh cách giáo dục và đồng hành cùng con trong từng giai đoạn trưởng thành.

Khi trẻ cảm nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng và niềm tin từ gia đình, các em sẽ có thêm nền tảng để phát triển sự tự tin, bản lĩnh và tìm ra con đường phù hợp với chính mình.

Đây cũng là yếu tố được nhiều phụ huynh có con thành công xem là bài học quý giá nhất sau hành trình nuôi dạy con.

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Theo CNBC