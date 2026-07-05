4 câu nói cha mẹ nên dùng mỗi ngày, giúp con nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc, lớn lên ở đâu cũng được yêu quý

Các nhà tâm lý học cho rằng trẻ không chỉ học từ những điều cha mẹ dạy, mà còn học từ cách cha mẹ trò chuyện, xin lỗi, lắng nghe và giải quyết mâu thuẫn. Chính những trải nghiệm đó góp phần hình thành trí tuệ cảm xúc (EQ) – yếu tố được xem là nền tảng của khả năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh sau này.

Dưới đây là bốn câu nói đơn giản nhưng được nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá là có thể giúp trẻ phát triển sự tự tin, biết đồng cảm và giao tiếp khéo léo hơn.

1. "Xin lỗi con"

Nhiều cha mẹ vẫn cho rằng việc xin lỗi con sẽ làm giảm uy của người lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý lại nhìn nhận điều ngược lại.

Khi cha mẹ dám thừa nhận mình đã nóng giận, hiểu lầm hoặc cư xử chưa phù hợp, trẻ sẽ học được rằng mắc lỗi là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai và điều quan trọng là biết nhận trách nhiệm. Điều này giúp trẻ bớt sợ sai, bớt tìm cách đổ lỗi hoặc che giấu khi phạm lỗi.

Quan trọng hơn, trẻ cũng sẽ học được cách nói lời xin lỗi với người khác một cách tự nhiên thay vì xem đó là điều đáng xấu hổ. Ví dụ, thay vì nói: "Mẹ nói thế là đúng". Cha mẹ có thể nói: "Lúc nãy mẹ nóng quá nên nói to với con. Mẹ xin lỗi con".

2. "Con cứ bình tĩnh, mẹ chờ con"

Không ít trẻ bị yêu cầu "nín ngay", "đừng khóc nữa", "có gì đâu mà khóc". Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc phủ nhận cảm xúc không khiến cảm xúc biến mất mà chỉ khiến trẻ học cách kìm nén chúng.

Thay vào đó, cha mẹ có thể giúp con nhận diện cảm xúc bằng những câu như: "Con đang buồn phải không?"; "Có vẻ con đang rất tức giận"; "Không sao, mẹ sẽ chờ con bình tĩnh rồi mình cùng nói chuyện".

Khi được người lớn chấp nhận cảm xúc, trẻ sẽ dễ học cách điều chỉnh cảm xúc hơn. Đây là một kỹ năng rất quan trọng trong học tập, công việc và các mối quan hệ sau này.

3. "Mẹ thích cách con làm việc này"

Lời khen cũng cần đúng cách. Những câu như "Con giỏi quá", "Con thông minh quá" tuy mang ý tốt nhưng khá chung chung. Trong khi đó, lời khen cụ thể sẽ giúp trẻ hiểu chính xác điều gì đáng được phát huy.

Ví dụ: "Mẹ thấy con kiên trì ghép xong bức tranh dù rất khó"; "Con biết nhường em đồ chơi, mẹ rất trân trọng điều đó"; "Con nghĩ ra cách xếp đồ này rất sáng tạo".

Kiểu phản hồi này giúp trẻ tập trung vào quá trình nỗ lực thay vì chỉ quan tâm đến kết quả. Đây cũng là cách nuôi dưỡng tư duy phát triển (growth mindset) mà nhiều nhà giáo dục khuyến khích.

4. "Con giúp mẹ một việc nhé"

Chỉ cần thay đổi cách diễn đạt, bầu không khí trong gia đình cũng có thể khác đi.

Thay vì nói: "Đi dọn đồ chơi ngay"; "Cất giày vào". Cha mẹ có thể nói: "Con giúp mẹ xếp lại đôi giày nhé"; "Hai mẹ con cùng dọn đồ chơi nào".

Khi trẻ cảm thấy mình đang được nhờ giúp thay vì bị ra lệnh, các em thường hợp tác tích cực hơn. Điều này không chỉ giúp giảm xung đột trong gia đình mà còn hình thành tinh thần hợp tác, biết chia sẻ trách nhiệm với người khác.

Điều trẻ nhớ nhiều nhất không phải là bài giảng Các chuyên gia giáo dục cho rằng trẻ ít khi ghi nhớ những lời dạy dài dòng. Điều các em ghi nhớ nhiều hơn lại là cảm giác được lắng nghe, được tôn trọng và được yêu thương trong từng cuộc trò chuyện hằng ngày. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà cha mẹ biết xin lỗi, biết lắng nghe, biết ghi nhận nỗ lực và biết hợp tác sẽ có nhiều cơ hội hình thành sự tự tin, khả năng đồng cảm và kỹ năng giao tiếp tích cực.

3 việc người EQ thấp thích làm nhất vào buổi sáng Những phút đầu tiên sau khi thức dậy có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cả ngày. Một số thói quen tưởng như vô hại lại dễ khiến cảm xúc trở nên tiêu cực hơn.



