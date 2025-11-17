Xả nước đen bốc mùi ra biển Mũi Né, Khu du lịch Asteria bị phạt 50 triệu đồng

Dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né hồi tháng 8/2025. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 17/11, UBND phường Mũi Né ( tỉnh Lâm Đồng ) thông tin, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Thạch - chủ đầu tư Khu du lịch Asteria (The Wonder Bay - Mũi Né), vì để xảy ra sự cố dòng nước đen , bốc mùi hôi chảy ra bãi biển Mũi Né gây bức xúc dư luận.

Theo quyết định, doanh nghiệp trên đã không thực hiện đúng các nội dung của giấy phép môi trường, quy định tạ điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Do đó, UBND phường Mũi Né ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng, yêu cầu đơn vị nghiêm túc chấp hành và nộp phạt trong vòng 10 ngày.

Trước đó, vào ngày 11/8, Báo Sức khỏe và Đời sống đã phản ánh, nhiều người dân và du khách khi tắm biển Mũi Né bất ngờ phát hiện một dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi chảy từ phần đất gần một khu du lịch thẳng ra biển khiến nhiều người bất bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Mũi Né đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra.

Qua kiểm tra, UBND phường xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ sự cố bồn lọc trong hệ thống xử lý nước thải của khu du lịch trên.

Doanh nghiệp sau đó đã tạm dừng vận hành hệ thống, ngưng xả thải, hút nước lưu chứa và tiến hành cải tạo khu vực bãi biển bị ảnh hưởng.