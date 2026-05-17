5 dấu hiệu nhận biết ngoại tình qua smartphone, điểm thứ 5 rất khó phát hiện

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia tâm lý và công nghệ cho rằng những thay đổi bất thường trong cách sử dụng smartphone đôi khi có thể phản ánh những thay đổi trong một mối quan hệ.

Tất nhiên, việc bảo vệ quyền riêng tư không đồng nghĩa với ngoại tình. Tuy nhiên, nếu một người bỗng thay đổi thói quen sử dụng điện thoại theo hướng bí mật, cảnh giác quá mức hoặc liên tục che giấu thông tin, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang có điều gì đó không muốn bạn đời biết đến.

Điện thoại bỗng trở thành vật “bất ly thân”

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất là việc người kia bắt đầu giữ điện thoại bên mình mọi lúc mọi nơi.

Nếu trước đây họ có thể vô tư để điện thoại trên bàn, trong phòng khách hoặc nhờ bạn nghe máy giúp, nhưng nay lại mang theo cả khi đi tắm, đi vệ sinh hoặc úp màn hình xuống mỗi khi có thông báo xuất hiện, đó thường là biểu hiện của sự đề phòng.

Theo nhiều chuyên gia tâm lý hôn nhân gia đình, nhiều người ngoại tình có xu hướng kiểm soát tuyệt đối điện thoại vì lo sợ vô tình để lộ tin nhắn hoặc cuộc gọi riêng tư.

Sự thay đổi này thường không diễn ra đột ngột trong một ngày mà tăng dần theo thời gian.

Đột nhiên khóa toàn bộ thông báo

Một dấu hiệu khác khiến nhiều người nghi ngờ là việc khóa thông báo ứng dụng nhắn tin.

Nếu trước đây tin nhắn vẫn hiển thị bình thường trên màn hình khóa nhưng bỗng dưng mọi thông báo đều biến mất hoặc chỉ hiện dòng chữ “Bạn có tin nhắn mới”, rất có thể người dùng đang muốn che giấu nội dung trao đổi.

Nhiều người còn bật chế độ “Tập trung”, “Không làm phiền” hoặc cài đặt chỉ cho phép nhận thông báo từ một số liên hệ nhất định vào ban đêm.

Điều này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với phản bội, nhưng khi đi kèm các biểu hiện khác như xa cách cảm xúc hoặc thường xuyên mất liên lạc bất thường, nó dễ khiến bạn đời cảm thấy nghi ngờ.

Thường xuyên xóa lịch sử duyệt web và tin nhắn

Các chuyên gia công nghệ cho rằng người cố che giấu điều gì đó thường có xu hướng “dọn dẹp dấu vết” liên tục.

Việc xóa lịch sử trình duyệt, xóa tin nhắn, nhật ký cuộc gọi hoặc thường xuyên dùng chế độ duyệt web ẩn danh có thể phản ánh tâm lý lo bị phát hiện.

Nhiều ứng dụng hiện nay còn có tính năng tự động xóa tin nhắn sau vài giờ hoặc vài ngày như WhatsApp, Telegram hay Messenger.

Không ít người nghĩ rằng chỉ cần xóa trên điện thoại là an toàn, nhưng thực tế dữ liệu đôi khi vẫn được đồng bộ trên iPad, laptop hoặc đồng hồ thông minh.

Xuất hiện các ứng dụng “lạ”

Hiện nay có không ít ứng dụng được thiết kế để ngụy trang dưới hình dạng máy tính, ghi chú hoặc thư mục bình thường nhưng thực chất là nơi lưu ảnh, video hoặc tin nhắn bí mật.

Một số ứng dụng chỉ mở ra khi nhập đúng mã PIN.

Theo trang USA Today, người dùng có thể nhận biết các ứng dụng đáng ngờ bằng cách kiểm tra dung lượng hoặc quyền truy cập. Một ứng dụng máy tính thông thường hiếm khi cần quyền truy cập camera, micro hoặc danh bạ.

Ngoài ra, nếu điện thoại hao pin bất thường hoặc có ứng dụng chạy nền liên tục dù ít sử dụng, đó cũng có thể là dấu hiệu cần lưu ý.

Dùng eSIM hoặc tài khoản liên lạc phụ

Trước đây, nhiều người ngoại tình phải mua thêm sim và điện thoại riêng để liên lạc bí mật. Nhưng hiện nay, công nghệ eSIM khiến việc này trở nên kín đáo hơn rất nhiều.

Chỉ với vài thao tác, một người có thể thêm số điện thoại phụ vào smartphone mà không cần lắp sim vật lý.

Ngoài ra, nhiều người còn tạo email phụ, tài khoản mạng xã hội phụ hoặc dùng ứng dụng nhắn tin riêng để liên lạc với “người thứ ba”.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc kiểm tra điện thoại không nên trở thành hành vi ám ảnh hay kiểm soát cực đoan trong hôn nhân.