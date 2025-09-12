Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?

Bất ngờ ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7,4% GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên trong tháng 9, đồng thời là ngân hàng thứ hai kể từ đầu tháng 8, giảm lãi suất huy động.

Đáng chú ý, bên cạnh việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở hầu hết kỳ hạn, GPBank lại tăng lãi suất ở một số kỳ hạn ngắn khi gửi tiết kiệm tại quầy.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được nhà băng này cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,15%/năm, còn 3,8%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0,15%/năm, còn 3,9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 4 và 5 tháng giảm mạnh 0,4%/năm, xuống còn 3,9%/năm. Hiện lãi suất hai kỳ hạn này ngang bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.

Cũng với mức giảm 0,4%/năm, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng giảm còn 5,25%/năm, kỳ hạn 9 tháng giảm xuống 5,35%/năm.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại, từ 12-36 tháng, cũng đồng loạt giảm 0,4%/năm xuống còn 5,55%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi tiền tại GPBank thời điểm này.

Không chỉ điều chỉnh lãi suất huy động trực tuyến, lãi suất huy động tại quầy cũng được GPBank điều chỉnh giảm ở hầu hết kỳ hạn.

Tuy nhiên, GPBank lại tăng lãi suất huy động tại quầy đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1-3 tháng, với mức tăng nhẹ 0,1%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng mới nhất là 3,55%/năm, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng mới nhất là 3,65%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 11/9/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,8 4,1 5,25 5,35 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,65 5,95 6 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2

Ngược lại, lãi suất tiết kiệm tại quầy các kỳ hạn từ 4-36 tháng đều đồng loạt giảm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 4 tháng giảm 0,15%/năm còn 3,65%/năm; kỳ hạn 5 tháng giảm 0,1%/năm còn 3,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy các kỳ hạn còn lại cũng giảm 0,1%/năm: Kỳ hạn 6-8 tháng giảm còn 4,8%/năm, kỳ hạn 9 tháng giảm còn 4,9%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng giảm còn 5,1%/năm.

Trước đó, lần gần nhất GPBank điều chỉnh lãi suất là ngày 3/6 khi tăng 0,2%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng và tăng 0,1%/năm với kỳ hạn 6-36 tháng, cả tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến.

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất

Lãi suất huy động nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank) dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, trong khi ba ngân hàng còn lại giữ ở mức 1,6%/năm. Với kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết 2,4%/năm, cao hơn hẳn mức 1,9%/năm của VietinBank, Vietcombank, BIDV. Ở kỳ hạn 6-11 tháng, Agribank cũng dẫn đầu với 3,5%/năm, vượt mức 2,9-3%/năm tại các ngân hàng còn lại.

Riêng kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank đang áp dụng 4,6%/năm, thấp hơn mức 4,7%/năm của ba ngân hàng cùng nhóm. Từ 24 tháng trở lên, Vietcombank vẫn neo ở mức 4,7%/năm, còn BIDV, VietinBank và Agribank đều ở mức 4,8%/năm.

Gửi tiết kiệm ở BIDV hưởng tiền lãi như thế nào?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Người dân gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 14,7 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 29,4 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 300 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

300 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 44,1 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 400 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 58,8 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 73,5 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

1 tỉ đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 147 triệu đồng.

