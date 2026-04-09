Vợ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày đặc biệt

Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy' GĐXH - Á hậu Thủy Tiên và các người đẹp Miss Universe 'tan chảy' bởi nụ cười, biểu cảm đáng yêu của bé Harley - con gái H'Hen Niê.

Mới đây, vợ chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi kỷ niệm 2 năm "về chung một nhà" (4/2024 – 4/2026).

"Kỷ niệm 2 năm ngày chính thức thành đôi, ba mẹ Harley quyết định hẹn hò riêng. Nhưng lòng Hen thì nôn nao nhớ Harley ở nhà. Cảm ơn anh Khôi vì hành trình 8 năm qua nhé. Năm nay chúng ta thật tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng cục đáng yêu Harley", nàng hậu Ê-đê bộc bạch.

Trước đó, H'Hen Niê cũng khiến người hâm mộ xúc động khi lần đầu công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc làm lễ kết hôn cùng ông xã Tuấn Khôi kèm trạng thái: "Chúc hai bạn luôn giữ trọn yêu thương, thấu hiểu và đong đầy hạnh phúc".

Vào ngày kỷ niệm, vợ chồng H'Hen Niê chủ động ghi chú lịch từ sớm để sắp xếp công việc, dành thời gian đi hẹn hò riêng. "Hai đứa đi ăn món mình thích và chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ để kỷ niệm. Không khí rất nhẹ nhàng, gần gũi, chỉ có hai vợ chồng", bà mẹ một con hé lộ.

Theo H'Hen Niê, hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng cô sau 2 năm hôn nhân là chào đón con gái chào đời. "Tôi có gia đình nhỏ và con gái Harley, như vậy là đủ. Tôi không mong cầu điều gì quá lớn, chỉ trân trọng những gì đang có. Khi biết đủ, mình sẽ thấy hạnh phúc".

Nàng hậu biết ơn ông xã sau hai năm kết hôn nhưng là tám năm đồng hành: "Tôi may mắn chưa có áp lực trong cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi luôn quan tâm, đồng hành và chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Con gái cũng là sợi dây gắn kết, giúp gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và giữ lửa hôn nhân".

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Miss Universe 2017, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2018 lọt top 5 chung cuộc - thành tích cao nhất của thí sinh nước nhà tại đấu trường này.

Năm 2019, cô được chuyên trang Missosology bình chọn danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian).

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tổ chức lễ cưới tại quê nhà Đắk Lắk vào ngày 6/4/2024. Cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025.