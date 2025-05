Khởi tố 17 thanh thiếu niên mang hung khí tấn công người đi đường

29 phút trước

VKSND Tối cao đánh giá, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển ô tô tải tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, có dấu hiệu vi phạm Luật an toàn giao thông.