Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy'
GĐXH - Á hậu Thủy Tiên và các người đẹp Miss Universe 'tan chảy' bởi nụ cười, biểu cảm đáng yêu của bé Harley - con gái H'Hen Niê.
Mới đây, Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên đã gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường khi cùng Á hậu Lệ Hằng và Kim Duyên ghé thăm nhà của H'Hen Niê. Không chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ đầu năm của "hội chị em hoàn vũ" mà điều khiến nhiều fan quan tâm là biểu cảm đáng yêu của bé Harley - con gái H'Hen Niê.
Trong loạt ảnh được đăng tải, bé Harley nhà H'Hen Niê xuất hiện với vẻ ngoài đáng yêu, liên tục nở nụ cười khiến Á hậu Thủy Tiên thích thú tuyên bố: "Công chúa Harley của mẹ H'Hen Niê cười là làm 3 dì tan chảy".
Khoảnh khắc đời thường của các nàng hậu trong dịp Tết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều fan sắc đẹp. Đa số là bình luận bày tỏ sự thích thú trước sự gắn bó thân thiết của dàn Hoa - Á hậu đình đám, đồng thời gửi lời chúc năm mới an lành đến gia đình H'Hen Niê.
Trước đó, dịp trước Tết Nguyên Đán, "hội chị em hoàn vũ" - người đẹp đi ra từ cuộc thi Miss Universe qua các năm - gồm: Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thủy Tiên cũng từng khiến fan thích thú khi đăng tải bộ ảnh diện áo dài Tết vô cùng nhí nhảnh. Dàn người đẹp Miss Universe dù bận rộn cuộc sống riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ gắn bó, tương tác với nhau qua mạng xã hội.
Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê
Trong số 4 người đẹp, H'Hen Niê là một trong những gương mặt thành công nhất sau khi đăng quang, không chỉ ở danh hiệu mà còn ở sức ảnh hưởng xã hội. Cô ghi điểm với hình ảnh truyền cảm hứng, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và giữ được sức hút bền bỉ sau nhiều năm đăng quang.
Trong khi đó, Á hậu Lệ Hằng lại tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu, xây dựng hình ảnh cá tính, chuyên nghiệp và ổn định trong làng nhan sắc Việt.
Kim Duyên được đánh giá cao nhờ sự năng động và khả năng thích nghi tốt với nhiều vai trò, từ người mẫu đến kinh doanh. Trong khi đó, Thủy Tiên tạo dấu ấn với phong cách trẻ trung, hiện đại, từng bước khẳng định vị trí riêng thay vì chỉ gắn liền với danh hiệu Á hậu.
Dù mỗi người theo đuổi một con đường khác nhau, điểm chung dễ nhận thấy là 4 người đẹp đều duy trì mối quan hệ tốt đẹp, sẵn sàng đồng hành và ủng hộ nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.
