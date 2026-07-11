Người cha giàu có dặn con: Muốn giàu bền vững, đừng bao giờ chơi với 3 kiểu người

Không phải ai xuất hiện trong cuộc đời con cũng đáng để đồng hành

Có một câu nói nổi tiếng rằng: "Bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất." Chính vì vậy, lựa chọn người để kết giao đôi khi còn quan trọng hơn việc lựa chọn nghề nghiệp hay cơ hội.

Nhà tư bản huyền thoại John D. Rockefeller – người đặt nền móng cho đế chế dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ – từng nhiều lần nhấn mạnh với các con rằng môi trường và những người xung quanh có thể quyết định một phần số phận của mỗi người.

Trong cuốn "38 lá thư Rockefeller gửi con trai", ông đúc kết từ chính trải nghiệm của mình rằng có 3 kiểu người nên tránh càng sớm càng tốt. Đó không phải là sự coi thường người khác, mà là cách bảo vệ bản thân khỏi những ảnh hưởng tiêu cực.

Rockefeller

1. Kiểu người luôn mơ làm giàu nhưng không muốn nỗ lực

Thuở mới đi làm, Rockefeller chỉ đảm nhận những công việc rất bình thường như ghi chép sổ sách, xử lý giấy tờ.

Trong khi nhiều đồng nghiệp liên tục than phiền lương thấp, chán nản vì công việc không như kỳ vọng thì ông lại âm thầm quan sát những người giỏi hơn mình.

Ông học cách họ trao đổi với khách hàng, cách họ giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Những kinh nghiệm tích lũy trong giai đoạn tưởng như bình thường ấy sau này trở thành nền tảng giúp ông xây dựng sự nghiệp.

Rockefeller từng ví lòng tham "được hưởng mà không phải bỏ công" giống như con chim bị người thợ săn dẫn dụ bằng vài hạt thóc. Chỉ cần ham cái lợi trước mắt, con chim sẽ tự bước vào chiếc bẫy đã được chuẩn bị sẵn.

Theo ông, những người luôn mong thành công đến dễ dàng thường rất khó tạo ra giá trị thực sự. Nguy hiểm hơn, nếu thường xuyên ở cạnh những người luôn nói: "Làm nhiều cũng chẳng hơn ai", hay "Cố gắng làm gì cho mệt", con người rất dễ đánh mất động lực và dần chấp nhận sự trì trệ.

2. Kiểu người chỉ giỏi viện cớ cho thất bại

Một trong những điều Rockefeller không chấp nhận là thói quen đổ lỗi.

Ông từng viết cho con trai rằng những người luôn tìm lý do để biện minh cho thất bại thực chất đang tự khóa cánh cửa phát triển của chính mình.

Trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp khó khăn. Điều tạo nên khác biệt không nằm ở việc thất bại hay không, mà ở cách mỗi người phản ứng sau thất bại.

Có người dành thời gian để giải thích vì sao mình không làm được. Có người lại tập trung tìm cách để làm tốt hơn ở lần tiếp theo.

Rockefeller tin rằng người thành công luôn nhìn vào giải pháp, còn người thất bại thường mắc kẹt trong những lời bào chữa. Khi việc viện cớ trở thành thói quen, con người sẽ ngày càng mất khả năng chịu trách nhiệm và khó tiến bộ.

3. Kiểu người sống buông thả, thiếu kỷ luật

Rockefeller nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân.

Ông có lịch sinh hoạt đều đặn, làm việc đúng giờ, luôn xuất hiện chỉn chu và quản lý tài chính cẩn trọng. Đối với ông, kỷ luật không phải để ép buộc bản thân mà là nền móng của thành công lâu dài.

Chính vì thế, ông luôn khuyên con cái hạn chế tiếp xúc với những người sống tùy tiện, không biết quý trọng thời gian, tiền bạc và lời hứa của mình.

Theo Rockefeller, một người không biết quản lý bản thân thì cũng khó có thể quản lý sự nghiệp hay cuộc sống.

Những thói quen nhỏ như trì hoãn, lãng phí hoặc thiếu trách nhiệm ban đầu có vẻ vô hại nhưng sẽ dần kéo chất lượng cuộc sống đi xuống.

Thành công của gia tộc Rockefeller bắt đầu từ cách giáo dục con

Gia tộc Rockefeller được xem là một trong những gia tộc giàu có và có sức ảnh hưởng bền vững nhất nước Mỹ. Điều đáng chú ý là họ không chỉ truyền lại tài sản mà còn truyền lại tư duy sống.

Theo nhiều tài liệu về gia tộc, John D. Rockefeller luôn coi giáo dục là khoản đầu tư có giá trị nhất.

Ông tin rằng tiền bạc có thể mất đi theo thời gian, nhưng kiến thức, nhân cách và tư duy đúng đắn sẽ trở thành tài sản theo con người suốt đời.

Những bức thư gửi con trai không đơn thuần nói về kinh doanh hay kiếm tiền, mà còn đề cập đến cách lựa chọn bạn bè, xây dựng phẩm chất, rèn luyện tính kỷ luật và phát triển tư duy độc lập.

Kết giao đúng người cũng là một năng lực

Lời khuyên của Rockefeller không có nghĩa là đánh giá hay xa lánh những người đang gặp khó khăn. Điều ông muốn nhấn mạnh là mỗi người đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường sống và những mối quan hệ xung quanh.

Nếu thường xuyên ở cạnh người chăm chỉ, cầu tiến và có trách nhiệm, chúng ta cũng dễ hình thành những phẩm chất tích cực.

Ngược lại, kết giao với những người lười biếng, thích đổ lỗi hoặc thiếu kỷ luật rất dễ khiến bản thân bị cuốn vào lối sống tiêu cực mà không nhận ra.

Thành công không chỉ đến từ tài năng hay may mắn, mà còn bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày, trong đó có việc lựa chọn ai sẽ đồng hành cùng mình trên chặng đường phía trước.