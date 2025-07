Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 7/7 - 13/7/2025 đem đến nhiều may mắn, tài lộc

GĐXH – Năm Ất Tỵ 2025 được coi là đặc biệt hiếm gặp khi có tới hai tháng 6 âm lịch. Điều này cũng khiến không ít người tin vào quan niệm dân gian cảm thấy bất an, nhưng chuyên gia phong thủy khuyên, đây là lúc nên sống chậm lại, giữ tâm an và hành xử cẩn trọng để hóa giải những điều không may nếu gặp phải.