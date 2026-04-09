Vợ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày đặc biệt
GĐXH - Vợ chồng H'Hen Niê mới đây "trốn" con gái Harley đi hẹn hò nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Cặp đôi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và giữ lửa tình yêu sau 8 năm từ yêu đến cưới.
Mới đây, vợ chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi kỷ niệm 2 năm "về chung một nhà" (4/2024 – 4/2026).
"Kỷ niệm 2 năm ngày chính thức thành đôi, ba mẹ Harley quyết định hẹn hò riêng. Nhưng lòng Hen thì nôn nao nhớ Harley ở nhà. Cảm ơn anh Khôi vì hành trình 8 năm qua nhé. Năm nay chúng ta thật tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng cục đáng yêu Harley", nàng hậu Ê-đê bộc bạch.
Trước đó, H'Hen Niê cũng khiến người hâm mộ xúc động khi lần đầu công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc làm lễ kết hôn cùng ông xã Tuấn Khôi kèm trạng thái: "Chúc hai bạn luôn giữ trọn yêu thương, thấu hiểu và đong đầy hạnh phúc".
Vợ chồng H'Hen Niê "trốn" con gái đi hẹn hò nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới.
Vào ngày kỷ niệm, vợ chồng H'Hen Niê chủ động ghi chú lịch từ sớm để sắp xếp công việc, dành thời gian đi hẹn hò riêng. "Hai đứa đi ăn món mình thích và chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ để kỷ niệm. Không khí rất nhẹ nhàng, gần gũi, chỉ có hai vợ chồng", bà mẹ một con hé lộ.
Theo H'Hen Niê, hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng cô sau 2 năm hôn nhân là chào đón con gái chào đời. "Tôi có gia đình nhỏ và con gái Harley, như vậy là đủ. Tôi không mong cầu điều gì quá lớn, chỉ trân trọng những gì đang có. Khi biết đủ, mình sẽ thấy hạnh phúc".
Nàng hậu biết ơn ông xã sau hai năm kết hôn nhưng là tám năm đồng hành: "Tôi may mắn chưa có áp lực trong cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi luôn quan tâm, đồng hành và chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Con gái cũng là sợi dây gắn kết, giúp gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và giữ lửa hôn nhân".
Kỷ niệm 2 năm ngày thành đôi của vợ chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi.
H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Miss Universe 2017, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2018 lọt top 5 chung cuộc - thành tích cao nhất của thí sinh nước nhà tại đấu trường này.
Năm 2019, cô được chuyên trang Missosology bình chọn danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian).
Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tổ chức lễ cưới tại quê nhà Đắk Lắk vào ngày 6/4/2024. Cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025.
Chân dung Á hậu gây tranh cãi MXH bởi câu chuyện 'pass đồ'Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Á hậu Huyền My mới đây đã gây tranh cãi MXH khi thanh lý đồ, câu chuyện đã khiến nhiều người quan tâm đến sắc vóc lẫn đời tư của cô nhiều hơn.
Thành bế tắc khi mẹ chỉ còn sống được hơn 3 ngàyXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Thành lâm vào tình cảnh bế tắc khi số ngày còn sống của mẹ chỉ còn hơn 3 ngày, trong khi đó Linh Chi cũng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?Thế giới showbiz - 2 giờ trước
GĐXH - Khoản tiền khổng lồ 48 triệu USD mà G-Dragon nhận được chỉ trong năm 2025 đang gây xôn xao dư luận.
Đình Tú và Ngọc Huyền bất ngờ được 'đẩy thuyền'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Đã xuất hiện những tin đồn về chuyện tình cảm giữa Mai và Trung, cặp đôi bất ngờ được "đẩy thuyền" bởi bà Chính.
Chân dung Hải Vân - Nữ MC thành thạo 3 ngoại ngữ vừa giành Á hậu Văn hóa Việt NamGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - MC Hải Vân - Á hậu 2 Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã gây ấn tượng bởi nhan sắc, học vấn, đặc biệt là khả năng 3 ngoại ngữ thành thạo.
Lê Phương được chồng trẻ khen: 'Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Lê Phương dù đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn được chồng trẻ "lo được, lo mất" vì nhan sắc của cô ngày càng xinh đẹp.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệpGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn có một tổ ấm hạnh phúc cùng các con sau 30 năm kết hôn. Cặp đôi có một sự nghiệp rực rỡ nhưng các con đều không đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.
Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phúThế giới showbiz - 11 giờ trước
Hơn 30 năm kết hôn cùng người vợ là nữ tỷ phú, diễn viên Trì Trọng Thụy đối diện không ít áp lực song cuộc hôn nhân của họ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Hòa Minzy và những dòng tin nhắn 'mùi mẫn' gửi chồng quân nhân khiến netizen tan chảyGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Trong làng giải trí, chuyện tình của ca sĩ Hòa Minzy luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, những khoảnh khắc "tình bể bình" cùng những dòng tin nhắn qua lại giữa cô và chồng quân nhân đã gây sốt mạng xã hội.
Rời showbiz 10 năm, Hotgirl Tâm Tít tuổi U40 nhan sắc 'cực phẩm', sống hạnh phúc bên chồng doanh nhânGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Tâm Tít - Hotgirl đời đầu của Hà Thành nay đã 37 tuổi nhưng vẫn giữ được sắc vóc "cực phẩm", cuộc sống hôn nhân viên mãn.
