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Càng yêu con càng hại con: 6 thói quen khiến trẻ ngày càng kém thông minh

Thứ sáu, 17:28 03/07/2026 | Nuôi dạy con
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
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GĐXH - Theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố di truyền, môi trường sống và cách nuôi dạy cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí thông minh của trẻ.

Các nghiên cứu từ Đại học Harvard chỉ ra rằng di truyền chỉ quyết định một phần năng lực nhận thức của trẻ. Quá trình chăm sóc, giáo dục và những thói quen hình thành mỗi ngày mới là yếu tố có thể thúc đẩy hoặc cản trở sự phát triển não bộ. Nếu cha mẹ vô tình duy trì những thói quen dưới đây, trí thông minh của trẻ có thể bị ảnh hưởng theo thời gian.

Càng yêu con càng hại con: 6 thói quen khiến trẻ ngày càng kém thông minh - Ảnh 1.

Càng yêu con càng hại con: 6 thói quen khiến trẻ ngày càng kém thông minh - Ảnh 1.Người giàu không thông minh hơn bạn, họ chỉ khác biệt ở một tư duy này

GĐXH - Sau 7 năm nghiên cứu, trò chuyện và làm việc với những người giàu tôi nhận ra họ có một điểm chung đặc biệt.

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Sống khỏe
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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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