Kiều Thanh phim “Gái nhảy” và những vai diễn khiến diễn viên day dứt, tiếc nuối

Trà "cave" (Kiều Thanh) "Phía trước là bầu trời" giờ ra sao sau scandal chung chồng? GiadinhNet - Kiều Thanh nổi tiếng nhất với vai Trà "cave" của "Phía trước là bầu trời" cách đây 21 năm. Sau đó, cô gây sốc khi nói thật với khán giả chuyện "chung chồng". Sau scandal này, cuộc sống của nữ diễn viên ra sao?

“Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng do Hãng phim Giải phóng sản xuất khi xuất hiện giữa phòng vé đã tạo nên sự kinh ngạc lớn về đề tài khai thác, về câu chuyện của những cô gái bán hoa trên màn ảnh.

Bộ phim do hãng phim nhà nước sản xuất gây sốt các suất chiếu và tạo kỷ lục doanh thu.

Thế nhưng, vai phóng viên Sương của Kiều Thanh nhận chỉ trích, khi xuất hiện ngô nghê, thiếu thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng, Sương là nhân vật thừa thãi, không cần thiết ở “Gái nhảy”.

Kiều Thanh được mời đóng “Gái nhảy” sau khi thành công và để lại ấn tượng mạnh với vai Trà Cave trong bộ phim truyền hình “Phía trước là bầu trời” của đạo diễn - NSƯT Đỗ Thanh Hải.

Ấn tượng với vai diễn này, đạo diễn Lê Hoàng mời Kiều Thanh vào TPHCM để đóng vai Hạnh (sau này thuộc về Minh Thư) - vốn là cô gái bán hoa có cuộc đời bất hạnh. Song, khi vào đến TPHCM, Kiều Thanh cho rằng, cô không đủ sức diễn với vai Hạnh, nữ diễn viên từ chối vai diễn này, và Lê Hoàng giao cho Kiều Thanh vai phóng viên Sương.

Khi “Gái nhảy” ra rạp, vai Hạnh cùng với vai Hoa (Mỹ Duyên) được ngợi khen về sự đột phá trong diễn xuất, vai Sương lại bị chê vì cách xây dựng nhân vật ngô nghê, thừa thãi.

Sau nhiều năm, khi trả lời phóng viên về vai Sương, Kiều Thanh nói: “Lúc ấy, tôi còn quá trẻ. Tôi chỉ là sinh viên năm thứ nhất. Vốn sống còn ít ỏi. Trong khi đó, vai Hạnh lại là một vai quá nặng. Khi biết mình không thể gánh vác được vai diễn, tôi đã từ chối”.

Vai Sương khiến Kiều Thanh day dứt và chịu chỉ trích trong thời gian dài sau đó. Khán giả tiếc cho những ấn tượng Kiều Thanh đã ghi điểm ở "Phía trước là bầu trời".

Diễn viên Kiều Thanh. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sau này, Kiều Thanh nỗ lực ở cả sân khấu và phim truyền hình, cô được khen có tố chất và cách diễn sắc nét. Tuy nhiên, đến "Hoa hồng trên ngực trái" khi phim thu tiếng trực tiếp, Kiều Thanh gây tranh cãi khi để lộ đài từ. Sau bộ phim này, Kiều Thanh gần như "biến mất" khỏi màn ảnh nhỏ.

Bộ phim truyền hình “Mối tình đầu của tôi” - mua bản quyền Việt hóa từ kịch bản gốc của “She was pretty” Hàn Quốc có sự tham gia của dàn diễn viên toàn mỹ nam mỹ nữ như Ninh Dương Lan Ngọc, Bình An, Chi Pu... Nhưng, ngày khi lên sóng, phim bị chỉ trích nặng nề, khi tình tiết Việt hóa rời rạc, ngô nghê, diễn viên biểu cảm lố, diễn như kịch.

Cả dàn diễn viên phim, từ Ninh Dương Lan Ngọc đến Bình An đều phải đứng trong tâm điểm chỉ trích. Sau này, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, Bình An thừa nhận, anh tiếc nuối khi nhắc đến vai diễn Nam Phong trong bộ phim “Mối tình đầu”.

Bình An gửi gắm, trải qua những vai diễn như Nam Phong đã giúp anh nhìn rõ hơn về bản thân mình và nỗ lực, cố gắng hơn để hoàn thiện. Bình An mong khán giả sẽ đón nhận vai diễn của anh ở hiện tại, tương lai, thay vì nhìn về quá khứ. Bởi với Bình An, khi đối diện với tất cả ý kiến trái chiều từ khán giả, anh chắt lọc, học hỏi và diễn vai nào cũng như thể, đó là vai diễn cuối cùng.