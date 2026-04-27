Khoảnh khắc hài hước của H'Hen Niê cùng con gái 7 tháng tuổi gây sốt mạng xã hội

Thứ hai, 19:00 27/04/2026 | Giải trí
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc "Top 5 thế giới vẫn bị con túm tóc" khiến fan thích thú. Em bé Ê-Đê khiến mẹ Hen nhớ thời đi cắt cành cà phê.

Mới đây, H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đang chơi đùa cùng con gái đầu lòng - bé Harley 7 tháng tuổi. Trong lúc đùa nghịch, cô bé đã túm chặt tóc mẹ vừa nắm chặt tay, vừa la hét khiến nàng hậu cũng "cạn lời": "Dù có là Top 5 thế giới, Hoa hậu thì mình vẫn bị túm tóc ạ".

Không những thế, người đẹp Ê-đê còn tiết lộ những vết cào xước trên tay do bé Harley gây ra đã khiến cô nhớ về quãng thời gian vất vả đi cắt cành cà phê khô trên nương rẫy tại quê nhà.

H'Hen Niê và khoảnh khắc hài hước cùng con gái 7 tháng tuổi gây sốt mạng xã hội - Ảnh 1.
H'Hen Niê và khoảnh khắc hài hước cùng con gái 7 tháng tuổi gây sốt mạng xã hội - Ảnh 2.
H'Hen Niê và khoảnh khắc hài hước cùng con gái 7 tháng tuổi gây sốt mạng xã hội - Ảnh 3.

Chia sẻ khoảnh khắc bị con gái túm tóc, Hen Niê khiến fan thích thú khi "than thở" là "cần được bảo vệ".

Khoảnh khắc hài hước của mẹ con nhà H'Hen Niê khiến khán giả thích thú: "Bé nhỏ đâu cần biết Top 5 quốc tế, chỉ cần túm được tóc là biết mình thắng rồi"; "H'Hen Niê vào tay Harley Hen chả là gì hết, kể cả là Hoa hậu quốc tế cũng túm tóc và đạp cho tơi bời"; "Vào tay mấy em không răng thì ai cũng giống ai thôi á";... thậm chí nhiều người còn để ý trang phục vô cùng đơn giản của ái nữ nhà H'Hen Niê: "Con gái hoa hậu thế giới vẫn mặc áo lanh như thường nha"; "Dù có là con hoa hậu thì vẫn quần này chắp áo nọ thôi Harley ha";...

H'Hen Niê cũng hào hứng chia sẻ với các mẹ bỉm về việc dù bị "con gái bạo hành" nhưng vẫn hạnh phúc tranh thủ buổi tối để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho "cục vàng": "Mai phải nấu sớm cho ẻm, ẻm thì đang ngủ ngon nên mẹ Hen tranh thủ... Nhìn ngắm con mỗi ngày đúng là niềm vui của mẹ cả nhà nhỉ".

H'Hen Niê thừa nhận từ khi có con, cô đã gia nhập hội các bà mẹ "nghiện con". Nếu trước đây 100% thời gian dành cho công việc, thì nay cô ưu tiên chứng kiến từng giai đoạn phát triển của bé Harley. Những khoảnh khắc con khóc, cười hay tập ăn dặm tự chủ đều mang lại cho nàng hậu những cung bậc cảm xúc mới lạ.

H'Hen Niê và khoảnh khắc hài hước cùng con gái 7 tháng tuổi gây sốt mạng xã hội - Ảnh 4.

Nàng hậu vừa chăm sóc da vừa chuẩn bị đồ ăn cho ái nữ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều "mẹ bỉm" chú ý còn là chồng bỉm cao ngất ngay bên cạnh.

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê có tên thật là Niê Nguyễn Mộc Đan, tên thân mật là Harley. Nhóc tì chào đời hồi tháng 9/2025, được nhiều khán giả yêu mến gọi là "em bé Ê Đê". 

Trước đây, nàng hậu từng chia sẻ cô và ông xã Tuấn Khôi có một thỏa thuận khá đặc biệt trong việc đặt tên cho con để dung hòa giữa văn hóa truyền thống 2 bên gia đình. Cụ thể, nếu sinh con gái, bé sẽ theo họ mẹ và mang tên "Niê Nguyễn", đồng thời được thừa hưởng tài sản từ mẹ. Ngược lại, nếu sinh con trai thì sẽ theo họ cha với tên "Nguyễn Niê" và khi đó chồng cô sẽ gánh vác trách nhiệm tài chính nhiều hơn cho con.

H'Hen Niê và khoảnh khắc hài hước cùng con gái 7 tháng tuổi gây sốt mạng xã hội - Ảnh 5.
H'Hen Niê và khoảnh khắc hài hước cùng con gái 7 tháng tuổi gây sốt mạng xã hội - Ảnh 6.

Vẻ hài hước đáng yêu của bé Harley nhà H'Hen Niê.

H'Hen Niê và khoảnh khắc hài hước cùng con gái 7 tháng tuổi gây sốt mạng xã hội - Ảnh 7.

Gia đình nhỏ của H'Hen Niê - Tuấn Khôi.


 

