Khu du lịch biển Quất Lâm ở Ninh Bình chính thức mang tên mới
GĐXH - Từng là điểm du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định cũ, Khu du lịch biển Quất Lâm, tỉnh Ninh Bình nay mang tên mới là Giao Ninh mở ra kỳ vọng mở ra một chương phát triển mới.
Từng là điểm đến sôi động của vùng biển phía Bắc, Khu du lịch biển Quất Lâm (nay là Khu du lịch Giao Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) từng đón hàng nghìn lượt du khách mỗi năm. Thế nhưng sau nhiều biến động, nơi đây rơi vào cảnh vắng vẻ, nhiều công trình xuống cấp, hoạt động kinh doanh trầm lắng. Việc chính thức đổi tên thành Khu du lịch Giao Ninh đang được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, giúp địa phương "làm mới" hình ảnh và thu hút du khách trở lại.
Theo ghi nhận của phóng viên, dù đang vào cao điểm mùa du lịch hè nhưng Khu du lịch Giao Ninh vẫn khá đìu hiu. Dọc tuyến đường ven biển, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng đóng cửa im lìm, biển hiệu phai màu theo thời gian. Không khí nhộn nhịp từng là đặc trưng của Quất Lâm nhiều năm trước giờ chỉ còn là ký ức.
Nhiều hộ kinh doanh ven biển cho biết lượng khách đến đây giảm mạnh trong những năm gần đây, khiến việc buôn bán gặp vô vàn khó khăn. Không ít gia đình phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển sang nghề khác để mưu sinh. Trước thông tin đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh, người dân địa phương có nhiều tâm tư, kỳ vọng.
Ông Nguyễn Văn Linh chia sẻ: "Tên Quất Lâm đã gắn bó với chúng tôi hàng chục năm, nghe rất quen thuộc và cũng là thương hiệu mà nhiều người biết đến. Ban đầu tôi cũng thấy tiếc khi đổi tên, nhưng nếu đây là cách để địa phương làm mới hình ảnh, thu hút đầu tư thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ".
Cùng chung suy nghĩ, bà Hải người kinh doanh dịch vụ ăn uống ven biển, cho biết: "Điều người dân mong nhất không phải là tên gọi cũ hay mới, mà là khu du lịch có thêm khách. Chỉ cần đông khách trở lại thì người dân mới có việc làm, có thu nhập ổn định. Hy vọng sau khi đổi tên sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư, cơ sở hạ tầng được nâng cấp để du lịch phát triển".
Theo tìm hiểu của phóng viên, mới đây Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng đã ký quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh. Đồng thời, UBND xã Giao Ninh được giao trực tiếp quản lý, khai thác và phát triển khu du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn cho du khách và tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động dịch vụ, phát triển kinh tế du lịch.
Trước đây, Quất Lâm từng là một trong những khu du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định cũ. Tuy nhiên, theo thời gian, nơi đây cũng trở thành điểm nóng về tệ nạn mại dâm, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh điểm đến.
Đến năm 2020, dịch Covid-19 khiến ngành du lịch lao đao, lượng khách đến Quất Lâm giảm sâu. Năm 2021, chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa hơn 100 ki-ốt ven biển nhằm lập lại trật tự, chỉnh trang cảnh quan. Sau đợt giải tỏa này, hoạt động kinh doanh càng trở nên trầm lắng, nhiều cơ sở lưu trú và dịch vụ phải đóng cửa, bỏ hoang trong thời gian dài.
Hiện nay, nhiều hạng mục tại khu du lịch vẫn chưa được khai thác hiệu quả, tạo nên khung cảnh khá hoang vắng ngay giữa mùa cao điểm du lịch. Điều này càng cho thấy nhu cầu cấp thiết về một chiến lược phát triển mới để đánh thức tiềm năng của vùng biển này.
Việc đổi tên từ Quất Lâm thành Giao Ninh không chỉ đơn thuần là thay đổi địa danh hành chính mà còn được xem là bước đi chiến lược nhằm tái định vị thương hiệu du lịch sau sáp nhập. Cùng với việc tăng cường đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường, xây dựng các sản phẩm du lịch mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, tên gọi mới được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho một diện mạo mới của du lịch biển địa phương.
Người dân Giao Ninh hôm nay vẫn đang chờ đợi một sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng biển từng một thời sầm uất. Họ kỳ vọng rằng cùng với tên gọi mới sẽ là những chính sách phát triển đồng bộ, giúp khu du lịch lấy lại sức hút, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch miền Bắc, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương trong những năm tới.
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