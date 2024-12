Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành mang đến nhiều tài lộc tuần mới từ 30/12/2024 – 5/1/2025

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 30/12/2024

Âm lịch: 30/11/2024 tức ngày Mậu Thì, tháng Bính Tý, năm Giáp Thìn. Trong ngày này lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà có thể lựa chọn giờ hoàng đạo sau:

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ

+ Tân Dậu (17h-19h): Bảo Quang

Hướng xuất hành và giờ xuất hành tốt đem đến thuận lợi cho các công việc trong ngày, mọi người nên lựa chọn là hướng Đông Nam và hướng Bắc, cần tránh hướng Nam. Ngoài ra, các giờ xuất hành tốt để đi lại may mắn là: 1h-3h 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h 17h-19h (Đại An), 7h-9h 19h-21h (Tốc Hỷ).

Ngày này là ngày cát nên khởi công tạo tác việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn, tốt nhất là cưới gả, khai trương, xuất hành, nhập học…

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 31/12/2024

Âm lịch: 01/12/2024 tức ngày Kỷ Tị, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Thìn. Những khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành trong ngày có thể tham khảo gồm:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Tỵ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ), là ngày cát

Hướng xuất hành mang đến may mắn và thần tài trong ngày là hướng Đông Bắc và hướng Nam. Đồng thời, bạn nên lưu ý tới hướng xuất hành tốt là: 1h-3h 13h-15h (Đại An), 3h-5h 15h-17h (Tốc hỷ), 9h-11h 21h-23h (Tiểu cát).

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuy là ngày cát nhưng lại không có việc gì phù hợp với Sao Chủy. Bởi vậy, ngày này khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt nên lựa chọn khai trương, động thổ thì bạn nên lựa tham khảo ngày khác.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 1/1/2025

Âm lịch: 02/12/2024 tức ngày Canh Ngọ, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Thìn. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long

+ Ất Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Ngọ; tức Chi khắc Can (Hỏa, Kim), là ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Trong ngày 1/1/2025, hướng xuất hành tốt đem đến may mắn và thần tài là hướng Tây Bắc và Tây Nam. Còn giờ xuất hành tốt đem đến may mắn, thuận lợi là: 11h-13h 23h- 1h (Đại An), 1h-3h 13h-15h (Tốc hỷ), 7h-9h 19h-21h (Tiểu cát).

Ngày này lại có nhiều sao tốt chiếu nên khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 2/1/2025

Âm lịch: 03/12/2024 tức ngày Tân Mùi, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Thìn. Các giờ hoàng đạo nên tham khảo trong ngày để tiến hành các công việc là:

+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh

+ Mậu Tuất (19h-21h): Thanh Long

Trong ngày này, hướng xuất hành mang đến những may mắn, tài lộc là hướng Tây Nam. Cùng với đó, để đi lại và triển khai các công việc được thuận lợi, bạn nên tham khảo các khung giờ: 11h-13h 23h- 1h (Tốc hỷ), 5h-7h 17h-19h (Tiểu cát), 9h-11h 21h-23h (Đại An).

Trong ngày này tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 3/1/2025

Âm lịch: 04/12/2024 tức ngày Nhâm Thân, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Thìn. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thân; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy), là ngày cát.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Hướng xuất hành mang đến may mắn, tài lộc trong ngày nên lựa chọn là hướng Tây và hướng Nam, cần tránh xuất hành hướng Tây Nam. Ngoài ra, mọi người nên lưu ý đến các khung giờ xuất hành tốt là: 3h-5h 15h-17h (Tiểu cát), 7h-9h 19h-21h (Đại An), 9h-11h 21h-23h (Tốc hỷ).

Ngày này làm việc gì cũng xấu, nhất là xây cất nhà, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao giếng, động đất, xây tường, dựng cột.

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 4/1/2025

Âm lịch: 05/12/2024 tức ngày Quý Dậu, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Thìn. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương trong ngày này nên tham khảo:

+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Dậu; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy), là ngày tốt.

Hướng xuất hành trong ngày mang đến may mắn, tài lộc là hướng Đông Nam, hướng Tây, nhưng tránh xuất hành hướng Tây Nam. Ngoài ra, mọi người nên lưu ý đến giờ xuất hành thuận lợi là: 1h-3h 13h-15h (Tiểu cát), 5h-7h 17h-19h (Đại An), 7h-9h 19h-21h (Tốc Hỷ).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 5/1/2025

Âm lịch: 06/12/2024 tức ngày Giáp Tuất, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Thìn. Các khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành trong ngày này nên tham khảo:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ

+ Quý Dậu (17h-19h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Tuất; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ), là ngày cát trung bình.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành trong ngày chủ nhật này là hướng Đông Bắc, Đông Nam. Cùng với đó, mọi người nên lưu ý đến các khung giờ xuất hành đẹp gồm: 11h-13h 23h- 1h (Tiểu cát), 3h-5h 15h-17h (Đại An), 5h-7h 17h-19h (Tốc hỷ). Ngày này nên làm xây dựng phòng mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.